السائل المريب – حسين الصدر

-1-

الذين يسألون الناس إلحافاً كثيرون، ولكن الصادقين منهم قليلون ..!!

-2-

قد يدعي الفاقة من ليس بحاجة الى المال، ويبيع ماء وجهه للحصول على المال ، وتلك من أبشع صور الهوان والمذلة .

-3-

وهناك من يستأجر أشخاصاً يُفرّقهم هنا وهناك، يتسولون ويأتونه بما يتجمع لديهم من أموال ..

في عمليةِ غشٍ واحتيال ونصب مقيتة للغاية .

-4-

وقد يتوسل بالسؤال الى أغراض خبيثة .. كأنّ يكون السائل مبعوثاً من جهة معادية للرصد والاحصاء والتجسس على العباد والبلاد …

وهذا ما يجب ان يحذر منه الجميع ، حكّاماً ومحكومين ، بلا فرق بينهم على الاطلاق، لانّ المستهدَف هو البلد برمته وكل مَنْ فيه وما فيه …

-5-

وينقل في سيرة (احمد بن طولون) ت 270 هـ – صاحب مصر – الذي وُصف بأنه (يرجع الى عَدْلٍ وبَذْل ) وكيف يكون كذلك وقد أحصي من قتله صَبرّاً أو مات في سجنه فبلغوا ثمانية عشر ألفا ؟!

سير اعلام النبلاء /13/ ص95

جاء في سيرته :

انه ( نزل يأكل ، فوقف سائل ، فأمر له بدجاجة وحلواء ،

فجاء الغلام فقال :

ناولتُه فما هشّ لها ،

فقال :

عليّ به ،

فلما وقف بين يديه ، لم يضطرب من الهيبة ،

فقال :

أحضر الكُتُب التي معك، وأصدقْنِي ، فأنت صاحب خبر (اي أنت مرسل للتجسس وكتابة التقارير عنا).

هاتوا السياط ،

فأقرّ ..!!

ونلاحظ هنا :

1- نباهة الحاكم وفطنته العالية بحيث استطاع أنْ يشخص هُوية السائل الحقيقية من خلال تصرفاته.

وجميل ان تناط المواقع المهمة في الدولة بمن يتمتع بالخبرة والفطنة والذكاء فضلاً عن المهنية والوطنية والنزاهة .

2- طُولب السائل الكاذب باحضار (الكُتب) التي كانت معه – وهي الرسائل بعثها أسيادُه الى أصحابهم في مصر –

وبهذا يتم الكشف عما يُحاك للبلد من مؤامرات خفيّة، عبر العملاء المتواجدين في مختـــــلف المواقع داخل البلاد ومؤسساتها وأجهزتها المهمة ..

3- ان الاعترافات لا يتم الحصول عليها مالم تقترن بالتعذيب أو التهديد..

وهذه وتيرة ثابته منذ قديم الزمان ..!،

وهي مسألة محزنة للغاية ، لانها تصادر كرامة الانسان …

4 – انّ اعداء البلاد لا يكفوّن عن تجنيد العملاء وارسالهم اليها متسترين بعناوين شتى قد تبدأ بالتسول والفن ولا تنتهي بالتجارة..!!

5- في الأمثال :

يكاد المريب أنْ يقول خذوني، ولا يصح مع الارتياب تركُ الحبل على الغارب، بل لابُدَّ من اتخاذ الاجراءات الحازمة، حفظا على أمن البلاد وسلامتها .

6- لقد استخدم المال في العراق الجديد لاغراء المسؤولين عن رصد الحركات المشبوهة من أجل اغماض النظر عن المريبين لابل لتسهيل مهماتهم القذرة .

ومن هنا فنحن مع اعطاء الالوية العملية لتطهير الأجهزة الأمنية من الفساد، للخطورة الكبيرة مِنْ اختراقها حفاظا على البلاد والعباد والله المستعان .