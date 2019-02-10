الساهر يوضّح سبب تغيير لقبه فى الأوراق الرسمية

بيروت – الزمان

اوضح الفنان كاظم الساهر، من خلال رسالة صوتية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) سبب تغييره لقبه فى الأوراق الرسمية من السامرائي إلى الساهر، مبديا فخره بأصله وعشيرته ودولته العراق.وقال الساهر في رسالته: (في القيد العام اسمي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وأوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر، أي عدم تطابق في الأسماء يعني مشكلة كبيرة كبيرة).وتابع الساهر وفقا لموقع البوابة (لا أريد أن أشرحها بالتفصيل، وما يقارب السنة معاملتي الرسمية متوقفة في الخارج لسبب عدم تطابق الأسماء، حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفس الشخص كاظم جبار الساهر، لم تكف، فنصحني المحامي بذلك وهي فقط حبر على ورق) مضيفا (لا أقصد أي إساءة ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل ولا مدينة الحرية، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي، كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح أفتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق).

واعتذر الساهر فى حال لو تسبب هذا الموضوع بألم لأي شخص، مؤكدا أنه ابن وادي الرافدين.