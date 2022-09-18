السائرون-حسن النواب

من أجمع بقاع الأرض
إلى مملكةِ الدموع
قادمونْ
عيون العالم بذهولٍ تراهمْ
مواكباً.. مواكباً تترى؛
حفاةٌ سائرونْ…
على أكتافهم المعمَّدةِ بالأسى
بيارق الشفاعة والألمْ
وفي صدورهم تزدحمُ سلالة التقوى
وشهقات الكمدْ
كأنَّهم عراةٌ إلاّ من طهارة أسمالهمْ
ونقاء محبَّتهم وسجاياهم
هتافاتهم المفجوعة تُبكي حتى محاجر الصخور؛
واستغاثتهم المنكوبة يرتعشُ لنشيجها
النصارى واليهود؛
بيارق ثأرهم.. سودٌ، خضرٌ، حُمرٌ..
ترفرفُ كطيورٍ ذبيحةٍ فوق قبَّة الذهب
سرقتْ شمس الظهيرة
من وجوههم الطاعنة بالغمِّ
آخر الأحلام
لاهثونْ؛ ظامئون…
تسبقهم صلوات الفجيعة إلى عتباتها
العرق المقدَّس يبلُّ خطاهم
خطاهم درب العوسج إلى باب القِبلة
بيارقهم السود حياتهم الزائلة
والخضرُ أحلامهم في أبعد سماء
والحمرُ قلوبهم التي تكنز العناد
لا دُجى يبعدهم عنها
ولا شبح الردى يفزعهم
قادمون إلى منائرها التي تسطعُ من إبريزها
وجوه ملائكة السماء
وأدعية عجيبة وترانيم حُسينية
في سحر لحنها يتضرَّعونْ
طوال الطريق
عبرات.. عبرات يذرفونْ
ويلهجونْ:
”فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تُميتَ وَحْينا”
وبخشوعٍ لمرقد الغريب السليبْ يهرعونْ
عسى أنْ لشبَّاك الذبيح يلثمونْ
فيضجُّ المسك في مجاهيل أرواحهم
وفي دماهم تستفيق رياض الفردوس
على رؤوسهم التراب الغاضري
وعبراتهم الجريحة تخضّب موج الفرات
وهي تصيحُ يا سبيل؛ يا عطشان..
وافدونْ من كل فجٍّ
سكنتهُ الظلمة والظليمة
والجوع والقروح
يذرفونَ عبرات البؤس والحرمانْ
ويرحلونْ
كأنَّهم من هول الكروب
في مرجل الفجيعة بغتةً ينصهرونْ
وتبقى مملكة الدموع
دروبها موحشة، كئيبة، مقفرة..
تترقّبُ قدومهم في كل عام
فبعد غيابهمْ
يملأها القنوط والسكونْ.
حسن النواب