حسن الياسري يوقع كتابين في معرض بغداد الدولي

الزواج والجنسية كمشاكل مجتمعية تتطلب الدراسة

بغداد – الزمان

وقع رئيس هيئة النزاهة السابق، حسن الياسري، اثنين من كتبه، وذلك في جناح منشورات الحلبي الحقوقية بمعرض بغداد الدولي للكتاب. وهو تقليد دأبت دور النشر البارزة على تنظيمه لكبار المؤلفين والكتاب، في اطار الاحتفاء بالكتاب وتشجيع النشر في الحقول المعرفية ومنها الدراسات الحقوقية. وحضر حفل التوقيع جمع من المثقفين والاعلاميين ورجال القضاء. وعد مسؤول الجناح في حديث لـ (الزمان) هذا الحفل حدثا مهما بالنسبة لمنشورات الدار اللبنانية، المعنية بنشر الكتب التي تتناول جوانب حقوقية وقضائية. واضاف (ان الدار تشارك للمرة السابعة بمعرض بغداد الدولي للكتاب). وعبر عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض بهذه الدورة التي شاركت فيها نحو 600 دار نشر تمثل 34 دولة. واشاد بالزوار الذين حضروا عازيا السبب الى سعة علاقات المؤلف ووسط احتفاء بالمؤلف وكتابيه، اللذين طبعا بحلة قشيبة، اصطف الجمهور بانتظار الحصول على نسخ موقعة منهما، فيما تبادل المؤلف مع بعض اصدقائه ومعارفه كلمات الترحيب. وقال احدهم (ليس اجمل من انجاز كتاب وليس ثمة حدث مدعاة للسعادة اكثر من اقبال القراء على اقتناء مطبوع).

سيرة مهنية

وهنأ رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية عدنان السراج، المؤلف مشيدا بسيرته المهنية ورصانة دراساته ازاء قضايا ترتبط بالمشاكل المجتمعية. كما عبر احمد عبد المجيد رئيس تحرير (الزمان) عن شكره للمؤلف لدعوته لحضور حفل التوقيع، مشيرا الى الانجازات التي حققها الياسري ابان توليه رئاسة هيئة النزاهة وجرأته في التصدي لملف الفساد برغم حساسية الظروف التي رافقت عمله. وعلى هامش الحفل ايضا وزع الياسري كتاب ثالث بعنوان (اطروحات عملية في مكافحة الفساد)، الذي طبعه المؤلف على نفقته الخاصة.

ويتضمن الكتاب ابرز المحطات التي مرت بها رحلة الياسري مع الحرب على الفساد ودوره في صياغة (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد)، وقد توجت اطروحاته العملية في هذا المجال منذ العم 2015 حيث اقترح، للمرة الاولى، اليات قانونية للحد من الظاهرة واستئصال شأفة الفاسدين. وبهذا الشأن فان احصائية حصلت عليها (الزمان) تشير الى ان مجموع القضايا التي حققت فيها هيئة النزاهة للمدة من 9 نيسان 2015 ولغاية 9 نيسان 2018 بلغ 29348 قضية وعدد المتهمين المحالين من الهيئة الى محاكم التحقيق بلغ 23917 متهما وعدد القضايا التي احالتها الهيئة الى محكمتي الجنح والجنايات بلغ 5939 قضية.

بحوث معمقة

اما الاموال العامة المحافظ عليها فبلغ مجموعها خمسة ترليونات ومائتين وستة وسبعون مليارا وتسعة عشر مليونا واربعمائة وستة الاف ومائة وثمانية عشر دينارا.

كما استقدم الياسري الى الهيئة نوابا ووزراء ومحافظين واعضاء مجالس محلية ومديرين عامين ووكلاء وزارات.

وعودة للكتابين المحتفى بصدورهما فان الاول بعنوان (بحوث معمقة في الجنسية) وهو عبارة عن سلسلة من مجموعة بحوث تتعلق بقانون الجنسية اعدها المؤلف في مدد مختلفة مدفوعاً بالتحول الكبير في قانون الجنسية العراقية الدائم لعام 2005 وما تلاه من سن قانون الجنسية الجديد – النافذ – لعام 2006 الامر الذي اوجد حاجة لتسليط الضوء على هذا القانون، سدا للفراغ واتماماً للفائدة. وتكمن اهمية الكتاب، في تناوله لثلاثة امور تعد الابرز والاخطر في قانون الجنسية، وهي كل من، ظاهرة ازدواج الجنسية وظاهرة اللاجنسية والثالثة تتعلق بمدى امكانية المرأة – الام المتزوجة بأجنبي في نقل جنسيتها الوطنية الى اولادها. وقد القت هذه الظاهرة بظلالها على ارض عدد من الدول العربية بينها لبنان ومصر التي اصدرت قانونها في هذا الشأن عام 2011.

وكما في الكتاب الاول فان الياسري اعتمد منهجا علميا تحليليا مقارنا في كتابة الثاني، الذي تم التوقيع عليه في المناسبة ذاتها مساء يوم الجمعة 15 شباط الجاري، وجاء بعنوان (الزواج المختلط بين القانون العراقي والقانون المقارن). ويعد، دراسة اكاديمية رصينة من حيث البناء والاطار العام ونطاق البحث واهدافه ومشكلته. وتناول الكتاب مشروعية هذا الزواج وآثاره وبيان ماهيته ومفهومه وصوره المختلفة، فضلا عن الاساس القانوني للزواج المختلط. وكرس مباحث في تناول هذا الزواج، من حيث اثره في جنسية الزوجة وفي جنسية الزوج، وكذلك الاثر في جنسية الاولاد.

ولعل ابرز ما يجعل الكتاب مصدراً من مصادر الاحاطة بالــــــزواج المختلط هو النتائج التي تواصل اليها المؤلف والمقترحات التي خرج بها، ما يضعه بين المصادر، ذات البعد العلمي المجتــــــــمعي، لانه يتصدى لمشكلة راهنة تترتب عليــــها تداعيـــــات لا حصر لها.