السادات يفجر جدلاً حول هوية رئيس مصر المقبل

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬​​أثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتنمية‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬أنور‭ ‬السادات‭ ‬حول‭ ‬هوية‭ ‬رئيس‭ ‬مصر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تجرى‭ ‬عام‭ ‬2024‮ ‬‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬والتي‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬شخصية‭ ‬مرشحة‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬القادمة‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬مفاجأة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬السادات‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬إسم‭ ‬هذا‭ ‬المرشح‭ ‬أو‭ ‬هويته‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الخبراء‭ ‬رجحوا‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هويته‭ ‬ذا‭ ‬خلفية‭ ‬عسكرية،‭ ‬وتوقع‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيسا‭ ‬لمصر‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬لأن‭ ‬المناخ‭ ‬السائد‭ ‬حاليا‭ ‬لا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬منافسة‭ ‬حقيقية‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سيطرة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬الموالين‭ ‬للسيسي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬سيطرة‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬مفاصل‭ ‬الدولة‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬غير‭ ‬متكافئة‭ . ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬جورج‭ ‬إسحاق‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والقيادي‭ ‬السابق‭ ‬بحركة‭ ‬6‭ ‬أبريل‭ ‬بوجود‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬لمراقبة‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬ضمانا‭ ‬لنزاهتها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاختيار‭ ‬الحر‭ ‬للقضاة‭ ‬مع‭ ‬الرقابة‭ ‬الدولية‭ ‬بجانب‭ ‬الرقابة‭ ‬الشعبية‭ ‬وطالب‭ ‬إسحاق‭ ‬بعرض‭ ‬قانون‭ ‬الإنتخابات‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬لتنقية‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عوار‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬تتدخل‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬القضاة‭ ‬المشرفين‭ ‬على‭ ‬الإنتخابات‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬بحيادية‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وأجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬حتى‭ ‬تخرج‭ ‬تلك‭ ‬الإنتخابات‭ ‬بصورة‭ ‬تعبر‭ ‬بشكل‭ ‬حقيقي‭ ‬عن‭ ‬توجهات‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬رئيسه‭ ‬المقبل‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ورغم‭ ‬عدم‭ ‬إعلانه‭ ‬عن‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬الإنتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المؤكد‭ ‬ترشح‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬احمد‭ ‬الطنطاوي‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الكرامة‭ ‬والذي‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬ليتخذها‭ ‬مقرا‭ ‬لنشاطه‭ ‬السياسي‮ ‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التضييقات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬بسبب‭ ‬انتقاداته‭ ‬الشديدة‭ ‬لنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬القادمة‭ ‬عقب‭ ‬تصريحاته‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬والتي‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬يعكف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬رؤيته‭ ‬للإصلاح‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬والتي‭ ‬سيقدمها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬ثار‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬عاما‭

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تغيير‭ ‬السلطة‭ ‬ليس‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬وتغييرها‭ ‬بالثورة‭ ‬ليس‭ ‬ترفا‭ ‬والأفضل‭ ‬للشعب‭ ‬والسلطة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التغيير‭ ‬عبر‭ ‬الصناديق‭ ‬وتحدى‭ ‬طنطاوي‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬او‭ ‬إنتخابات‭ ‬حقيقية‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬ناجي‭ ‬الشهابي‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الجيل‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المطالبة‭ ‬بعدم‭ ‬ترشح‭ ‬الرئيس‭ ‬للإنتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬رأي‭ ‬سياسي‭ ‬مطروح‭ ‬ولكنه‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬الأغلبية،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬اقتصادية‭ ‬لا‭ ‬يساوي‭ ‬شيئا‭ ‬أمام‭ ‬بناء‭ ‬الدولة،‭ ‬وانتقد‭ ‬الشهابي‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بتعويم‭ ‬الجنيه‭ ‬واعتبره‭ ‬قرارا‭ ‬كارثيا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬،‭ ‬وتوقع‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري‭ ‬أن‭ ‬تتزايد‭ ‬الحملة‭ ‬التحريضية‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬كلما‭ ‬اقترب‭ ‬موعد‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬إطار‮ ‬‭ ‬محاولة‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬هز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ .‬

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