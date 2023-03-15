الزوراء والشرطة في قمة مثيرة لأبرز مواجهات الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يتطلع المتصدر الشرطة 42 لتجديد فوز المرحلة الأولى على العدو اللدود خامس الترتيب الزوراء 37 في اللقاء الذي يجري التاسعة مساء غد الجمعة في ملعب الشعب في ابرز مباريات الدور21من الدوري الممتاز بكرة القدم الذي يشهد اقامةستة مباربات.الشرطة خطف الصدارة بفوزه على دهوك بهدف مستغلا تأجيل لقاء الجوية مع النجف ويسعى لتعزيز موقعه في صدارة الدوري بحصد النقاط الثلاث من أجل توسيع الفارق الذي يفصله مع الوصيف الغريم بعدما أستمر لاعبو المدرب مؤمن سليمان يقدمون اداءاجماعيا واضحا منحت الفريق التقدم من جولة لاخرى بنتائج مؤثرة قادته للريادة والسعي لدعمها.في ظل ارتفاع مستوى الفريق في افضل حال والعمل على تجاوز الاختبار الصعب عند مواجهة الزوراء لمواصلة تألقه في ظل اقوى هجوم وجاهزية جميع الاعبين الذين يدركون مدى الحاجة للخروج بالنتيجة الايجابية امام جمهورهم ومؤكد سيكون الشرطة حذر جدا رغم الحالة الفنية العاليةوتكامل مفارزة في ظل رغبة المنافس للثأر من خسارته الموجعة بهدفين على نفس الملعب الذي ينتظر انصارالزوراء ان يكون فريقهم مختلف هذه المرة والبحث بكل الجهود لحسم المهمة بافضل طريقة قبل ان تتصاعف مشاكل الفريق بعدما عاد لسكة الانتصارات الدور الماضي بفوز متوقع على الصناعة لكنه سيكون امام مهمةمختلفة وقد تكون نقطةالتحول عبر فرصة الظهور الحقيقية للتشكيل ولإثبات جدارته في مواجهة اكثر من مهمةلمواصلة العمل لتقليص الفارق والعودة لمربع الترتيب ورفع حظوظه للتقدم للصدارة التي ابتعد عنها في اخرجولات المرحلة المنتهية كما لم يتمكن النيل من أي اقرانه الجماهيرية عندما خسر من الشرطة والطلاب وتعادل مع الجوية ما يتوجب على اللاعبين عدم التأخر واخذ زمام المبادرة وتحقيق انتفاضة امام منافس يمتلك مستويات مرتفعة لتكون الحل امام جمهورهم الغاضب ويجب عليهم ان يحاولوا من أجل تغير الأجواء من خلال التصميم على عبور بوابة الشرطة القوية والمتماسكة وكل شيء متو قف على الفوز الذي يتطلب اللعب بحضور استثنائي للاعبين للحد من خطورة الطرف الاخر ورفض الخروج بغير الفوز الذي يكون قد خطط له اوديشو الذي يعلم استمرارة مع الفريق يتوقف على نتيجة الجمعة كما مصير الفريق بأيدي اللاعبين في الصراع على اللقب البعيد لكن أمر وارد لفريق مثل الزوراء ويكون كل شيء متاح أمامه اذا ما استعاد قوته وخوض اللقاءات باهتمام مع ان الاخضر يمتلك مفاتيح اللعب وعازم على تجديد الموعد مع الفوز. كربلاء والطلاب

كربلاء لايمر بافضل حال بتراجعة للخامس عشر 21 لافتقادة للتوازن وانخفاض مستواه حتى في ملعبه مؤخرا لكنه سيحاول انتهاز الفرصة بتغير الامور لانه بحاجة لعدم التأخير ولازالت خسارةالعاصمة عالقة في الاذهان ويريد معاقبة ضيوفه الطلاب بتجديد الثقة بالاعبين في مواجهةخاصة وجعل نتائج المدينة أولوية بعدما خالفتة وذهبت عدد من نقاطها للضيوف وحان الوقت للحد من الاضراروالتوجه بشكل مختلف للقاء لتدارك تحديات الموقع والنتائج وفي عودة مختلفة يتجاوز الفترة المرتبكة في الظهور بقوة بالمرحلة الحالية لاستعادة العلاقة مع الجمهور الذي سيحضر لان القادم احد المرشحين للقب كما يتعين على الفريق استغلال الفرصة بخوض اللقاء بحماس وشجاعة لمداوة جراحه قبل فوات الأوان فيمايدرك الطلاب ان المهمة بغير السهلة لكنهم حضروا لتكرار سيناريو المواجهة السابقة طالما التفكير ينصب للعودة للصدارة ومنها على اللقب ما يتوجب تدارك اي تعثر لان ذلك سيكلفهم الكثير والاهم الثبات على النتائج التي تباينت من فترة لاخرى ويامل جمهوره يحقق فترة الاستقرار لمواصلة السباق بثقة ليبقى احد المرشحين الأقوياء على لقب البطولة التي تتطلب التوازن في كل التفاصيل وتجاوز صعوبات الذهاب لملاعب المحافظات ولان كربلاء يريد وضع حد للتراجع في تفريق صفوف الطلاب رغم تأهيلها في ملعب القاسم الدور الماضي لان غير ذلك ستتضاعف المشاكل امام رهان الطلاب على الفوز بدعم جمهورهم الذي سيرافقهم للملعب.

الكهرباء واربيل

ويامل الكهرباء41 في تعثر الشرطة امام الزوراء والجوية امام القاسم من أجل التقدم للصدارة التي يبحث عنها عبر لقائه مع اربيل رابع عشر الترتيب 22 في اختبار غير سهل رغم فارق المواقع والنقاط وكل شيء يصب لمصلحة اصحاب الارض في الحالة الجيدة منذ بداية المسابقة وبعد الفوز الدور الماضي على الوسط في معقله وتعزيز مركزه و التطلع للصدارة ولايمكن التحمل بعد للبقاء بعيدا.عنها في ظل تحسن الاداء والنتائج وتواصل عطاء اللاعبين وزيادةمعدل التهديف واستقرار الدفاع ما يجعله في الحاهزية والاعلان عن نفسه المنافس القوي ومستعد لخوض لقاء اربيل كما يجب والتربص بالمتصدروالوصيف وسيكون الفوز خطوةلتعزيز ورفع امال التقدم لكن اربيل اليوم بوضع مختلف بعدما شهد تغيرا في مسار المنافسة من حيث المستوى والنتائج والمرور بها داخل وخارج الميدان بوضوح وامتلك حوافز عندما ابتعد الاسبوع الماضي عن مواقع الخطر بتخطي كربلاء ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة والتعويل على جهود عناصره وخبرة المدرب عباس عبيد الساعي لقيادة الفريق ودعم المشاركة وتقديم ما يمكن تقديمة برفع شعار يجب الفوز في ظل الحالة المناسبة التي عليها بعد تدارك فترة تاخر ليست بالقصيرة

ميسان والوسط

ومازال الوسط سادس عشر الموقف21 الذي يخرج لمواجهةنفط ميسان يعاني من تراجع المستوى وفقدان السيطرة وإهدار النقاط وعدم الاستفادة من مواجهات الأرض كما يبدو الفريق متأثر باهتزاز النتائج لستة ادوار من دون فوز وقبلها التعادل 12 مرة وبات بغير القادر لاستعادة توازنه لضعف قدراته الهجومية والدفاعية ومعها كبرت التحديات ويواجه سامرسعيد ازمة عدم استقرار المستوى من جانبه وبعد العودة بنقاط اخر لقاء من قلب العاصمة بالفوز القاتل على النفط يتطلع نفط ميسان عرقلة خطوط الوسط في ظل تصاعد الأداء وتحسن المركز بفارق نقطةعن دهوك ما يجعله اللعب برغبة كبيرة لدعم نتائج الارض التي خدمته في البقاء في مراكز المقدمة منذ بداية الموسم ويعول على عاملي الارض والجمهور مرة أخرى للخروج بكامل الفوائدلاسعاد جمهوره في مشاركة استمرت تسير لمصلحته مع الرغبة لدعم الامور .

دهوك والديوانية

وينتظر دهوك32 تعثرالزوراء امام الشرطة لتقليص الفارق واحتلال مركزه عندما يضيف الديوانية والدلائل تشير إلى قدرته في حسم المهمة المتاحة باقل الجهود وهو ما سيحاول القيام به في ظل ظروف اللعب والفوارق مع المتذيل الديوانية لا يمر بافضل لحظة في المشاركة التي اهتزت بسبب انخفاض المستوى العام و ضعف اداء اللاعبين.

كما تاثر بتدني النتائج 16 خسارة في أضعف دفاع وهجوم وهفوات انعكست على.الفريق برمته الذي يسير بسرعة للوراء والاقرب لترك البطولة من البقاء .

الكرخ ونوروز

وبعد خسارة زاخو والتراجع مركزا يسعى الكرخ حادي عشر25 لاستعادة توازنه بسرعة والعودة للنصف الأول في جدول الترتيب في قلب الامور بانتفاصة على ضيفه المجتهد نوروز في ظل رغبة تحقيق النتيجة والثار لخسارة الذهاب

بحثا عن العودة لسكة الانتصارات التي يربد تعزيزها الضيوف في الوضع المناسب بعد التغلب الاسبوع الماضي على نفط البصرة بعدما اعتادوا على خوض مباريات الذهاب دون مخاوف في ظل تصاعد الأداء وجمع النقاط في الموقع الثاني عشر25 قبل رفع الرهان بقوة على الاستفادة من العودة لملعب السليمانية واللعب بدعم جمهوره في تامين اجواء النتائج في التقدم لمركز افضل .

مباربات السبت

وتقام بعد غد السبت اربع مباريات وفيها يضيف الصناعة زاخو ويلتقي الحدود النـــــــفط ويضيف نفط البصرة النجف ويستقبل الجوية القاسم.