الزوراء يبحث عن الثأر والميناء يلامس التأهل إلى الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

قبل الدخول في تفاصيل مباريات الاسبوع 26من الدوري الممتاز لكرة القدم المقرر انطلاقتها اليوم السبت نتوقف عند حصيلة مباريات و موقف الاسبوع الماضي الذي شهد احتفاظ الجوية بصدارة جدول الترتيب 51 بعد فوزه على الحدود بهدفين دون رد وسط فرحة الفريق وأنصارة بعد استعادتها من الغريم الشرطة الاخر الذي خطفهامن الزوراء بفوزه المهم على اربيل بهدفين لواحد فيما تراجع الزوراء ثالثا بنفس مركزه كما استمر الكهرباء رابعا والطلاب خامساكما حافظت الفرق الوقعة من المراكز 14 إلى الأخير على مو اقعها حيث كربلاء والوسط وزاخو والقاسم والنفط والصناعة والديوانية وتقدم الكرخ مركزين للثامن ومعه النجف للمركز السادس وميسان للسابع ونوروز للعاشر ونفط البصرة للثاني عشر فيما تراجع فريقا اربيل والحدود مركزين.

سعي الفرق

وتسعى الفرق السير بخطى ثابتة والتعامل مع الفرص وسط رغبة الفوزلدعم الموقف بالحصول على نقاط المباريات المقبلة المتوقع أن تشهد تنافسا قويا وتبادلا للمواقع وتقام اليوم السبت اربع مباريات ضمن الأسبوع 26للدوري الممتاز على ان تكتمل غد الأحد بإجراء ست مواجهات فبعد ثلاث انتصارات حققها الزوراء على الديوانية بهدف وعلى نوروز بثلاثة أهداف لواحد وعلى النفط بهدفين لواحد النتيجة التي نقلته للصدارة والتمتع فيها لمدة 24ساعة قبل التراجع لمكانه الثالث على بعد نقطة من المتصدر سيكون اليوم امام اختبار غير سهل وقبلها مطالب من جمهوره الكبير الثأر لخسارة الذهاب ولمواصلة السعي لتحقيق النتائج المطلوبة حصراعلى حساب النجف التي ستمنحة الافضلية مرة أخرى باستعادة الصدارة ومعها يامل بتعثر الجوية امام دهوك والشرطة مع الطلاب من أجل توسيع فارق النقاط لكن الاول.

القاسم نوروز

ويامل القاسم سابع عشر22 في وضع حد لنتائج الارض السلبية والتفريط بنقاطها رغم ما تشكل اهم مصدر دعم من أجل الاقتراب بعد اكثر والخروج من منطقة الهبوط والسعي لخطف كامل النقاط باستغلال عاملي الارض والجمهور عندما يضيف نوروز في مهمة غير سهلة ويتعين اللعب بتركيز وقتل رغبة الضيف العاشر 33 بتحقيق الفوز مع ان المنافس افضل من اصحاب الارض في كل الجوانب عندما استمر يقدم مستويات متوازنة وفي سجل مهم من النتائج بفضل اداء وجهود المجموعة التي اختلفت في تغير نتائج المباريات بافضل طريقة لكن عليه أن لا يقلل من اهمية المنافس الذي عاد بتعادل من زاخو بهدف ويحاول تجاوز الموقف الصعب.

الكهرباء الصناعة

ويسعى الكهرباء 46, لاستعادة توازنة بعد الهزيمة الثقيلة من الكرخ بهدف لثلاثة وقبلها تحفيز التشكيل اللعب بحذر شديد امام ما قبل الاخير الصناعة 17 وقبلها تجنب ملاحقة الطلاب وتوسيع الفارق معهم ولان غير ذلك سيقام من الامور التي شهدت تراجعا في الجولتين الأخيرتين بالتعادل مع نفط الوسط وخسارة الكرخ وهذا التعثر يعني اكثر من شيء قد يدفع الفريق خارج مربع الترتيب وفتح الطريق للطلاب للتقدم بعد التغير الواضح الذي حققه احمد خضير والسعي للمزيد فيما يعود الصناعة لخوض تحديا جديدا املا بالفوزللحد شيء فشيء من التعثر المستمر من أجل إزاحة النفط من مكانه الذي يمنحه البقاء في البطولة الشغل الشاغل للفريق الذي سيكون امام اختبار غاية في الصعوبة وهو اساسا يمر بموقف معقد ولم يتمكن لاعبي الفريق في تجاوز الحالة المعقدة.

كربلاء زاخو

وبعد اربع جولات بدون فوز والتراجع للمركز السادس عشر والتخلي عن صحوته التي انطلق فيها مع المرحلة الثانية يامل زاخو لاستعادة دورة والتوازن في مواجهة اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على كربلاء والسعي لتحقيق الفوز ولحصد كامل النقاط لان الخسارة في هذه الأوقات قد تبعده عن حسابات البقاء بعيدا عن الخطر والتقدم لموقع افضل والفوز سيضع الامور على الطريق الصحيح من جانبة يعد كربلاء من بين الفرق المستفيدة كثيرا من مباريات المدينة حيث الفوز قبل الدور الماضي على الكرخ وقبلها على الطلاب ولازالت مصدر دعم الر صيد كما تحسن ذهابا حينما عاد بتعادل من الصناعة ومؤكد مهتم بلقاء اليوم وخوضة بتصميم الفوز في ظل معنويات الضيوف المهزوزة لكنه لم يكن بعيدا عن التحدي امام تطلع زاخو للقيام بانتفاظة وقلب الطاولة ويبقى كل شيء،بيد لاعبي الفريقين في حسم المواجهة والظهور على مسرح النتائج الإيجابية التي افتقدت إليها كتيبة حيدر عبد الرزاق في المركز16 وبرصيد27ومحاولة عبور بوابة كربلاء التي أهلها حيدر عبودي في المركز 14 برصيد 32.

مباريات الاحد

وتقام غد الاحد ستة مباريات ضمن نفس الدور وأبرزها قمة الاسبوع بين الطلبة والشرطة عند التاسعة والنصف في ملعب الشعب التي تحمل التحدي الكبير للفريقين و التطلع للفوز الذي قد يعيد الصدارة للشرطة كما يظهر رغبة الطلاب للتقدم لمربع الترتيب بعد الدخول بوضع مختلف من يوم استلامة من قبل احمد خضير ويدافع الجوبة عن الصدارة بمعنويات عالية بعد قهر الحدود والعودة لسكة الانتصارات عندما يضيف دهوك المتراجع كثيرا في النتائج وللمركز التاسع ويسعى الوسط للفوز الثالث تواليا في مهمة متاحة امام النفط المفكك ويخرج المتذيل الديوانية لمهمة صعبة عندما يحل ضيفا على اربيل الباحث عن تعويض خسارة الشرطة وتجاوز الأزمة بسرعة ويامل نفط البصرة في تحقيق الفوز على الحدود المثابر رغم خسارته أمام الجوية ويضيف نفط ميسان في الوضع المطلوب الكرخ الذي استعاد توازنه بفوزة العريض على الكهرباء بثلاثة أهداف لواحد.

تاهل الميناء

واقترب الميناء البصري كثيرا من التاهل للدوري الممتاز بعد فوزه على صليخ بخماسية نظيفة الخميس ليرفع رصيده الى43 على بعد نقطةمن الوصيف ديالى الذي تغلب على المرور بهدف في الدور ما قبل الاخير وينتظر أن يحسم أمر المتاهل عن المجموعة الثانية في الدور المقبل عندما يخرج الميناء لمواجهة المصافي في بغداد في مهمة تتلخص بتحقيق الفوز وحدة لتعزيز موقعه في الصدارة وحسم الامور بشكل نهائي وسط انتظار اهل البصرة وعشاق الفريق في المحافظات وليس جمهورة حسب المتوقع أن يرافقه الى ملعب اللقاء لدعم المهمة الحاسمة والفاصلة والعودة لمقعده بعد موسم صعب جدا فيما يامل ديالى بتعثر المتصدر في اللقاء المذكور من أجل الانفراد بالصدارة عبر الفوز على الناصر ية الذي يمنحه قطع تذكرة الصعود مرة أخرى في القطار الممتاز وتظهر مهمة الميناء اقل خطورة لانه ليس بالفوز وحدة بتاهل بل اذا ما تعادل ومعه تعادل ديالى لكن الوصيف سيدخل اللقاء بشعار يجب الفوز وتحقيق رغبة جمهوره في التهاب الفرصة التي قد لا تتكرر ونفس الدور قد يمنح متصدر المجموعة الثانية الامانة 35 التاهل عندما يلتقي الصناعات المتراجع رابعا28 .