الزوجان بيكهام يستقبلان 2019 بحفل باذخ

لندن – الزمان

يستعد الزوجان بيكهام لإقامة حفلة فاخرة بمناسبة رأس السنة مساء اليوم، وفق ما نقله موقع ديلي ميل البريطاني، يخطط نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام إلى إقامته حفلة صاخبة في عقارهما الفاخر بمناسبة رأس السنة ستبلغ تكلفتها ما يقرب الـ30 ألف جنيه استرليني، حيث سيدعوان إليها 20 شخصًا من أصدقائهم المقربين وأفراد عائلتهم. وقد أنفق الزوجان 10 آلاف جنيه استرليني على تقديم الطعام، 5 آلاف على المشروبات الكحولية، و4 آلاف على الألعاب النارية، بالإضافة إلى 4 آلاف على الحراسة الأمنية. كما أنفقت فيكتوريا ما يقرب الـ5 آلاف على أزيائها الخاصة بالاحتفال، فضلًا عن فستان لابنتها هاربر ذات السبعة أعوام.

ويُقال أن الحفلة ستناسب الأطفال باعتبار أن ابنتهما لا تزال في سن الطفولة، لكن ذلك لا يعني عدم وجود المشروبات والشمبانيا. تأتي هذه المخططات بعد إثارة الشائعات حول طلاق الثنائي، فقد صرَّح مصدر للموقع (يتطلع ديفيد لتوحيدهما، وإثبات أنهما سعيدان بعد الأشهر الصعبة الأخيرة التي مرا بها). والجدير بالذكر، أن مصممة الأزياء البريطانية تعرَّضت لضربة كبيرة، بعد الكشف أن إمبرطورية أزيائها قد خسرت المزيد من الملايين، إذ سجلت خسارة قدرها 10.2 مليون جنيه العام الماضي، لكن في المقابل، ارتفع دخل العلامة التجارية بنــــسبة 17 بالمئة لتصل إلى 42 مليون جنيه استرليني.