الزوراء ينجو من كمين الديوانية في الوقت القاتل

بغداد – قصي حسن

نجا فريق الزوراء من كمين فريق الديوانية، حينما تمكن جبار كريم من ادراك هدف التعادل الثالث في الدقيقة 95 من عمر اللقاء الذي جرى مساء امس الاربعاء على ملعب الشعب الدولي لحساب الدور الثامن عشر من المرحلة الاولى للدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة ستة اهداف تقاسمها الفريقان، إذ وضع عبد الله عبد الامير الديوانية بالمقدمة في الدقيقة 16 ثم ادرك الزوراء التعادل بعدها بدقيقتين باقدام مسجل هدف الديوانية، ثم نجح فلاح عبد الكريم في احراز الهدف الثاني للديوانية وعزز عبد الله عبد الامير رصيد الديوانية بالهدف الثالث في الدقيقة 45 وفي الشوط الثاني استخدم مدرب الزوراء ايوب اوديشو كل اوراقه حتى تمكن الفريق من تسجيل الهدفين الثاني والثالث عن طريق علاء عباس في الدقيقة 81 والبديل جبار كريم في الوقت بدل الضائع.

ووصل الزوراء الى النقطة 36 في المركز الثالث، والديوانية في المركز 16 برصيد 15 نقطة. وفي مباراة ثانية، تعادل فريقا الحدود وضيفه البحري، امس الاربعاء، بدون اهداف في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب التاجي الرياضي وارتفع رصيد فريق الحدود الى 24 نقطة متقدما الى المركز التاسع، بينما وصل رصيد فريق البحري الى 14 نقطة متقدما الى المركز 16 بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز. وانطلق الدور 18 من الدوري الممتاز انطلق اول امس الثلاثاء، حيث فاز فريق نفط الوسط على مضيفه فريق اربيل بهدفين مقابل هدف واحد.