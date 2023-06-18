ضبط متّهمين متلبسين بالرشا والإبتزاز في صلاح الدين وكركوك

الساعدي يبحث مع النزاهة حماية مؤسسات الدولة من الفاسدين

بغداد – ابتهال العربي

اكد رئيسا جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي وهيئة النزاهة حيدر حنون ، ضرورة تضافر جهود الجميع لجماية مؤسسات الدولة من عبث الفاسدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين شددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات، سواء عسكرية أو أمنية أو سياسية أو اجتماعية في مواجهة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة من براثنه)، ووصف حنون الفساد بأنه (الإرهاب الأكبر، الذي يستدعي حملة كبرى من الفعاليات الرسمية والمجتمعية لإيقافه، كما وقف الجميع في مواجهة جائحة كورونا والإرهاب)، مشيدا بـ (بمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب ودورهم الكبير في الوقوف بوجه الجماعات الإجرامية)، وثمن حنون (التضحيات الجسام والدماء الزكية التي بذلوها في الدفاع عن حياض الوطن وعن أرواح العراقيين بمختلف انتماءاتهم)،وجدد تأكيد (الدعم لكلّ الأجهزة الأمنية والعسكرية للاضطلاع بواجبهم في حفظ الأمن داخل البلد وصد الهجات الخارجيـة عنه). من جانبه ، قال الساعدي ان (الجهاز داعم وبقوة لإجراءات الهيئة الرامية لكبح جماح الفاسدين الذي يحاولون العبث بمؤسسات الدولة)، واشار الى ان (الفساد هو الأساس الذي انبثق منه الإرهاب)، مشددا على ان (أبواب الجهاز مفتوحة أمام مُحققي الهيئة لأية إجراءاتٍ يمكن أن تتخذ بصدد شبهات الفساد أو هدر المال العام). في غضون ذلك ،نجحت ملاكات النزاهة في ضبطٍ متهمين اثنين متلبّسين بالرشا والابتزاز والاحتيال في محافظتي صلاح الدين وكركوك.وقالت البيان إن (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تمكَّنت من ضبط موظَّف في مديرية البلدية متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشا)، واضاف ان (المتهم أقدم على ابتزاز المراجعين وعرقلة معاملاتهم وعدم إنجازها إلا بعد دفع الرشا)، وتابع ان (أعمال التحري التي تم القيام بها، أثبتت أن المُتَّهم امتنع في كثيرٍ من الحالات عن تمشية معاملات المراجعين، مما لم يتم دفع مبالغ مقابلها)، واستطرد بالقول انه (تم نصب كمينٍ للمتهم في مديريـة بلدية كركوك، وضبطه متلبّساً بتسلُّم الرشا)،

ومضى البيان الى القول ان (فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى دائرة الصحة في المحافظة كشف عن قيام أحد موظَّفي الدائرة بتسلُّم مبلغاً قدره اكثر من 5 الاف دولار من أحد المواطنين لقاء إيهامه بالتعيين على ملاك الدائرة)، ولفت الى ان (المتهم قام بتزوير أوامر إدارية بالتعيين).