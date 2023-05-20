الزوراء يجتاز أربيل وفوز للبصرة في الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

تجاوز الزوراء اختباره الصعب امام اربيل بالفوز علية بثلاثة اهداف لواحد ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين للدوري المنتاز بعدما قلب تاخره بهدف المحترف اوكوي د14الى فوز مستحق بأهداف سعد عبد الأمير د23وحسن عبد الكريم د38 ومحمد ابو حشيش د68 كانت قابلة للزيادة في ظل المستوى والاداء المتوازن للمضيف رغم ان الضيف كان صاحب المبادرة الهجومية ولم ينتظركثيرا وتقدم ما اثار مخاوف الزوراء في الوقوع بالفخ مرة اخرى قبل أن يعود بعد دقائق ويدرك التعادل والتفوق و انهاء الشوط بالتقدم بهدفين بعد اداء مؤثر واللعب بشعار يجب الفوز وتمكن من فرض الضغط بهجوم مكثف على المنافس ودق ناقوس الخطر في صفوفة منذ بداية الشوط الثاني وقام بنقل الكرة من وسط الملعب وشكل خطورة مستمرة لم يتمكن دفاع الضيف الحد منها عندما هدد المرمى بثلاث كرات خطرة تصدى لها الحارس وقبلها رد القائم كرة مزدوجة فشل اكثر من لاعب إدخالها الهدف كما زادت محاولات اصحاب الارض امام فرصة زيادة الغلة مااثمر عن تسجيل الهدف الثالث في الوقت القاتل والقضاء على امال اربيل نهائيا الذي لم يقدم شيء كما كان منتظرا منه وفشل في العودة بعد محاولات خجولة افتقدت للقوة والتركيز قبل العودة بالخسارة الثانية في الشعب بوقت المدرب عباس عبيد وقبلهامع الشرطة والتراجع في جدول الترتيب وخشية الانصار ان ينخفض معدل النتائج عندما يحل ضيفا على الطلاب الدور القادم بنفس الملعب في مهمة صعبة اخرى مؤكد يرفض الفريق التأخر مرة أخرى لكنه يعول على انتفاضة اللاعبين والقيام بما مطلوب منهم في قلب الحدث وتحت وسائل إعلام العاصمة بنفس الرصيد39 فيما تجاوز الزوراء ازمة النتائج بعد ثلاث تعادلات شهدت تدني المستوى وإهدار النقاط في اهم اوقات الصراع لكنة عاد من بوابة مهمة بعرض جيد وقدم واحدة من افضل مبار ياته في هذه المدة من حيث الاداء وتسجيل الاهداف ونادرا ما يقلب الامور لمصلحته عندما يتأخر او يتعادل كما حصل في الجولات الثلاث الماضية والاهم الخروج بالفوز تحت قيادة مدربة الثاني حيدر عبد الأمير في أول مهمة مع الفريق في بروفة اكثر من ناجحة قبل الخروج لمواجهة كربلاء الدور المقبل في مهمة غير سهلة وقبلها عزز من مركزة ودعم الرصيد 56.

فوز نفط البصرة

استعاد نفط البصرة توازنة وتدارك حالة التراجع الاخيرة بخسارتين وثلاث تعادلات والتراجع للمركز الرابع عشر قبل الحد منها بالخروج بنقاط الفوز على الديوانية باربعة اهداف نظيفة تعاقب على تسجيلها احمد جلال د26 واحمد زامل د28و60 وحسين عمارد85 في أعلى نتبجة للفريق الذي تمكن من تسير اللعب وفرض سيطرته والتحكم بالكرة امام تحقيق حاجة النتيجة والعودة بها واستعادة مسار الامور التي اختلت كثيرا قبل التعامل مرة اخرى مع الفوز وقبلها تفادي كمين الديوانية كما فعل مع الطلاب و خاض مهمة امس الاول بمعنويات متدنية ومكسورة بعد هزيمة الجوية الكاسحةدون ان يقدم شيء امام تصاعد معاناة المشاركة وحسابات ما تبقى من الوقت في الممتاز امام انعدام امال البقاء بعدما ذهب كل شيء من أيدي اللاعبين في مشاركة للنسيان واجهت الصعاب منذ اليوم الأول تزامنا مع تغيرات ادارة النادي التي لا تمتلك الأموال لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين قادرين للدفاع عن مقعد الفريق الذي اهتز كثيرا وبات الفريق قريب جدا من الهبوط بعد تلقي23خسارة فيما يجد ابو الهيل من الفوز الاستعداد المقبول لخوض مواجهة الدور المقبل امام النفط ويراهن على التشكيل وظروف اللعب وقبلها يجد نفسه بوضع مختلف وجاهز لاغتنام الفرصة ومواصلة تغير النتائج لنفسة في ظل الوضع المتأزم للنفط لكنه يعلم أن لا شيء مضمون مع فرق المؤخرة هذة الايام.

تعادل زاخو والحدود

تعادل زاخو مع ضيفة الحدود بهدفين في المباراة التي جمعتهما امس الاول وفرط اصحاب الأرض في التعامل مع فرصة الفوز التي كانت في المتناول وخطف كامل النقاط حينما ظل متقدما حتى نهاية الوقت الأصلي بهدفين لواحد بعدما قلب تاخره بهدف لكنه أدرك التعادل والتقدم خلال ثلاث دقائق بهدفي فرحان شكور د73 وعمر منصوري د76 قبل أن يتمكن الضيوف من فرض التعادل د91 عن طريق محمد سويد صاحب هدف التقدم د43 وأضاع الطرفين عدة فرص على المرميين وظهرت خطورتهما وتبادلا السيطرة والاستحواذ على الكرة في مختلف اوقات اللعب لكن الافضلية كانت لزاخو الذي كان على دفاعة التوازن اكثر امام دقائق معدودات لإنهاء الامور على اكمل وجه والخروج بكل الفوائد و برغبة جمهوره الكبير الذي كان يمني النفس بالفوز ودعم النتائج الاخيرة بقيادة نزار محروس الذي غير الكثير من مسار المشاركة وبعد ثلاثة ادوار بفوز وتعادلين ذهابا وايابا بنفس مكانه 32 ويخرج لمو اجهة الغريم والجار دهوك بديربي المحافظة فيما فشل الضيف من استعادة توازنه بعد السقوط امام الصناعة الاسبوع الماضي وعاد بتعادل صعب في آخر الانفاس لكنه تفادي الخسارة الثانية تواليا بنفس مكانه الثاني عشر38 ويستقبل نوروز الدور المقبل ومحاولة ايقاف نزف النقاط في مرحلة الصراع الحقيقي على المراكز .

مباريات الدور المقبل

وحددت لجنة المسابقات بعد غد الثلاثاء موعدا لانطلاقة مباريات الجولة 30 للدوري الممتاز عندما تقام ثلاث مباريات وفيها يامل نفط ميسان الحد من نتائجه السلبية الاخيرة والعودة من بوابة النجف الصعبة من خلال دعم جمهورة لان المهمة بغير السهلة ولان الضيففي حال واضح وفي معنويات عالية بعد قهر الكهرباء ويضيف الكهرباء المجتهد القاسم ومحاول تعديل المسار بعد ثلاث خسارات في أوقات متقاربة وفي فترة تراجع لم يشهدها منذ بداية الدوري فيما تصاعدت حملة الدفاع عن البقاء للاعبي القاسم عبر تامين ما يمكن تامينة من النقاط بعدما حقق فوز اكثر من مهم على كربلاء ما يجعل من الفريق في الجاهزية لدخول المباراة المذكورة وتقام الاربعاء اربع مباريات بين الحدود ونوروز وكربلاء والزوراء والطلبة واربيل كما يشهد ملعب دهوك ديربي المحافظة بين صاحب الارض وزاخو.