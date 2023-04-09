الزوراء يتقدّم ثالثاً ومتذيّلو السلم تزداد متاعبهم بالممتاز

الناصرية – باسم الركابي

استعاد الزوراء توازنة عقب تعثرة في ملعب زاخو الدور الماضي عندما تمكن من الفوز على الديوانية بهدف علي يوسف بعد مرور17على بداية المباراة في ملعب الشعب ضمن الدور23 للممتاز محققا الفوز الثاني عشر والتقدم للمركز الثالث مؤقتا44 بعدما فرض سيطرته بشكل واضح لكنة لم يستغلها كما تتطلب المهمة في زيادة حاصل الاهداف المشكلة التي بدأت تظهر في غير وقتها وتثير قلق اوديشو والأنصار امام ذكريات ما حصل في الموسم الماضي وكيف انجر للموقع السادس بعدما استمر يعاني وحالة قلق عالية من التهديف وهي التي قد تقرر الموقف النهائي للنتائج فبعدما عاد بتعادل مخيب من زاخو فاز بصعوبة على الديوانية وما فائدة ان تلعب وتسيطر لكنك تفتقر للتهديف والهداف وان تكون على الموعد والقدرة على على ترجمة الفرص واحراز الاهداف وانعدام اكتمال المحاولات السهلة ويبدو أن الزوراء لم يأخذ الامور على محمل الجد لاسباب معروفة وسط مخاوف الديوانية من تلقي نتيجة ثقيلة في ظل الوضع الذي لابحسد عليه لكنه تمكن من المواجهة واقترب من تحقيق التعادل على الأقل لو استغل موسى عدنان اخطر الفرص عند مواجهة جلال حسن لكن كرته علت العارضة قبل الخروج بالهزيمة التاسعة عشرة وتزداد معها معاناة الفريق والاتجاه نحو الهبوط دون البقاء امام اختلاف الحال عما حصل في الجولة الاخيرة من الموسم الماضي عندما خدمته نتائج بقية الفرق القريبة منه في جدول الترتيب وبات إليوم لا ينفع شيء في تعديل مسار المشاركة التي لا تحتاج إلى تعليق بعد الفشل المستمر دون توقف المباراة والنتيجة فرصة لتصعيد الحالة المعنوية للزوراء في خوض لقاء الكاس الجمعة امام نفط البصرة الذي سبق وتعثر امامة ما يجعله البحث عن الثأر وتجاوز الدور المذكور ومواصلة المنافسة بحثا عن اللقب الذي لازال يدافع عنه الكرخ .

فوز الكرخ على القاسم

تقدم الكرخ الى المركز السابع 33 في جدول الترتيب العام بعدما تمكن من قلب تاخره بهدف الى فوز ثمين بهدفين على ضيفه القاسم ضمن مباريات نفس الجولة فبعد تقدم الضيوف د48 بهدف كرار علاء تمكن جعفر عيسى من تسجيل هدف التعادل د75ونجح عمر عبد الرحمن من حسم الامور د82 محققا الفوز التاسع للفريق ومواصلة السيربتوازن عبر النتائج المهمة عندما قهر النجف تحت انظار جمهوره الاسبوع الماضي بثلاثة أهداف لهدفين قبل أن يستغل ظروف اللعب بالشكل الأمثل وينهي الأمور التي خطط لها احمد عبد الجبار لمصلحة الاصفر ومواصلة الظهور الواضح والمؤثر وفرض نفسه والسيطرة على مبارياته ذهابا وايابا في تطور واضح مع مرور الوقت لابل يمر في افضل حال ويمنح لنفسة التفوق والقدرة في حسم الامور والتطلع لموقع متقدم والفوز يعد افضل بروفة للفريق لمواصلة مهمة الدفاع عن لقب الكاس في مواجهة الامانة الجمعة المقبلة من جانبة استمر القاسم يعاني بعد تلقي الخسارة الثانية عشرة وبحاجة إلى عمل اكبر ولو على مستوى تحويل نقاط مباريات الأرض لنفسه من أجل تصحيح المسار ولو من بعيدومحاولة الخروج من المنطقة الحمراء لكن يبدوالتشكيل بغير القادر على العودة السريعة ومواجهة الامور عبر تجديد الثقة بلاعبي للفريق الذي أخذ يحصد الفشل سابع عشر الترتيب 21.

فوز النجف

وتمكن النجف من ايقاف مسلسل النتائج السلبية قبل أن يزيد من معاناة الصناعة والدفع به للوراء بالفوز عليه بهدف محمد زامل د93 ليرفع رصيده الى33والتقدم ثامنا ويترك خلفه فترة محبطة لازال الفريق يعاني منها قبل التخفيف من معاناة الأنصار والتعويل على جهود المدرب الثالث سعد حافظ الذي حقق الفوز وبانتظار ايقاف تداعيات النتائج السلبية وبلوغ المستوى المؤثر امام طبيعة المنافسات التي أخذت الكثيرمن الفريق الذي نزف النقاط حيث الارض ومدة غياب ليست بالقصيرة لكن مهم ان يكون على الموعد ويفوز ويقلل من مخاطر النتائج والاهم العودةو التعامل مع ما تبقى من الفرص وفي ان يتحقق الفوز ذهابا لتأكيد عودة الفريق للمنافسات وخوض المباريات القادمة حصرا المدينة بقوة قبل أن يستمر الاخر في مكانه ما قبل الاخير دون حركة واستمر يعيش دوامة النتائج المتراجعة بتلقي الخسارة السادسة عشرة ويمر في اسوء فترة امام وضع غاية في الخطورة بعدما فشلت جهود المدرب الثاني في معالجة الامور ويبدو أن الوقت لم يسعفة و الفريق في تدارك الموقف في ظل تراجع النتائج وقبلها مواصلة الاداء الباهت وفي موسم مخيب.

خسارة زاخو

وجدد نوروز الفوز على جيرانه الغريم زاخو بالفوز بهدفين سجلهما المحترف كلاودبود44و53 هداف الدوري 11فيما قلص فرحان شكور الفارق د63 ليواصل الفريق الحضور بشكل جيد ويدعم الرصيد32 في تحسن و تقدم واستقرار والمرور بتوازن وتاثير قبل الحفاظ على نظافة سجل مباريات الميدان وهو المهم في ظل ما يمتلك من مجموعة لاعبين زادت انسجاما مع مرور الوقت وتلعب برغبة وحماس وتنظر للأمام بعدما حددت معالم الطريق والسير بثقة في ظل اداء وجهود المجموعة والظهور في اهم اوقات المسابقة من جانبه تاثر زاخو بالخسارة الثانية من الغريم والتاسعة في البطولة ليرغم على التراجع للرابع عشر26 المهدد من كربلاء والوسط طالما استمر يهدر نقاط الذهاب دون التوازن في هذه الفترة المختلفة امام الجميع وتثير مخاوف فرق الصف الثاني في مواجهةالتراجع والبقاء ما يتطلب تحشيد الجهود للدفاع عن المواقع والدفع بالامور قبل تفاقمها في ظل تصاعد الصراع المعقد عند فرق الربع الاخير من جدول الترتيب ولان كل شيء عند هذا الفرق يتعلق بكيفية البقاء التي اكثر ما تشغل الرباعي المتواجد في منطقة الهبوط وجميعها تجرعت الهزائم في الدور المذكور عندما خسر القاسم من الكرخ والنفط من الشرطة والصناعة من النجف والديوانية من الزوراء ومازد الطين بلة بوجه صاحب المركز السابع اتساع الفارق مع المتواجد قبلة مباشرة الى اربع نقاط بعد العــــــودة بنقطة من ملعب دهوك ما يتطلب المراجعة السريعة لتفادي الامور الأكثر صعوبة الأخيار الى تــــــقديم العمل الشاق في ظل إمكانات متــواضعة انعكست على المشاركة من البداية واخذت تتفاقم كثيرا وتكون مختــــــلفة اليوم وتـــــــثير المخاوف.