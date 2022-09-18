السائرون-حسن النواب

من‭ ‬أجمع‭ ‬بقاع‭ ‬الأرض‭ ‬

إلى‭ ‬مملكةِ‭ ‬الدموع‭ ‬

قادمونْ

عيون‭ ‬العالم‭ ‬بذهولٍ‭ ‬تراهمْ

مواكباً‭.. ‬مواكباً‭ ‬تترى؛

حفاةٌ‭ ‬سائرونْ‭…‬

على‭ ‬أكتافهم‭ ‬المعمَّدةِ‭ ‬بالأسى

بيارق‭ ‬الشفاعة‭ ‬والألمْ

وفي‭ ‬صدورهم‭ ‬تزدحمُ‭ ‬سلالة‭ ‬التقوى

وشهقات‭ ‬الكمدْ

كأنَّهم‭ ‬عراةٌ‭ ‬إلاّ‭ ‬من‭ ‬طهارة‭ ‬أسمالهمْ‭ ‬

ونقاء‭ ‬محبَّتهم‭ ‬وسجاياهم

هتافاتهم‭ ‬المفجوعة‭ ‬تُبكي‭ ‬حتى‭ ‬محاجر‭ ‬الصخور؛‭ ‬

واستغاثتهم‭ ‬المنكوبة‭ ‬يرتعشُ‭ ‬لنشيجها

النصارى‭ ‬واليهود؛

بيارق‭ ‬ثأرهم‭.. ‬سودٌ،‭ ‬خضرٌ،‭ ‬حُمرٌ‭..‬

ترفرفُ‭ ‬كطيورٍ‭ ‬ذبيحةٍ‭ ‬فوق‭ ‬قبَّة‭ ‬الذهب

سرقتْ‭ ‬شمس‭ ‬الظهيرة‭ ‬

من‭ ‬وجوههم‭ ‬الطاعنة‭ ‬بالغمِّ

آخر‭ ‬الأحلام

لاهثونْ؛‭ ‬ظامئون‭… ‬

تسبقهم‭ ‬صلوات‭ ‬الفجيعة‭ ‬إلى‭ ‬عتباتها

العرق‭ ‬المقدَّس‭ ‬يبلُّ‭ ‬خطاهم

خطاهم‭ ‬درب‭ ‬العوسج‭ ‬إلى‭ ‬باب‭ ‬القِبلة

بيارقهم‭ ‬السود‭ ‬حياتهم‭ ‬الزائلة

والخضرُ‭ ‬أحلامهم‭ ‬في‭ ‬أبعد‭ ‬سماء

والحمرُ‭ ‬قلوبهم‭ ‬التي‭ ‬تكنز‭ ‬العناد

لا‭ ‬دُجى‭ ‬يبعدهم‭ ‬عنها

ولا‭ ‬شبح‭ ‬الردى‭ ‬يفزعهم

قادمون‭ ‬إلى‭ ‬منائرها‭ ‬التي‭ ‬تسطعُ‭ ‬من‭ ‬إبريزها

وجوه‭ ‬ملائكة‭ ‬السماء

وأدعية‭ ‬عجيبة‭ ‬وترانيم‭ ‬حُسينية

في‭ ‬سحر‭ ‬لحنها‭ ‬يتضرَّعونْ

طوال‭ ‬الطريق‭ ‬

عبرات‭.. ‬عبرات‭ ‬يذرفونْ‭ ‬

ويلهجونْ‭:‬

‭”‬فوالله‭ ‬لا‭ ‬تمحو‭ ‬ذكرنا‭ ‬ولا‭ ‬تُميتَ‭ ‬وَحْينا‭”‬

وبخشوعٍ‭ ‬لمرقد‭ ‬الغريب‭ ‬السليبْ‭ ‬يهرعونْ

عسى‭ ‬أنْ‭ ‬لشبَّاك‭ ‬الذبيح‭ ‬يلثمونْ

فيضجُّ‭ ‬المسك‭ ‬في‭ ‬مجاهيل‭ ‬أرواحهم‭ ‬

وفي‭ ‬دماهم‭ ‬تستفيق‭ ‬رياض‭ ‬الفردوس

على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬التراب‭ ‬الغاضري

وعبراتهم‭ ‬الجريحة‭ ‬تخضّب‭ ‬موج‭ ‬الفرات

وهي‭ ‬تصيحُ‭ ‬يا‭ ‬سبيل؛‭ ‬يا‭ ‬عطشان‭..‬

وافدونْ‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬فجٍّ‭ ‬

سكنتهُ‭ ‬الظلمة‭ ‬والظليمة‭ ‬

والجوع‭ ‬والقروح

يذرفونَ‭ ‬عبرات‭ ‬البؤس‭ ‬والحرمانْ

ويرحلونْ

كأنَّهم‭ ‬من‭ ‬هول‭ ‬الكروب‭ ‬

‭ ‬في‭ ‬مرجل‭ ‬الفجيعة‭ ‬بغتةً‭ ‬ينصهرونْ

وتبقى‭ ‬مملكة‭ ‬الدموع

دروبها‭ ‬موحشة،‭ ‬كئيبة،‭ ‬مقفرة‭..‬

تترقّبُ‭ ‬قدومهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام

فبعد‭ ‬غيابهمْ

يملأها‭ ‬القنوط‭ ‬والسكونْ‭.‬

حسن‭ ‬النواب