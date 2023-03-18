الزوراء يقلب الطاولة على الشرطة في ممتاز الكرة

بغداد- الزمان

قلب فريق الزوراء بكرة القدم تأخره أمام الشرطة إلى فوز لصالحه بنتيجة هدفين لهدف.

وتواجه الفريقان على ملعب الشعب الدولي في قمة لقاءات الأسبوع الواحد والعشرين من الدوري الممتاز .

وسجل الشرطة أولاً عن طريق اللاعب بسام شاكر في الدقيقة 10، بعدها انتفض الزوراء وقلب الطاولة على القيثارة بتسجيله هدفين عن طريق سعد عبد الأمير في الدقيقة 55 وعلاء عباس في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز وصل الزوراء إلى النقطة 40 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الشرطة عند النقطة 42 في صدارة الترتيب مؤقتاً.