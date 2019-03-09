الساهر والمدفعي والمهندس من بين نجوم العلا

37 ألف زائر من 72 دولة في الموسم الأول لشتاء طنطورة

الرياض – الزمان

اختتمت قبل ايام فعاليات مهرجان شتاء طنطوره في المملكة العربية السعودية بنسخته الاولى، بعد تواصله لمدة شهرين.

وضم المهرجان مشاركة العديد من المطربين العرب والاجانب باحياء حفلات متميزة منها حفل جمع بين المطرب العراقي إلهام المدفعي والقيصر كاظم الساهر حيث شهد الحفل ا جماهيريا واسعا، و نفذت التذاكر منذ اليوم الأول للإعلان عنه، كما تم إذاعته مباشرةً على شاشة قناة (ام بي سي).

كما شهدت قاعة المرايا في طنطورة حفلة غنائية جمعت الفنانين راشد الماجد وماجد المهندس، مع تكريم الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر، الذي أثرى الساحة الفنية في الوطن العربي لأكثر من خمسة عقود بالنــــغم والطرب الأصيل، مما زاد من جمالية الليلة الغنائية الساهرة، التي تألقت بتغني الماجد والمهندس بروائع أعمالهما الغنائية.

وكان فنان العرب محمد عبده، قد احيا اولى حفلات المهرجان. وشهدت ليلة اخرى حفلة للمطربة ماجدة الرومي.

وقدم عازف الكمان الشهير رينو كابوسون قدم أشهر مقطوعاته الفنية، وكذلك الحال مع عازف البيانو والموسيقار المصري الشهير عمر خيرت، وقدم أصغر وأشهر عازفي البيانو المنفردين على مستوى العالم، الصيني لانج لانج، مقطوعات عالمية لأشهر المؤلفين عبر العصور، من خلال التقنيات المبتكرة الحديثة، كما اطل مغني الأوبرا أندريا بوتشيليّ، في أمسية عكست فخامة صوته الأسطورية ، كما اطل الفنان العالمي ياني كريسماليس الذي ظهرت موهبته الفذَّة في العزف على البيانو في عمر السادسة فقط، في احدى امسيات طنطورة.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المنظم الرسمي لفعاليات مهرجان (شتاء طنطورة)، قد اعلنت نهاية شباط الماضي عن اختتام الموسم الأول من المهرجان، والذي انطلق في 20 كانون الاول الماضي، بعد أن شهد إقبالًا كبيرًا من جمهوره بمختلف الفئات العمرية والجنسيات من جميع أنحاء العالم، حيث استقبل أكثر من 37 ألف زائر من 72 دولة حول العالم. حيث قدم شتاء طنطورة سلسلة من الأنشطة الثقافية والتراثية والعروض الفنية والرياضية المستوحاة من تراث العلا التي تعتبر موطنًا للآثار والتراث الطبيعي والثقافي في شمال شبه الجزيرة العربية، منها الرحلات الاستكشافية للمواقع الأثرية والتراثية والطبيعية، ووفر الفرصة للزوار لاستكشاف سوق الحرف اليدوية المحلية، وفنون الأداء الشعبية والعروض الضوئية والنوافير التفاعلية.

كما قدم المهرجان مجموعة من الأعمال الفنية لفنانين سعوديين وكذلك تجربة المأكولات الأصيلة في المطاعم الشعبية المنتشرة في المنطقة والجولات الزراعية، وتضمنت الفعاليات أيضًا مهرجان المناطيد، الذي استقطب أكثر من 500 زائر.

تعد العلا واحدة من أفضل المواقع التراثية المحفوظة في العالم، وموطنًا للعديد من الحضارات القديمة. واعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني (عن العزم لعقد النسخة الثانية من فعاليات شتاء طنطورة العام المقبل، بعد أن حقق المهرجان نجاحات متتالية هذا العام، بداية بالمبادرات العالميــــــة والدولية، مرورًا باستضافته لكوكبة من الفنانين والموسيقيين من حول العالم على مسرح مبنى مرايا العالمي، وانتهاءً بالبرامج الترفيهية المتعددة التي لاقت إقبالًا مذهلًا).