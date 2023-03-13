الزوراء يضرب الصناعة وإنتصارات لثلاثي الإقليم في الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

حقق ثلاثي الإقليم نوروز وزاخو واربيل الفوز على ضيوفهم نفط البصرة والكرخ وكربلاء بنتيجة واحدةالفوز بهدف في افتتاح المرحلة الثانية والدور العشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم امس الأول.

نجاح الزوراء

ونجح الزوراء في الحد من التراجع الاخير وكسر التعادلات لاربع مباريات متتالية والعودة لسكة الانتصارات بالفوز المستحق على الصناعة بهدفين امس الاول وسط فرحةجمهوره بالنتيجة وفي تجاوز عثرات اخر اربع جولات تراجع بسببها للمركز الخامس ويامل في تأكيد حضوره مع بداية مرحلة كاملة في مهمة لم تكن سهلة رغم ما قدمه من اداء وكان مصدر ازعاج للمنافس بسيطرة على مسار اللعب وفي افضلية واضحة وهدد مرماه قبل افتتاح التسجيل بهدف نجم نشوان د68 وعززة حسن عبد الكريم بالهدف الثاني والحسم د75 وكان الافضل في كل شيء طيلة الوقت وتحكم بمسار اللعب ادارة المهمة على افضل مايرام وانتزاع كامل النقاط .

ورفع الرصيد 37 على بعد نقطة من الطلاب للعودة لمربع الترتيب قبل ان يتحضر معنويا وفنيا ونفسيا لخوض ديربي العاصمة الدور المقبل امام الشرطة الجمعة التاسعة في الشعب في الاختبار الحقيقي والسعي لتحقيق مطلب جمهوره للثأر للخسارة الأولى بهدفين ولان الامور بالمجمل تدعوالتأكيد على مواصلة تحقيق النتائج المطلوبة وفعل ما بوسع الفريق لازعاج الاخرين وترجمة ذلك والظهور على انه لازال المنافس وبمقدوره فعل كل شيء والاهم في هذه الفترة التوجة بثقة لتقليص الفارق مع ثلاثي المقدمة ومن ثم التفكير في الصراع على اللقب الذي يحتاج إلى جاهزيةاكبرونشاط استثنائي من جانبه لم يلعب الصناعة بالطريقةالمطلوبة لتجنب النتيجة عندما افتقدللسرعة ونقل الكرة كما يجب وقبلها اللعب بتكتل دفاعي شهد احتكاك بدني عالي كما فشلت محاولةجر المباراة للتعادل لضعف قدراته للحد من المد الهجومي للزوراء ويعلم خالد محمد صبار مسبقا صعوبة الاختبار قبل تجرع الخسارة الثانية من الضيف والرابعة عشرة في البطولة والاستمرارفي دوامة النتائج وتصاعد أزمة الثقة ما قبل الاخير 12 ويستقبل زاخو الدور المقبل.

فوز الحدود

وافتتح الديوانية المرحلة الحالية بالخسارة الثانيةمن الحدود والسادسة عشرة بالبطولة بهدف لثلاثة بعقر داره ومواصلة مسلسل نزف النقاط والسير عكس المشاركة وتاخر كثيرا في دفاع ضعيف وهجوم بلاحيلة واستمرار هدر النقاط لتتصاعد المعاناة اكثر واتساع الهوة في مراكز الترتيب والابتعاد اكثر من فرصة البقاء وبات مصيره بيده امام الذي يحصل ولم يظهر بميزة ايجابية قبل ان يدفع به المنافسين للوراء من جولة لجولة في المركز الاخير بست نقاط.

وبات بغير القادر على تعديل ولو شيء من الامور المعقدة اساسا عندما استمر يقدم الهدايا للضيوف وتزعزت ثقة الفريق وتنتظرة المزيد من المباريات الصعبة ومتوقع زيادة المشاكل و يكبر التحدي وسط مشاعر خوف وقلق جمهوره قبل ان يسمح للحدود العودةلسكة الانتصارات ومنحة الافضلية في التقدم للعاشر 27 بعد تسعة ادوار خالية حرجة لكن أن تاتي النتيجة في افتتاح المرحلة الحاسمة شيء جيد والاهم وضع حد للتراجع وسسلة النتائج المتدنية وإنقاذ عادل نعمة نفسه من الموقف الصعب في الوقت المناسب وتأكيد إمكانية الفريق في تقديم مباريات اهم وبانتظار تحقيق ما يتطلع اليه الفريق الذي يجد نفسه مطالب بالتغير من هذه الاوقات بعدالفوز خارج الديار الحافز الكبير والدفع بالامور الى الحالة الأفضل وتأمل الادارة ان لا يكون ذلك محض صدفة بل ضمن توجه الفريق للمنافسة التي ستكون على أشدها مع مرور الوقت واهمية تحسن المستوى ولان الديوانية في اسوء حال ومهم مواصلة العمل ومحاولة دعم انطلاقةالمرحلة الحاسمة الحدود ينتقل لمواجهة النفط والثاني يسافر لدهوك.

فوز نوروز

ودشن نوروز ملعبه الجديد في السليمانية وتقديم الفوز على نفط البصرة بهدفين هدية اللقاء الذي جمعه لاول مرة بجمهوره بعد مرحلة كاملة تنقل فيها الفريق بين مختلف الملاعب بعيداعن انظارهم قبل الاحتفال بالفوز في مهمة غير سهلة ويذكر بنتائج الارض الموسم الماضي وانهاء مباريات إياب المرحلة الثانية بدون خسارة والاهم افتتاح الحصة الثانية في كسب ثلاث نقاط وحقق اهمية اللقاء بالفوز في أول ظهور امام جمهوره وضمان الفوز وتاكيد أولوية مباريات عقر الدار وسط الظروف التي تجعل منه قادر على تقديم المستوى والفوز بعدما أكد الفريق قدراته في العاصمة واربيل وتجاوز ضغط المباريات قبل ان يدعم نفسه الاحد والحفاظ على مركزه فيما عاد نفط البصرة بالخسارة الثانية تواليا ذهابا بعد الصناعة قبل دورين وقد تزداد الصعوبات بوجه الفريق الذي بدء يفقد توازنه ويحتاج إلى تقيم سريع لانتهاز الفرص امام مباريات مختلفة في ظل طبيعة المنافسة التي اختلفت مع بداية المرحلة الثانية ما يتوجب التواصل مع المباريات بجد وثقة و اللعب بتركيز عبر الاستفادة من موجود اللاعبين وظهور الفريق بأداء قوي وان يعطي اللاعبين ثقة اكبر لدعم المشاركة نوروز يخرج الجمعة لمواجهة الكرخ فيما يستقبل الثاني النجف.

فوز زاخو

واستعاد زاخو توازنه بعد ثلاث هزائم مرتين في ملعبه أمام الجوية والزوراء في الكأس وواحدة ذهابا امام نفط البصرة عندما تمكن تحقيق فوز صعب امس الاول على الكرخ بهدف ونجح في الحد من خطورة الكرخ الذي نشط اخر الوقت واندفع بقوة وضغط على الدفاع في محاولة لإدراك التعادل لكن دون جدوى رغم النقص العددي لاصحاب الارض بعد طرد حارس المرمى لكن زاخو حافظ على تقدمه مستفيدا من ظروف المباراة التي شهدت احتكاك بدني ولعب خشن من لاعبي الفريقين واعتراضات على قرارات الحكم واستخدام الجمهور للالعاب الدخانية قبل ان يخرج زاخو بفوز مهم حينماعمل الاعبين ما بوسعهم والتصدي للمهمة بحماس ومستوى واضح وشارك الجميع في صنع النتيجة بفضل تماسك الدفاع وابعاد الخطورة المتكررة للضيوف وحرمانهم من التسجيل وافشال محاولة ادراك التعادل على الاقل وتنفيذ ما خطط له حيدر عبد الأمير والوصول الى مبتغاه في اضافة كامل النقاط ورفع الرصيد 24بنفس المركز قبل عودة الكرخ بالخسارة الخامسة ومعها التراجع مركزا26 زاخو يخرج للصناعة والكرخ يستقبل نوروز .

اربيل يثأر

وثار اربيل لخسارته الاولى وذلك بالفوز على كربلاء بهدف وتسير الامور بشكل واضح والابتعاد عن مراكز الخطورة التي لازمته لمدة وعانى منها بعد النزول مرتين بدائرة الهبوط وتقدم على بعد ثلاثة مراكز امس الاول 22 ليستهل المدرب الثالث عباس عبيد مهمته بافضل طريقة بدعم من الاعبين والخروج بالنتيجة وفوائدها ومعها بدء السعي الجدي لدعم المشاركة وبانتظار ان يغير المدرب الامور في هذه الفترة من خلال خبرته وتعاون الاعبين ودعم خطط المباريات والتفاعل معها وتتويجها بالنتائج المهمة بعد الفوز الغير سهل وأمر هام جدا ان يأتي بوقته ويمنح السعي لتأكيد البداية في الخروج الدور القادم لمو اجهة الكهرباء الاختبار الحقيقي للفريق والمدرب فيما عاد كربلاء بالخسارة السادسة والفشل ذهابا بدون فوز والتراجع مركز وسط شعور جمهوره بعدم الاستقرار في المدة الأخيرة ويامل تجاوز الأزمة بسرعة قبل أن تتعقد الامور وتغيب معها الحلول واهمية التطلع للابتعاد عن مراكز الخطر التي اقترب منها الفريق كثيرا بعدما فشل مرخرا وافتقدللثقة ويجد نفسه مطالب يتغير الوضع.