الزوابع‭ ‬تدمر‭ ‬ميسيسيبي‭ ‬

رولينغ‭ ‬فورك‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تستمر‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬ميسيسيبي‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬زوابع‭ ‬مدمّرة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬25‭ ‬قتيلا‭ ‬فيما‭ ‬يتوقع‭ ‬هبوب‭ ‬عواصف‭ ‬جديدة‭. ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رولينغ‭ ‬فورك‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬ألفي‭ ‬نسمة‭ ‬والتي‭ ‬ضربتها‭ ‬الزوبعة‭ ‬مباشرة‭ ‬الجمعة،‭ ‬تشبه‭ ‬الشوارع‭ ‬‮«‬ساحة‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬ولايتي‭ ‬ألاباما‭ ‬وميسيسيبي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وتوقعت‭ ‬هيئة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬ميسيسيبي‭ ‬عواصف‭ ‬قوية‭ ‬جديدة‭ ‬وكتبت‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬احتمال‭ +‬قوي‭+ ‬لتسجيل‭ ‬أحوال‭ ‬جوية‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬ميسيسيبي‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬رياح‭ ‬عاتية‭ ‬وزوابع‭ ‬محتملة‮»‬‭. ‬وعبرت‭ ‬زوابع‭ ‬قوية‭ ‬الجمعة‭ ‬ولاية‭ ‬ميسيسيبي‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬زادت‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬ملحقة‭ ‬على‭ ‬مسارها‭ ‬‮«‬أضرارا‭ ‬مدمرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تايت‭ ‬ريفز‭. ‬وأوضحت‭ ‬هيئة‭ ‬الطوارئ‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬بلغ‭ ‬‮«‬25‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬الجرحى‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يتغير‮»‬‭. ‬وصنّفت‭ ‬إحدى‭ ‬الزوابع‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬فئات‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬فوجيتا‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أوضحت‭ ‬مصلحة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الوطنية‭ ‬أنها‭ ‬استمرت‭ ‬ساعة‭ ‬وعشر‭ ‬دقائق‭ ‬وعبرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬95‭ ‬كيلومترا‭. ‬ولحقت‭ ‬أضرار‭ ‬واسعة‭ ‬بمدينة‭ ‬رولينغ‭ ‬فورك‭ ‬التي‭ ‬قضى‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مهددة‭ ‬بعواصف‭ ‬جديدة‭. ‬وقد‭ ‬تسببت‭ ‬الزوبعة‭ ‬في‭ ‬اقتلاع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أسطح‭ ‬المنازل‭ ‬فيما‭ ‬تعرضت‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬صمدت‭ ‬لأضرار‭ ‬كبيرة‭.‬

أمام‭ ‬المنازل‭ ‬المتضررة،‭ ‬تشهد‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬عنف‭ ‬الزوبعة‭. ‬فقد‭ ‬تحطمت‭ ‬كل‭ ‬نوافذها‭ ‬ودفعت‭ ‬فوق‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬ولحقت‭ ‬بها‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬فيما‭ ‬حطت‭ ‬إحداها‭ ‬على‭ ‬كومة‭ ‬أنقاض‭. ‬وقالت‭ ‬شيلي‭ ‬ستامس‭ ‬البالغة‭ ‬58‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬تبخر‭ ‬جنى‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬حياتي‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬صمد‭ ‬من‭ ‬منزلها،‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬واجهته‭ ‬والحمام‭ ‬فقط‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬أتت‭ ‬العاصفة‭ ‬كليا‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬كيمبرلي‭ ‬بيري‭ ‬البالغة‭ ‬46‭ ‬عاما‭ ‬والعاملة‭ ‬في‭ ‬مصنع‭. ‬وتقيم‭ ‬هذه‭ ‬السيدة‭ ‬بين‭ ‬رولينغ‭ ‬فورك‭ ‬وبلدة‭ ‬سيلفر‭ ‬سيتي‭ ‬التي‭ ‬ألحقت‭ ‬الزوبعة‭ ‬أضرارا‭ ‬جسيمة‭ ‬فيها‭.‬

ولم‭ ‬يبق‭ ‬من‭ ‬منزلها‭ ‬سوى‭ ‬الأرضية‭ ‬الخشبية‭ ‬وبعض‭ ‬المقتنيات‭ ‬الشخصية‭ ‬المبعثرة‭

وكان‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬ألحقته‭ ‬الزوبعة‭ ‬انتقائيا‭ ‬فلم‭ ‬تلحق‭ ‬أضرار‭ ‬بتاتا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬كيلومترات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لحق‭ ‬دمار‭ ‬شبه‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محاذية‭ ‬لها‭.‬

وبدأت‭ ‬المساعدات‭ ‬بالتدفق‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬رولينغ‭ ‬فورك‭. ‬وباشر‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الأميركي‭ ‬توزيع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والسلع‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬للحرس‭ ‬الوطني‭ ‬وضعت‭ ‬فيها‭ ‬أسرة‭ ‬لاستقبال‭ ‬المشردين‭.‬