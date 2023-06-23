الساعدي: تسلمنا 40 داعشياً من أربيل ونتدارس تشكيل أفواج جديدة

إحباط محاولة تهريب أدوية غير مرخصة والقبض على المتهم في نينوى

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اطاحت مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي بأحد مهربي الأدوية غير المرخصة في محافظة نينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بالاشتراك مع قوة من اللواء 30 في قيادة عمليات نينوى للحشد ، تمكنت المفارز من الاطاحة مهربي الأدوية غير المرخصة من إقليم كردستان الى نينوى). وتسلم جهاز مكافحة الارهاب، 40 داعشيا من أربيل في إطار التعاون بين القوات الامنية وصنوفها المختلفة.

عمليتان نوعيتان

وقال رئيس الجهاز الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عمليتين نوعيتين نفّذها الجهاز مؤخراً، الأولى كانت في الأنبار بقتل 22 داعشيا والثانية في جبال حمرين التي أسفرت عن قتل 5 دواعش)، واكد ان (هناك تنسيقا عالي المستوى مع أربيل والسليمانية، وتسلمنا من أربيل أكثر من 40 داعشيا في مختلف المناطق، وعملياتنا مستمرة مع أربيل والسليمانية في قواطع إقليم كردستان بتقييم عالي المستوى)، مؤكدا (قرب تشكيل فوج مكافحة الإرهاب في السليمانية بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب هناك، وكذلك تشكيل فوج آخر كمشروع مستقبلي مع أربيل، بعد التنسيق مع حكومة الاقليم). وكشفت وزارة الداخلية ، عن إجراءاتها لدعم الدينار أمام الدولار. واوضح مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للوزارة العميد حسين التميمي في تصريح امس إن (إجراءات دعم الدينار تمثلت بأخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية والمجمعات السكنية ومعارض المركبات، بالتعامل بواسطة الدينار وليس الدولار)، واضاف ان (هذه الاجراءات وصلت إلى أصحاب المحال بالمفرد في الشورجة)، مؤكدا ان (التعامل بالدولار يكون من خلال المنصة الالكترونية بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد)، مبينا ان (تلك التعهدات الخطية وضعت من قبل جهة مختصة من قبل البنك)، واشار الى (أخذ أكثر من 10 آلاف تعهد خطي من الفئات المذكورة في بغداد والمحافظات)، وتابع أن (الحملة التي بدأت بها المديرية بشأن المضاربين خلال كانون الثاني من العام الحالي، اسفرت عن القاء القبض على أكثر من 200 شخص من الذين يقومون بعمليات تهريب العملة خارج العراق). واطاحت مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع، بمتهم بالاتجار بالبشر في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (ومن خلال كمين محكم ألقت مفارز المديرية القبض على متهم يقوم بالمتاجرة بالبشر في منطقة الكرادة ، نفذ العديد من عمليات الاتجار بالبشر الأحداث وتهريبهم الى خارج البلاد). وفي الانبار ،شرعت القوات الامنية بعملية واسعة بصحراء المحافظة. وقال بيان امس ان (العملية شملت 12 محورا من مناطق شرق طريق عكاشات نزولا باتجاه مناطق غرب حديثة)، وتابع ان (العملية تستهدف وادي الكعرة ووادي الحلكوم وأودية في مناطق أخرى وفق أهداف مرسومة بتنسيق الحشد والعمليات المشتركة وبتغطية جوية من قبل طيران الجيش وبدعم وإسناد مديريات هيئة الحشد)، مؤكدا ان (قيادة العمليات للحشد اشتركت بأربعة ألوية 13 و17 و18 و19 ومن خمسة محاور). ونجحت مفارز مديرية بغداد التابعة للحشد ، في القاء القبض على 3 عناصر في مدينة الكاظمية تقوم بترويج ونشر الأفكار المنحرفة.

إستحصال موافقات

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (استنادا لمعلومات استخباريه دقيقة ومتابعة اتباع الفكر المنحرف والمتطرف وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم اعتقال كل من ع. ز. م و م. خ. أ و خ. ف. خ والذين يقومون بنشر وبث أفكارهم المتطرفة ،مستغلين زيارة ذكرى استشهاد الامام الجواد عليه السلام)، واشار الى (اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل)، داعيا الى (الابلاغ عن كافة العناصر الإرهابية المنهزمة وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات واتباع الفكر المتطرف والمنحرف عبر الخط الساخن 481).