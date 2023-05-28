الزوراء والطلبة في قمة مواجهات جولة الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

سيكون الزوراء ثالث الترتيب57 والطلاب الخامس50 في قمة الاسبوع في الاختبار الصعب اليوم الاثنين في الشعب عند التاسعة والنصف ليلا ضمن مباريات الجولة 31 للدوري الممتاز.

ويسعى الاول تجاوز التعثر الأخير امام كربلاء و النتائج المتباينة بفوز واحد من خمس جولات إلى عودة متميزة وتحقيق النتيجة الاهم امام الغريم والعدو اللدود وللثأر من خسارة المرحلة الأولى بانتظار انتفاضة الاعبين وتقديم الاداء و المستوى النوعي وخوض المهمة برغبة جمهورة للحصول على النقاط الثلاث لدعم الرصيد وردم الهوة التي سببتها النتائج الاخيرة واتساع الفارق عن المتصدر بخمس نقاط والوصيف باربع واسعاف الموقــــــف بعبور صفوف المنافس من خلال اللعب بحذر شـــــــديد في ظل رغـــــــبة المنافس لتكرار سيــــــناريو اللقاء السابق.

خطوط متكاملة

ويدرك حيدر عبد الأمير اهمية خوض اللقاء بخطوط متكاملة واللعب بدون اخطاء وان يستعيد الفريق قوتة الدفاعية والهجومية رغم افضليته بهما على الطرف الاخر فنيا وبنتائج الفوز والخسارة لكنه سيكون امام تحدي كبير ومهمة خطرة من اجل استعادة حظوظة في المنافسة على اللقب ويامل الانصار ان يقدم الفريق مباراة متكاملة وان يكون على الموعد ورد الاعتبار للخسارة وتفادي التعثر في هذه الأوقات لانه يعني أكثر من شيء وغير ذلك قد يزيد من مخاوف الابتعاد أكثر من دائرة الصراع على اللقب هدف الموسم الذي قد يتوقف الحصول علية عل ما تبقى من مباريات جميعها حاسمة للفرق جميعا والاستفادة منها بالكامل ويامل جمهور الابيض ان يظهر اللاعبين ما عليهم لانجاز مهمة اليوم كما يجب ولان الفوز اليوم سيكون خطوة اكثر من ناجحة .

فريق الطلاب

ويدخل الطلاب الملعب بمعنويات عالية بعد الفوزين الأخيرين الجيدين على الوسط واربيل ودعم الرصيد وملاحقة الكهرباء وتقليص الفارق الى نقطة ولسان حالهم يقول علينا أن نلعب بشجاعة واداء عالي ومحاولة تحقيق النتيجة الأبرز في هذة الأوقات في ظل الجاهزية بعد استعادة التوازن ومصالحة جمهورهم الذي يامل اغتنام الفرصة والسعي للفوز في مهمة اتت بوقتها بعد استعادة الفريق لوضعه الطبيعي و لمسار المشاركة و لسكة النتائج التي افتقدها لعدةجولات والتي أثرت على مجمل الامور التي أخذت تعود للاستقرار وتجاوز توتر الانصار الذين سيحضرون لدعم الفريق ولان اللقاء مع الزوراء الذي لا يحضى باهتمامهم حسب يل من الوسط الكروي في متابعتة برغبة كبيرة جريا على العادة وسيكون الفوز الخطوة الكبيرة ويمنح الفريق دعم اكبر لخوض المباريات القادمة بثقة لكن كل شيء يبقى بيد للاعبين في دعم الأجواء والتحول والتفوق على الغريم وتحقيق الانتصار الثالث تواليا الذي قد يقربهم او يدخلهم مربع الترتيب بعد زيادةالتسحبل والسيطرة على المباريات وتخطي اكثر من موقف صعب ومؤكد الجهود منصبة على تجاوز اختبار اليوم وهو ما يخطط له احمد خضير كمايريدةجمهورهم ان يأتي تحت اي مسوغ دون قبول اعذار .

الكهرباء كربلاء

وبعد تعادلين وخسارتين وتراجع معدل الفرص والمستوى الغير متوقع وخشية تقليص الحظوظ امام فارق النفطةعن الطلاب يسعى الرابع الكهرباء51 للحد من النتائج السلبية ومحاولة تحقيق الفوز على ضيفة كربلاء المتراجع عاشرا 42 من خلال تحشيد جهود التشكيل والارتقاء الى مستوى المهمة والحد من معاناة الجولات الاخير وقبلها اهتزاز المركز امام زحف الطلاب القوي ومعهم دهوك ما يدفع لؤي صلاح الطلب من اللاعبين الدخول في المباراة مباشرة واللعب بتركيز وجعلها مهمة مختلفة من حيث الاداء والنتيجة والحد من التراجع وتامين النقاط كاملة وتخطي عقبة الضيف القادم من تعادل ثمين من الزوراء ويامل بانتفاظة لحسم اللقاء الصعب وقلب الطاولة على اصحاب الأرض كما يريد ان يكون مصدر إزعاج من خلال اللعب بقوة وحماس واستغلال الحالة المتدنية والمعنويات المهزوزة للاعبي الكهرباء وبمقدوره حسم المهمة في ظل التصدي للنتائج في مبارياتة الماضيةالتي حققها ولو اغلبها في ميدانه لكن بمقدوره تغير الامور وتجنب الهزيمة،ذهابا لما يتمتع به من مجموعة لاعبين أخذت الفريق إلى مركز مهم والسعي لإنهاء الموسم في آخر أفضل.

نوروز ودهوك

ويشهد ملعب السليمانية ديربي الإقليم بين نوروز ثالث عشر38والسادس دهوك 45 المضيف عاد بخسارة الحدود ويسعى للتعويض عبر الاستفادة من ظروف اللعب والملعب الذي لازال يمنح اصحابة النقاط والمزيد من القوة و الافضلية التي ياملها ان تاتي في مواجهة الغريم وحسم الامور بافضل طريقة وتعويض سقوط العاصمة ورفض التعرض لخسارة ثانيةوطمانة جمهورة في تجاوز كبوة الحدود وتحسين المركز الذي تاثر في الجولة الأخيرة وبانتظار تقديم الاداء المتكامل ولازال من بين الفرق التي تختلف في ملعبها ولان لقاءات فرق الإقليم خاصة والكل يلعب بشعار يجب الفوز ويرفض غير ذلك لاسباب معروفة كما استمرت تحظى بمتابعة جماهيريها اقوى أسلحتها وهو ما يرتكز علية صاحب الارض فيما يخوض دهوك اللقاء بحذر شديد في ظل قوة المنافس والمؤثر في ميدانه وقبلها يامل بتعثر الطلاب امام الزوراء من أجل تقليص الفارق والضغط على صاحب المركزالخامس بعدالاستقرار الفني وتحقيق النتائج المهمة ويكون قد تحضر للقاء الجيران لإظهار المزيد من قدرات الاعبين امام مهمة ليست بالسهلة اطلاقا رغم تفوق الفريق في الكثير من الأشياء والتمتع بموقع جيد ويمر بافضل حالاتةلكنه يدرك خطورة الامور لطبيعة المنافسة ويامل جمهورة الذي سيرافقه للملعب بدء اللقاء بشكل جيد لتجاوز الاختبار الغير سهل.

النجف والحدود

ويعود النجف التاسع 42 امام جمهورة الكبير الذي يعول على اداء مرتقب من لاعبية لتعــــــــويض خسارة الاسبوع الماضــــــي في العمارة والتراجع مركزين لمواجهة الحدود حادي عشر38 و سيكون على سعد حافظ ضبط الخطوط للقيام بدورها وإنجاز المهمة كما يجب لتحقيق التفوق في مباريات الميدان امام صعوبات الخروج بعد خسارتين امام كربلاء ونفط ميسان والسعي إلى التحول والاهتمام بمواجهات الذهاب خلال الفترة المتبقية من المسابقة التي تجاوز اغلب صعوبتها في اهم فتراتها واستمر الفريق في،الظهور واخذ الامور على محمل الجد وبشكل تصاعدي وتعزيز المركز والرصيد ويدرك جهازة الفني صعـــــــوبة المهمة في ظل الحالة المعنوية العالية لكتيبة عادل نعمة بعد الفوز المهم جدا على نوروز وتحسين المركز والتطلع لدعمـــــــة في مهمــــــة غاية في الصعوبة رغم ما يمتلكه من أدوات لازالت تقدم ما عليها والمـــــضي قدما والتطلع إلى مركز افضل في نهاية الدوري في انجاز للان بعد العودة الموســـــــم الحال وهذا يرجـــــــع لأهم عامل وجود نفــــــس المدرب الذي ينــــــفرد بين جميع المدربين في البقاء أطول مدة مع الفـــــــريق المتألق وقدرته عل خطف الـــــنقاط والعودة بالفوز.

مباربات الغد

واختتم مباريات الاسبوع المذكور غد الثلاثاء باقامة خمس مواجهات بين النفط والكرخ ونفط الوسط ونفط البصرة وزاخووالشرطة واربيل والجوية والديوانية والصناعة.