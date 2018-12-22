كلام أبيض

الساعات تموت واقفة – جليل وادي

استيقظت صباحا وليس في ذهني سوى الصوت الشجي للشحرورة صباح في اغنيتها (ساعات.. ساعات) التي كتب كلماتها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ولحنها الفنان جمال سلامة سنة 1980 في فيلم (ليلة بكى فيها القمر) الذي أخرجه الفنان أحمد يحيى. وفي هذه الأثناء سرعان ما خطرت على بالي تلك الساعات التي تهدر يوميا في الإزدحامات غير الطبيعية التي تشهدها شوارع عاصمتنا بغداد منذ ما يقرب من عقد ونصف، حتى بدت وكأنها عصية على الحل، او أن العقل العراقي عجز عن ابتكار السبل التي من شأنها تخليص الناس من هذه المحنة التي تخلف من التعب الجسدي والنفسي ما يغدو معه تعب العمل يسيرا ويكاد لا يذكر، فحالات التذمر على أشدها، وغالبا ما تتمظهر بمزاج متشنج وسلوك لفظي عنيف، وفي النهاية رسم صورة سلبية في أذهان الناس عن دوائر المرور وما هو أبعد من ذلك. فمن غير المعقول ان يستغرق الوصول الى مكان العمل ساعتين وبقدر ذلك او أكثر عند العودة، بينما مدته لا تتجاوز نصف ساعة، او يقتضي منك عبور جسر بحدود ساعة كاملة، فهل الوقت لا قيمة له الى هذا الحد؟ ولا يحسب له أي حساب اقتصاديا او نفسيا. ففي الوقت الذي صارت فيه هذه الظاهرة في عداد المنسيات في العالم، نراها في بلادنا تستهلك جل الوقت، ندرك أسباب الظاهرة، ونعرف ان عدد المركبات لا يتناسب مع الشوارع الموجودة، وندري ان لها علاقة بالإدارة الأمنية والتخصيصات المالية، ولكن ان نقف مستسلمين، فهذا هو غير المنطقي. لم يعد الوقت شاغلاً لنا مع ان العالم يتسابق معه، فهل خرجنا من السباق، وما عدنا نتنافس مع أحد، فالساعات لدينا تهدر بالزحمة او تموت واقفة، كما هو حال الساعات التي تتوسط ساحات بغداد بانتظار من يعيد لها الروح، لتشعرنا ان للوقت أهميته، فهذه ساعة القشلة التي نُصبت عام (1869) وهي تعلو برجا متفردا بُني في عهد الوالي مدحت باشا والذي لا يسع الناظر له الا الاشادة بفكرته وتصميمه وبناته. ومع كثرة الأبراج في العالم، الا ان أكثرها وقعا في النفس تلك التي تنطوي على هوية تعطيها تفردها وجماليتها وتكشف عن ابداعات بُناتها، فما زرت القشلة يوما الا وأبهرني برجها، فكم كان مدهشا للناس في الماضي؟ تشف الأشياء بالكثير من المعاني عند تأملها وفق سياقاتها التاريخية، وما حققه العراقيون يتعذر احصاؤه، ما جعلهم برجا شامخا على مدى التاريخ، ومع كل العاديات لم يمت البرج وان توقفت ساعته، فمن يعيد لعقاربها الدوران؟ لم تترك الدول شيئا من موروثها الا واستثمرته تعزيزا لهويتها وتعظيما لمواردها عبر توظيفه سياحيا ومثال ذلك : برج غلطة في اسطنبول وبرج العذراء في أذربيجان، فالبرج مع بناية القشلة تعدان من المعالم الأثرية الى جانب العشرات من المعالم التي تزخر بها بغداد التي يمكن استثمارها سياحيا لقاء مبالغ مالية معينة مثلما يجري في المتحف البغدادي، وذلك لاستخدام هذه الأموال لأغراض الصيانة والنظافة والتطوير، نعم، المبنى مفتوح أمام الناس مجانا في كل يوم، وتنظم فيه فعاليات فنية وأدبية في يوم الجمعة من كل اسبوع في تظاهرة المتنبي الثقافية، لكن ما يلفت في هذا الموقع وغيره ان النظافة على غير ما يرام، بينما يفترض في هذا اليوم تحديدا ان تتضاعف جهود النظافة وتمتد الى ما حولها وبشكل مستمر ومنتظم ، فضلا عن حاجة المكان الى كازينوهات ومرافق خدمية ذات طابع سياحي تتناسب ومستوى رواد المكان وفعالياته، نريد لرواد القشلة والكاظمية والمدائن وعقرقوف وغيرها ان يقضوا ساعات من أوقاتهم بما له معنى بدل هدره في لعبة (البوبجي) الالكترونية.

ديالى