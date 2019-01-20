(الزمان) وهموم المواطن – طارق الجبوري

من حق الـــكاتب ان يـــشعر بالــفخر والـــسرور عنـــدما يلـــمس ان الصحيفة التي يتـشرف بالكـــتابة فيها تحظـــى بثقة المواطن واهتــمامه ..

وبرغم ما فرضه تطور وسائل الاتصالات بشكل كبير واتاحتها للمواطن متابعــــــة الاخبار من خلال الانترنـــــت بشكل اسرع ، من ظروف على الصحف الورقـــــية اضـــــافة لعوامل اخرى كثيرة اثــــــرت على كمية التــــــوزيع وعدد الصفحات وعدد العاملين وغيـــــر ذلك ، فان الصحف ، ما زالت تحظى باهتمام المواطن ومتابـــــعته ..

واحتفظت الزمان من بين صحف قليلة جدا بقراء ما زالوا يحرصون على قراءة ما تنشره من اخبار وتقارير ومقالات ومواضيع اخرى متنوعة ويبحثون عن اية وسيلة لنشر ما لديهم من مشاكل وهموم وهي كثيرة في ظل تفشي فساد لم يسبق له مثيل ..

وهو ما يجسد ثقتهم بها وهم يعلمون ان صدى ما تنشره الصحف عند عدد غير قليل من المسؤولين ضعيف جداً بل ربما معدوم !! غير انهم حسبهم انهم وجدوا نافذة تطرح همومهم .. وفي هذا المجال فانه لايكاد يمر اسبوع الا واتصل زميل او صديق او قريب ليطرح مشكلته ويتمنى عليك نشرها في الزمان ..

كثيرة هي المشاكل غير اني اخترت ثلاثة منها بحسب اسبقية المتصل

واهميتها الاولى تتعلق بمعاناة مريرة لاهالي السيدية والعامرية من الانقطاع غير المبرمج للتيار الكهربائي بل ان اهالي اكثر من منطقة السيدية بقوا يعانون من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي تجاوز الخمسة عشر يوما بسبب عطل االمحولات !!

لانريد ان نحمل وزير الكهرباء الحالي مسؤولية تراكم اعمال السابقين .