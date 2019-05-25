كتاب يستحق الإحتفاء

(الزمان) سباقة كعادتها بإحتضان الإبداع

الزمان – عكاب سالم الطاهر

كان ذلك ظهر يوم الثلاثاء ، الواحد والعشرون من شهر مايس الجاري ، حين وصلت مبنى جريدة الزمان..طبعة بغداد.

كان غرضي ان التقي الاحبة هناك ، وفي طليعتهم الصديق الرائع ، الصحفي والاعلامي الدكتور احمد عبدالمجيد ، رئيس تحريرها.

لسبب او لاخر ، انقطعتُ عن زيارة (الزمان).

منذ اشهر.والسبب الاساس مناخنا الذي لا يرحم ، خاصة الصيف بحرارته التي لا تطاق.

كان مجيئي لجريدة (الزمان) ، قد تم ترتيبه بعد

اتصال هاتفي ، يوم الاربعاء الماضي ، كان

المبادر فيه الصديق احمد.واتفقنا على اللقاء

يوم السبت في الجريدة.لكني تاخرتُ بالمجيئ.

وكان الصديق (ابو رنا) ،ودودا حين قلق لعدم

حضوري ، واتصل باكثر من صديق لكلينا ، مستفسراً عن حالتي .

ووراء مجيئي ، امر يخص صديقنا الكاتب

السياسي اللبناني الصحفي فؤاد مطر. وقد

جرت العادة انني حين ازور بيروت ، التقي

الصديق فؤاد مطر ، واتلقى منه احدث مؤلفاته. واحمل منه ما يهديه للصديق احمد

من كتب.

ومنذ ايام ، كان الدكتور احمد في بيروت.والتقى صديقنا فؤاد .ومنه استلم آخر اصدار له ، وقد حمل عنوان :

انياب الخليفة..و..انامل الجنرال هدية لي.وكان ذلك تصرف من الدكتور احمد اقدره واشكره عليه.

وفي مكتب الدكتور احمد كنا ثلاثة.

الاكاديمي والاديب الكردي ، نائب رئيس اتحاد الادباء والكتاب في العراق الصديق حسين الجاف ، والدكتور احمد عبدالمجيد ، وانا . وبعد دقائق انضم الينا الاعلامي المعروف احمد الغلامي مدير عام مركز الذاكرة والحلول.

وبمبادرة من الدكتور احمد ، اصبح خامسنا كتاب الاستاذ فؤاد مطر. وانتظمت ، تحت سقف جريدة (الزمان) ، احتفالية صغيرة بمفرداتها ، كبيرة بمعانيها ، ترحيباً بكتاب

الصديق فؤاد.

فقد اطلعنا الدكتور احمد عبدالمجيد ، على مقالته بجريدة (الزمان) الصادرة ذلك اليوم تحت عنوان :

انياب الخليفة وانامل الجنرال

مشهد استعادي لحقبتي الناصرية والساداتية. ووزع علينا الجريدة.

وكان الصديق فؤاد حاضراً بيننا طيفاً.اذ تحدثتُ عن جانب من علاقتي ومعرفتي بالكاتب السياسي اللبناني فؤاد مطر منذ نهاية سبعينات القرن الماضي.

الكاتب حسين الجاف بعد تصفحه للكتاب ، ثمن الجهد المبذول في تاليفه .فيما تحدث الدكتور احمد عن جوانب اخرى من شـــخصية الاستاذ فؤاد .ووثقنا الاحتفالية بالصور.

كعادتها ، كانت (الزمان) سباقة بالاحتفاء بهذا الكتاب ، وبغيره من الكتب.عشرات من الكتاب

العراقيين ، ومنهم من انتقل الى جوار ربه ،

احتفت (الزمان) الغراء بمؤلفاتهم.

ومن مكتب الصديق احمد ، نقلنا وقائع هذه الاحتفالية وصورها ، الى صفحاتنا بالنت ، والى المواقع الالكترونية.

انه اصدار مهم يستحق الاحتفاء ، ويستحق القراءة.

تهنئة قلبية للصديق فؤاد مطر ، وشكري للصديق احمد ، وتثمينا لمبادرة الاحتفاء بهذا الكتاب تحت ســــــقف جريدة (الزمان).