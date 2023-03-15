الزهيري لـ (الزمان): نادي نينوى يتّجه إلى الدوري الممتاز بخطى واثقة

الموصل- عبد الحكيم مصطفى

اجتاز فريق نادي نينوى لكرة القدم للصالات اولى جولات التأهل الى بطولة دوري اندية العراق لفرق الدرجة الممتازة ، بنيله بطاقة ممثل محافظة نينوى ، وهو الان يكثف استعداداته للجولة القادمة ، بهدف الوصول في الدوري الممتاز .. مدرب الفريق الدكتور ربيع خلف الزهيري اكد لـ(الزمان) بانه متفائل بمستقبل فريقه في تصفيات التأهل الى الدوري الممتاز.

{ الجولة الاولى لتصفيات التأهل الى الدوري الممتاز لم تكن صعبة؟

– لا يمكن وصف مباراتي الجولة الاولى امام فريق نادي الفتوة ، بالسهلة ، لان المنافس من اعرق فرق محافظة نينوى .. فزنا عليه ذهاباً (4- صفر) واياباً ( 5-2) لاننا كنا الافضل استعداداً ، فضلا عن خبرات لاعبينا الجيدة .

{ متى يخوض فريقكم الجولة القادمة لمنافسات التاهل ؟

– سيحدد الاتحاد المركزي زمان انطلاقها لاحقاَ وستكون المنافسة بين ابطال محافظات المنطقة الشمالية ، يتاهل منها الفريقان الاول والثاني ثم هناك تصفيات نهائية حاسمة في بغداد .

{ الطريق وعر؟

– انه كذلك فعلاً ..ولكن فريق نادي نينوى يمضى الى ما خطط له بخطى واثقة .

{ تفاؤلك لا حد له ؟

– لاني على علم بقدرات فريقي واستعداده لخوض الجولة القادمة بالمستوى الفني المطلوب ، وتحقيق المردود المرجو .

{ فريق نادي نينوى غائب عن الدوري الممتاز منذ عدة سنوات ؟

– هذا الغياب حفزنا لكي ننظم جهدنا ونركز اكثر في عملنا ، ونجتهد في بناء فريق سيكون ان شاء الله في مستوى تطلعات جمهورنا في المحافظة.

تمثيل الفريق

{ اللاعــــبون الـــــذين مثلوا الفريق ؟

– احمد عبدالغني ، محمد وليد ، مصطفى محمد خليل ، احمد عكيد ، محمد قيثار، عبدالعليم احمد ، ليث غسان ، احمد عماد ، خطاب عمر ، اسعد عبدالستار ، يوسف لواء ، مرعي محمد ، احمد ياسين ، محمد مهدي .

{ هل لدى فريق نادي نينوى قاعة خاصة به ؟

– للاسف كلا ..ولكن ادارة النادي ذللت كل الصعوبات التي تتعلق بتدريبات الفريق ، بتنسيقها المثمر مع المؤسسات الرياضية في محافظة نينوى ، للسماح لنا بالتدريب في قاعاتها ، واثمن عالياً في هذا المقام جامعة الموصل والمنتديات الرياضية ، التي تساعدنا باستمرار في تنفيذ وحداتنا التدريبية في قاعاتها .

{ مستوى الدعم المقدم من قبل ادارة النادي ؟

– الادارة تدعم الفريق باستمرار ماليا وتجهيزات رياضية و توفير السكن الملائم للاعبين المحترفين ..ونشكر رئيس النادي الاستاذ عمار المشهداني على متابعته لكل صغيرة وكبــــيرة تخص الفريق.