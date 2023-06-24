الزوراء يهزم القوة الجوية ويحسم الكلاسيكو العراقي

بغداد – الزمان

حسم نادي الزوراء مواجهة “الكلاسيكو” ضد منافسه العنيد فريق القوة الجوية بهدف مقابل لا شيء، السبت، في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، ضمن منافسات الأسبوع الـ(33) من الدوري العراقي لكرة القدم.

وخيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين نادي الزوراء ومنافسه العنيد فريق القوة الجوية في “كلاسيكو” الدوري العراقي، بعدما ظهر الحذر على الفريقين، نتيجة عدم رغبتهما بتلقي الهدف، والاكتفاء بالأدوار الدفاعية.

لكن مع بداية الشوط الثاني، تمكن النجم علي يوسف مهاجم الزوراء من تسجيل الهدف الوحيد في المواجهة بالدقيقة الـ46، ليتراجع الفريق إلى مناطقه الدفاعية، فيما فشلت محاولات القوة الجوية من تعديل النتيجة لصالحه.

وبفضل الهدف الوحيد، الذي سجله علي يوسف، تمكن نادي الزوراء من رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العراقي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد فريق القوة الجوية عند 65 نقطة بالمرتبة الثانية، خلف المتصدر نادي الشرطة (67 نقطة).