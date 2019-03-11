الحكيم: سنكمل المشوار حتى النهاية بروحية الإنتصار

الزوراء يحلّق في سماء كربلاء ويفوز على الوصل بخماسية

بغداد- ساري تحسين

حلق فريق الزوراء بكرة القدم امس الاثنين في سماء ملعب كربلاء عقب فوزه على فريق الوصل الاماراتي بخمسة اهداف من دون رد ليحسم العلامة الكاملة وذلك ضمن الجولة الثانية من المجموعة الاولى لدوري ابطال اسيا.

وسجل اهداف اللقاء اللاعب سامال سعيد في الدقيقة 22 واللاعب علاء عباس في الدقيقة 35و51 واللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة74 واللاعب حسين جويد في الدقيقة 84من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة رغم اضاعة فريق الفريق الابيض الفرص التي تجعل النتيجة ضمن الارقام التاريخية الغير المسبوقة في هذه البطولة.

وقال المدير الفني لفريق الزوراء حكيم شاكر ان (اللاعبين دخلو الزوراء بشعار الفوز وتحقيق النقاط الثلاث التي منحتنا الفريق خطوة مهمة بالاقتراب من التأهل للدور الثاني من البطولة مضيفا ان الخصم كان متماسك وقوي وسبق له أن حقق الفوز في المباراة الأولى من البطولة الآسيوية). وأوضح شاكر ان (اللاعبين بمعنويات مختلفة عن المباراة الأولى والأيام الماضية بدأوا يهضمون أفكارنا التكتيكية ودخلنا المباراة بتخطيط مختلف عن المباراة الأولى أمام فريق ذوب آهن وهذا أمر طبيعي كون الزوراء سيلعب على أرضه وبين أنصاره في كربلاء). وأكمل الحكيم لقد شاهدنا مباريات الوصل وباتت الرؤية واضحة حول مفاتيح لعبهم وعناصر القوة والضعف لديهم ومنحنا لاعبينا الواجبات التي تحد من خطورة الوصل من اجل حسم اللقاء لمصلحتنا.