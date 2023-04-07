الزوراء يواجه المتذيّل وسعي القاسم للهروب في الجولة 32 بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يعود الزوراء الرابع41 بحثا عن تعويض تعادلة امام زاخو الدور الماضي كما يامل بتعثر الكهرباء امام الجوية من اجل التقدم لموقعه الثالث في جدول الترتيب الفرقي عندما يستقيل متذيل الترتيب الديوانية6 اليوم السبت ضمن مباريات الدور23 للدوري الممتاز لكرة القدم في مهمة متاحة لكنهاغير سهلة ايضا ومع كل الفوارق الواسعة وتراجع الضيوف وتجعل من الزوراء حذرا للغاية في ظل رغبة الديوانية في قلب الطاولة وليس لدية ما يخسرة بعد مع التراجع للوراء و الاقتراب من الهبوط اكثر من البقاء لكنها ليست مستحيلة رغم خسارة 18مباراة مع تصاعد معاناة الفريق ولم يكن بإمكانه ايقاف مسلسل الهزائم في موسم اكثر مرارة في حلق الأنصار بعد فقدان اللعب والنتائج والسيطرة على المباريات سواء في ملعبه وخارجه وكل شيء يصب للزوراء ويامل خوض اللقاء بصفوف متكاملة والعودة بسرعة للنتائج المطلوبة للتصدي لسباق المراكز بفارق ست نقاط عن المتصدر ما يضع اللاعبين تحت ضغط جمهورهم من أجل تحقيق الفوز بغض النظر عن مستوى وعنوان المنافس لإدراك الوقت واستعادة الفريق لدورة في المنافسة سعيا لتحقيق اللقب المهمة الاكبر للان رغم انطلاقتة المؤثرة مع المرحلة الثانية.

الكرخ والقاسم

ويسعى الكرخ المنتشي بفوزة الكبير على النجف بثلاثة اهداف لهدفين لتعزيز مركزه عبر التركيز على المواجهات القادمة التي يتفهم وضعها وتأثيرها احمد عبد الجبار الذي استمر يدير الامور بالشكل الصحيح ورغم ارجحية الكرخ وقدرته على مو اجهة اقرانة لكنه سيكون عند خنتباراغير سهلا عندما يستقبل السابع عشر القاسم 21 وسط رغبة اللعب بقوة وبشعار يجب الفوز في ظل رغبة المنافس وسعية للفوز لارتباط النتيجة بمهمة الهروب من منطقة الهبوط الفرصة المتاحة بعد تراجع الوسط وبفارق نقطتين من الوقوع بنفس المنطقة الامر الذي ،سيعطي الفريق دخول الملعب زخما وعودة مهمة وفي ايجاد الحل وبعكسة ستتضاعف المعاناة وتصعب معها الحلول وتعقد أزمة الثقة للفريق الذي لازال يواجه مشاكل نتائج الارض لكنه مؤكد سيلعب اليوم بذكريات الفوز الافضل على الجوية قبل دورين ولان البقاء في البطولة يتطلب اللعب بحماس وتوازن وصولاللهدف الأسمى عن طريق تجديد الثقة رغم ارجحية الكرخ في افضل حال في كل شيء ويتمتع بمجموعة لاعبين قادرة على ادارة المهمة والتسجيل والفوز وحرمان القاسم منه.

نوروز وزاخو

ويقام ديربي الإقليم بين الغريمين الثاني عشر29 نوروز وبعده زاخو25 وكلاهما في الجاهزية عندما تمكن الاول من الفوز على الصناعة بثلاثة أهداف وقبلها على نفط البصرة في ملعبه وافضلية اللقاء السابق في ملعب جيرانه العدو اللدود واستمر،يتخطى المنافسين بتأكيد تكامل صفوفة والاستفادة من ملعب السليمانية للان كما يحظى بعناصر تؤدي بمستويات مقنعة قبل ارتفاع نسق النتائج الإيجابية والتقدم بالمراكز بشكل سريع واستمر يخوض مباريات الميدان برغبة كبيرة و تقديم موسم جيد اخر ويعول في لقاء اليوم على عاملي الارض والجمهور والاداء المرتقب من لاعبية الذين يمرون في لحظات متقدمة ومهمة والتصميم على تحقيق النتائج كما يجب من جانبة ينتقل زاخو صحبة جمهوره الاخر بوضع معنوي مرتفع بعد تعادله مع الزوراء والخروج بنقطة ثمينة والسعي لقب الطاولة على اصحاب الأرض وقبلها الثائر للخسارة الاولى بهدفين والفوز يعني أكثر من شيء في ظل تصاعد المنافسات وتغير المواقف الصعبة في الترتيب ولأهمية النتيجة لاعتبارات معروفة جريا على العادة في مثل هكذا مواجهات كل يريد ان يخرج بالنقاط امام أنصارة ما يجعلهما بوضع سوية امام مهمة الفوز الهدف الأول.

الصناعة والنجف

وواضح ان كل ما يريده ما قبل الأخير الصناعة 13 العمل من أجل البقاء حتى النهاية المهمة البعيدة المنال ولكونة لايمتلك اية ضمانات لتحقيقها لانه فشل كثيرا في اللعب و النتائج وسط مسلسل محبط في المشاركة الاسوء للفريق الذي عاد قبل موسمين وكان محظوظا في الموسم الماضي عندما خدمته نتائج الدور الاخير ليحقق البقاء لكن اليوم كل شيء لايوحي لتلك الرغبة في الاستمرار مع فريق متهالك وابتعد كثيرا عن هدف الاستمرار في البطولة وسيكون امام اختبارا صعبا عندما يستقبل النجف التاسع 30 الساعي للحد من معاناته بعدما احبط من الكرخ تحت انظار جمهوره وقبلها مباشرة الفشل امام الجوية وسط تراجع قناعات الانصار في مشهد مرتبك ارتفعت معه معاناة الفريق الذي كان على الإدارة والجمهور منح فرصة البقاء للمدرب احمد خضير كونه حضر واختار اللاعبين ودخل الفريق معسكرات خارجية ومرت مهمة الاعداد بفترة مناسبة قبل بداية المسابقة وقاد الفريق بشكل واضح قبل أن ينتكس بسرعة و يدخل اجواء متشنجة ومخيبة ويحصد المشاكل الفنية والإدارية وسط توتر الامور في اهم فترات منافسات الدوري ويتربص اكثر من فريق بموقع النجف الذي يسعى الحد من تدهور مسلسل نتائج المباريات الاخيرة لكن الصناعة يرى الفرصة لتعميق مشاكل الضيف بعد غياب عن النتائج الإيجابية.

الدرجة الأولى

استمر الامانة29 بصدارة المجموعة الاولى لدوري الدرجة الاولى رغم انتظارة الدور الاخير بدون لعب مستفيدا من تعادل الوصيف الصناعات27مع البيشمركة26 بهدف وحافظ البحري على مركزه الثالث27 بفوزه على مصافي الجنوب بثلاثية نظيفةوتغلب سامراء خامسا 22على ميسان سابعا20بهدف وفاز الرمادي على الحويجة بثلاثة أهداف وتغلب الاتصالات على الدفاع المدني بهدفبن لواحد وكلاهما في منطقة الهبوط وواصل الميناء صدارة المجموعة الثانية34 رغم تعادله بهدف مع الكوفة ويفترض أن يهتم اللاعبين التعامل المطلوب ولخطف نقاط اخر مباريات الدوري لغرض انهاء الامور على افضل طريقة وبالسرعة ويقف ديالى وصيفا على بعد نقطة بعد فوزه على صليخ بهدف وتقدم المصافي ثالثا 30وبات امام فرصة المنافسة الاكبر بعد فوزه على الجولان بهدفين رابع الموقف 30 وتراجع الناصرية لمنطقة الهبوط بخسارته امام مضيفه الشرقاط بثلاثية نظيفة وتعادل المتذيل السماوة مع فريق الحسين السابع بهدفواستفاد عفك من تعادله بهدف مع المرور للبقاء خارج منطقة الخطر والاخر خامس الترتيب.