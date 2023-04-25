الزوراء ينتزع الصدارة والطلاب يستعيدون توازنهم في أبرز مواجهات الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

حقق الزوراء فوزا مهما على مضيفة النفط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاول في ملعب الشعب ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الممتاز لكرة القدم وبتلك النتيجة خطف ثلاث نقاط ثمينة محققا فوزه الرابع عشررافعا رصيده الى 50 في صدارة جدول الترتيب بعدما انتزع الصدارة مؤقتا بينما تجمد رصيد النفط عند20 واستمر يعاني وسط تحديات النتائج بتلقي الخسارة13 وبات مهدد بفقدان مكانه في الدوري في اسوء موسم منذ اول مشاركة له في الممتاز.

هدف جميل

وتقدم الزوراء بهدف حسن عبد الكريم الجميل وسط تحية جمهور الفريق الكبير بطريقة التسجيل والتقدم ورد المنافس بهدف فاضل كريم د 20 قبل أن يحسم مراد محمد المهمة بهدف الترجيح د29 واستمر الفريق محافظا على التقدم والفوز الثمين للنهاية وسط أجواء فرح بعدما انتزع الزوراء الصدارة وقبلها تقديم المستوى وكان الافضل والأسرع والأخطر وقدم التشكيل مباراة مهمة خرج بكل فوائدها عندماشكل مصدر خطورة اغلب الوقت عبر محاولات قريبة للهجوم الذي اخذ يظهر بشكل مؤثر للمرة الثانية والقدرة على التسجيل بعد الفوز بثلاثة اهداف لواحد الاسبوع الماضي على نوروز وبات باداء متصاعد من مواجهة لاخرى والسيطرة على المباريات وتحويلها لنفسه قبل تحقيق رغبة جمهوره بالتقدم للصدارة واليوم امام مهمة غير سهلة واستعاد معها دورة وتأكيد الوصول لهدف المشاركة الاول ومن ثم تحقيق اللقب مستفيدا من تحسن نتائجة وتعثر المنافسين في الجولات الاخيرة واخذ السير بطريق الفوز في الوقت المهم وفي ظل ارتفاع مستوى اللعب وقلة الاخطاء وفي صحوة يريد ان يستغلها مع مرور الوقت الذي يسير لمصلحة الفريق الذي أخذ يلعب بطريقة متقدمة والسعي إلى مواصلة العمل المطلوب والتفوق وتفادي الاخطاء قبل أن يتولى مهمة الصراع على الصدارة هدف المشاركة والمنجز المنتظر من العشاق الذين رحبوا بما تحقق لكن الامور ستصبح أصعب في ظل تصاعد المنافسة على الموقع الأول فيما تبقى الامور ومهمة البقاء في البطولة بأيدي لاعبي النفط الذين واصلوا الغياب والابتعاد عن المنافسة الحقيقية وتلقي خسارة اخرى ضمن سلسلة الهزائم التي لم يتمكن المدرب الثالث محمد يوسف الحد منها ولانه لم يتعرف على تفاصيل الاعداد وبناء الفريق في اسوء حال ومن فشل الى فشل حتى اللقاء المذكور لم تظهر قدرات اللاعبين في كيفية انقاذ الفريق من محنته.

فوز الطلاب

وفشل دهوك من تدارك الوضع المرتبك امام جمهوره وفي معقلة للدور الرابع في تراجع واضح بدون فوز بعد خسارة ثقيلةمن النفط برباعية وتعادل مع ضيفةالوسط بدون اهداف وخسر من الغريم اربيل بهدف قبل تجرع الخسارة السابعة امس الاول بهدفين من ضيفة الطلبة سجلهما خضر علي د 19وزيد علي د68 ليستمر في المركز الخامس 43 واستعادوا توازنهم بنتيجة اكثر من مهمة بتجاوز وتخطي منافس في ملعب صعب نادرا ما يفرط بنقاط الارض حتى في اسوء الظروف قبل ان يصحح الطلاب المسار بعد اربع جولات خالية قبل تحقيق الفوز الثمين والعودة لسكة الانتصارات في الوقت المطلوب واستعادة البسمة لجمهورهم الذي صاحبهم لملعب اللقاء وشهد على تجاوز الأزمة وبانتظارالعمل على تعويض النقاط المهدورة بالسير بخطى ثابتة ويامل ان يقوم احمد خضير بتأهيل صفوف الفريق وجعلها اكثر قدرة وقوة للمباريات المقبلة بعد الفوز الافضل والعودة للحديث بلغة الفوز بعد تجرع مرارة النتائج التي انقلبت على دهوك مؤخرا جراء تراجع قدرات الفريق الذي اخذ،يواجه خطورة المباريات بملعبة وبحاجة الى مراجعة سريعة لوضع حد لتوقف مسيرتة وفقدان مركزة السادس بعدما فقد السيطرة و وسائل الدفاع عن حظوظة والبداية الواعدة.

تعادل الصناعة وكربلاء

وانتهى لقاء الصناعة وكربلاء بهدف ليستفيد الضيوف من النقطة للتقدم مركزاوقبلها الاستفادة من نقاط الذهاب بعد الفوز على نفط البصرةوالتوازن في الاداء والنتائج بفوز الارض المهم الاسبوع الماضي على الكرخ والحصول على ثلاث تقاط غاية في الأهمية وقبلها تدارك مشاكل المباريات ودعم حضورة للدفاع عن مكانه في تحقيق فرصة البقاء هدف المشاركة فيما استمر الاخر بنفس مركزه ما قبل الأخير وتواصل اللعب بمستوى هش والابتعاد عن حسابات البقاء ويعاني كثيرا وفي وضع خطير جدا في ظل استمرار النتائج السلبية كما لم يتمكن اللاعبين والمدرب الحد منها في مشاركة اكثر مريرة للفريق والإدارة التي تشعر ان الوقت لم يسعفها لتدارك الامور التي تسير للوراء بسرعة حتى لم يجهز الفريق المفاجأة امام اقرانه مع استمرار نزيف النقاط وافتقد لحوافز اللعب والفوز في مشوار زاد تعقيدا وسط فقدان أية فرصة للعودة للنتائج المطلوبة .

تعادل نوروز والنجف

وتقدم النجف للمركز السادس 37 بفضل النقطة التي عاد بها من ملعب نوروز بتعادله مع اصحاب الارض بهدف حينما تقدم عن طربق مهدي كامل د34 وعلى بعد دقيقتين من حسم المهمةبشكل كامل قبل أن يفرض المنافس التعادل بهدف المحـــــــترف اوكيكي د88 وهو الاخر حقـق الفائدة بالتقدم مركزين 33 قبل أن يحافظ ويدعم نتائج الارض بدون خسارة منذ عودته لملعب السليمانية في تحول واضح ومؤثر والاستمراربخطف نقاط عقر الدار من خلال جهود عناصرةالتي تقدم ما عليها في الفترة الأخيرة ويريد الاستمتاع مع جمهوره في ظل ما يقدم اللاعبين من مستوى وموصلة تحقيق النتائج المطلوبة في هذا الوقت الذي أخذ يظهر به النجف ينفض غبار التراجع والتقدم بفوزين وتعادل وفي صحوة حققها سعد حافظ الذي تمكن من تضميد شيء من الجراح و تجاوز تراجع النتائج المخيبة وردم الهزوة مع الانصاروتدارك فترة التوتر والقـــــــلق على مستقبل الفريق والمشاركة ومحو آثار فترة الانحناء والعودة في ظل تنفيذ الاعبين لتوجيهات المدرب الثالث الذي يبدو وجد الحلول ووقف على العلة ويسعى إلى تقديم ما يقدر علية بعدما استعاد الفريق موقعه الذي حققـــه مع المدرب الاول احمد خضير.

تعادل زاخو والقاسم

وفرض القاسم التعادل على مضيفة زاخو بهدف سامر محسن بعد دقيقتين على تقدم المنافس د30عن طريق عمر منصوري ليرفع رصيده الى27 والتقدم مركز لكنه يشهد تراجع واضح باربع جولات بدون فوز بتعادلين وخسارتين ويمر بحالة نحس وبفترة مختلفة عن تلك التي شهدت تحولا وتقدمافي جدول الترتيب ورفع الضيوف نقاطهم الى22 والسعي للابتعاد عن موقعهم الحالي والاطمئنان اكثر على تحقيق مهمة البقاء لموسم رابع المهمة التي تحتاج الاستفادة من مباريات الارض بعدما تأكد هبوط فريقين ما يدعم حظوظه باصعب فترة تواجة المشاركة والحاجة إلى وقوف الادارة المحلية وأبناء المدينة لكي لا تضيع فرصة البقاء كما يحاول الصناعة على بعد ثلاث نقاط من النفط العمل على بذل الجهود وتركيزها المباريات المقبلة على امل تحسين المسار ولو من بعيد وهي مسألة وقت وصبر تتطلب خوض المباريات بحذر شديد.