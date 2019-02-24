الزواج‭ ‬المدني‭ ‬يعود‭ ‬للواجهة‭ ‬في‭ ‬لبنان

بيروت‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

تظاهر‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬امس‭ ‬لمطالبة‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بالسماح‭ ‬بعقد‭ ‬الزواج‭ ‬المدني‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬جدل‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬تشريع‭ ‬عقد‭ ‬القران‭ ‬غير‭ ‬الديني‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬فيما‭ ‬استمر‭ ‬ناشطون‭ ‬بفعالياتهم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الزواج‭ ‬المدني‭ .‬

وقد‭ ‬رفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬«الزواج‭ ‬المدني‭ ‬لا‭ ‬الحرب‭ ‬المدنية»‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬لبنان‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1975‭ ‬و1990،‭ ‬وأيضا‭ ‬«بدي‭ ‬(أريد‭ ‬بالعامية)‭ ‬اتزوج‭ ‬مدني‭ ‬بلبنان‭ ‬لأنو‭ ‬عندي‭ ‬+فوبيا+‭ ‬(خوف)‭ ‬من‭ ‬الطيارة»‭.‬

وتعترف‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بالزيجات‭ ‬الدينية‭ ‬المعقودة‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬والمسجّلة‭ ‬لدى‭ ‬المراجع‭ ‬الدينية‭ ‬لمختلف‭ ‬الطوائف‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬لكنّها‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بعقد‭ ‬الزواج‭ ‬المدني‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬وإنّما‭ ‬تعترف‭ ‬بزواج‭ ‬اللبنانيين‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتدوّنه‭ ‬في‭ ‬سجلاتها‭ ‬للأحوال‭ ‬الشخصية‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يتوجّه‭ ‬اللبنانيون‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬وبخاصة‭ ‬قبرص‭ ‬لعقد‭ ‬الزواج‭ ‬المدني‭. ‬وأعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الجديدة‭ ‬ريّا‭ ‬الحسن‭ ‬عن‭ ‬تأييدها‭ ‬للزواج‭ ‬المدني‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬يورونيوز‭ ‬«أنا‭ ‬شخصياً‭ ‬أحبذ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬إطار‭ ‬للزواج‭ ‬المدني‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وسأسعى‭ ‬لفتح‭ ‬الباب‭ ‬لحوار‭ ‬جدي‭ ‬وعميق‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬المرجعيات‭ ‬الدينية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬هناك‭ ‬اعتراف‭ ‬بالزواج‭ ‬المدني».

ولم‭ ‬تتأخر‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬على‭ ‬تصريحاتها،‭ ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬دار‭ ‬الفتوى‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬أن‭ ‬«موقف‭ ‬مفتي‭ ‬الجمهورية‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬دريان‭ ‬ودار‭ ‬الفتوى‭ ‬والمجلس‭ ‬الشرعي‭ ‬ومجلس‭ ‬المفتين،‭ ‬معروف‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الرفض‭ ‬المطلق‭ ‬لمشروع‭ ‬الزواج‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬لبنان»،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الزواج‭ ‬«يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬(‭…‬)»‭.‬

لكنّ‭ ‬البطريرك‭ ‬الماروني‭ ‬بشارة‭ ‬الراعي‭ ‬أعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬«نحن‭ ‬لسنا‭ ‬ضد‭ ‬الزواج‭ ‬المدني‭ ‬بالمطلق»،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬«يحمل‭ ‬صفة‭ ‬الاختياري»‭.‬

وتابع‭ ‬البطريرك‭ ‬أن‭ ‬«القوانين‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬درسنا‭ ‬جميعنا،‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬صفاتها‭ ‬أنها‭ ‬إلزامية‭. ‬وعندما‭ ‬يصدر‭ ‬قانون‭ ‬بصفة‭ ‬اختياري،‭ ‬فأنت‭ ‬تكون‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬+تشقيف+‭ ‬(تفتيت)‭ ‬البلد‭ ‬وخلق‭ ‬مشاكل»‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الإسلامي‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬الخطيب‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬«نحن‭ ‬نعارض‭ ‬بقوة‭ ‬الزواج‭ ‬المدني‭ ‬لأنه‭ ‬يخالف‭ ‬الدستور‭ ‬وينافي‭ ‬الإيمان‭ ‬وهو‭ ‬تشريع‭ ‬غير‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية»‭.‬

وتشهد‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬جدلا‭ ‬حادا‭ ‬بين‭ ‬مؤيدي‭ ‬الزواج‭ ‬المدني‭ ‬ومعارضيه‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬اللبنانية‭ ‬أحدثت‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوّية‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬بتسجيلها‭ ‬أول‭ ‬زواج‭ ‬مدني‭ ‬تم‭ ‬عقده‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬الآمال‭ ‬بتشريعه‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬تقدّمت‭ ‬في‭ ‬1998‭ ‬بـ»مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الزواج‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬لبنان»،‭ ‬لكنّه‭ ‬لم‭ ‬يُقر‭ ‬لأن‭ ‬المرجعيات‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬تتمتّع‭ ‬بنفوذ‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬رفضته‭ ‬رفضا‭ ‬قاطعا‭.‬