بعقوبة تحبط محاولة الإستيلاء على أراضي مقبرة المحسن

السائحون يجوبون شوارع الموصل بعد عزلة طويلة

ديالى ـــ سلام الشمري

الموصل – مثنى النهار

تشهد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى إقبالا ملحوظاً من السائحين القادمين من مختلف بلدان العالم. وتعد الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد و التي مرت بعزلة عن العالم وذلك منـــــــذ السنوات الأولى للاحـــــــتلال الأمريكي للعراق وتدهور الوضع الأمني في نينوى في السنوات 2003 الى احتلال الموصل سنة 2014.

وسائط نقل

إلا أن ام الربيعين (الــــــلقب الذي يطـــلق على الموصل) بدأت تستقبل زوارها بعد تحرير الموصل عام 2017.

بالرغم من عدم وجود بنى تحتية ومطار و فنادق درجة اولى ووسائط نقل متطورة و حديثة ، وعن أسباب اقبال السائحين الأجانب إلى الموصل كشف حارث فارس الذي يعمل مرشد سياحي في محافظة نينوى لـ (الزمان) عن أن أهم أسباب زيارة السائحين للموصل سمة التنوع الديني و الإثني في نينوى التي تعتبر عراق مصغر يقبل السائحين لمعرفة جذور هذه المكونات و يضيف فارس زيارة السائحبن تشمل الكنائس و الجوامع الأماكن التاريخية المختلفة في نينوى مثل ديرمار متي شرقي الموصل وكنيسة الطاهرة و بعض الجوامع التي تعانقها بالرغم من المعالم التي دمرت بالكامل مثل جامع النبي يونس و جامع النبي جرجيس و النبي شيت (عليهم السلام)،

الاكلات الموصلية المشهورة و التي يصفها السائحون ب ( الدسمة ) عندما يصطحبهم المرشد السياحي الشاب حارث فارس في أزقة الموصل القديمة لتناول هذه الأكلات الشعبية في مطاعم المدينة ،ويشير فارس أن الموصل شهد توافد سائحين من مختلف بلدان العالم من أميريكا و دور اوربا و روسيا و استراليا و الصين فضلا عن بعض البلدان العربية. ويحضر السائحون الأجانب المثير من المهرجانات و المناسبات التي تقام في نينوى معبرين عن دهشتهم بهذه الأجواء بعد أن نقلت إليهم صور نمطية في السنوات الماضية و تحدثت لنا السائحة جنيت من السويد الموصل مدينة تعايش ولي الشرف مشاركة الموصليين بكل أطيافهم بجميع مناسباتهم و أهمها مهرجان الربيع

يذكر أن الموصل بالرغم من حملة الاعمار التي تشهدها إلا أنها تفتقر لفنادق فخمة و مطار ، الذي قد يغير الواقع السياحي والاقتصادي في نينوى و العراق بشكل عام نحو الأفضل.

واعلنت قائمقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ، عن احباط الاستيلاء على اراضي مقبرة سيد محسن في اطراف القضاء ، مشيرة الى انها من المقابر القديمة. وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لــ ( الزمان ) ، ان ( جهد مشترك بين قائممقامية بعقوبة وكوادر البلدية بدعم من قبل القوات الامنية تم احباط محاولة افراد الاستيلاء على اراضي مقبرة سيد محسن قرب بعقوبة ) .

إستغلال أراض

واضاف الحيالي ، ان ( المقبرة وهي من المقابر القديمة على مستوى بعقوبة حاول البعض استغلال اراضيها والاستيلاء عليها رغم انها مخصصة لدفن الموتى ، لافتا الى ان جميع التجاوزات تم رفعها مع توجيه انذارات قضائية ) . واشار الى انه (تم اعادة اكثر من 700 دونم من الاراضي التي تم التجاوز عليها في الاشهر الماضية بعد حملات واسعة في بعقوبة ومحيطها). ومن جانب آخر قال عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة ديالى محمد اسماعيل لــ (الزمان ) ، إن (فرق الموارد المائية المدعومة بقوات امنية اغلقت اكثر من 70 بحيرة اسماك في 8 مقاطعات زراعية خلال اسبوعين في ديالى ضمن حملة هي الاكبر منذ 2023 ). وأضاف اسماعيل ، أن ( البحيرات كانت تتغذى بالمياه من 14 جدول مائي وبسبب قلة الخزين المائي تم الايعاز بإغلاقها بشكل فوري دون استثناء ولجميع مناطق ديالى ) .

واشار ، الى ان (جزء كبير من بحيرات الاسماك عائدة لمزارعين استثمروا اموالهم في تغير انماط الانتاج في السنوات الماضية بسبب خسائر القطاع الزراعي) ، داعيا الى (ضرورة اعطاء فرصة زمنية للبعض من اجل طرح الانتاج في الاسواق لتفادي خسائر مادية كبيرة).