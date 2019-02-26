(الزمان) تنفرد بنشر فصول من أول كتاب يكشف إنتخابات الزمن الصعب (17)

الديمقراطي الكردستاني ينشر رسالة خاصة من الهنداوي ويحرج المفوضية

فريد ايار

كان مجمل ما طالب به الوفد الكردي ان تقوم المفوضية بمراجعة قرار الغاء الصناديق العائدة لقضاء (ديانا 226) وان تعترف المفوضية بوقوع ارباكات ونواقص في بعض اجراءاتها الميدانية وهذا يعني تبرير التزوير المكتشف والقاء اللوم على المفوضية .

بعد مغادرة الوفد مبنى المفوضية بدأ السيد محمد احسان بمواصلة نقاشاته التي تركزت مع رئيس مجلس المفوضين الدكتور عبد الحسين الهنداوي والسيد صفوت رشيد صدقي العضو الكردي في مجلس المفوضين حول ذات المواضيع وقيل لي بعد كل جلسة ان المناقشات كانت تدور في حلقة مفرغة رغم الاثباتات المقدمة للوفد الكردي بان التزوير لا يمكن نكرانه وان خبراء الامم المتحدة يعرفون ذلك وقد قدموا تقاريرهم للمنظمة الدولية والسفارات المعتمدة حول هذا التزوير.

اما بقية اعضاء مجلس المفوضين كانوا من رأي واحد وهو ان اجراءات المفوضية صحيحة 100 ولا يمكن تقديم اي تنازل وان اردنا انتخابات صحيحة وعادلة فيجب الابقاء على الغاء تلك الصناديق.

ويقول الدكتور عبد الحسين الهنداوي (1) في رسالة وجهها لاعضاء مجلس المفوضين :”ان المسؤولين الاكراد طالبوا بمراجعة قرار الغاء الصناديق ال350)(2)` ) وبعد مباحثات شاقة ومتوترة وجدل عقيم ادت الى تأخير المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات لبضعة ايام، لم يجد اعضاء المجلس وبالاغلبية – وهنا نختلف مع الدكتورالهنداوي – مانعاً من الاستجابة لطلب الوفد المذكور باصدار بيان توضيحي باسم مجلس المفوضين يشير الى وقوع ارتباكات ونواقص في بعض اجراءاتنا الميدانية في ذلك المركز (وهذا ما حصل فعلاً) دون ان تقدم المفوضية بالمقابل اي تنازل عن موقفها الرافض بالاجماع لاحتساب اي من الاوراق المذكورة “.

ويضيف الدكتور هنداوي في رسالته، وعدد من اعضاء مجلس المفوضين، يخالفونه الرأي “انه وزيادة في الاحتراز ولابعاد مجلس المفوضين عن اي مسؤولية قانونية محتملة قد تترتب على توقيع البيان اقترحت (يقول الدكتور عبد الحسين) دون اي اعتراض من احد على استبدال البيان باسم المجلس برسالة توضيحية اوقعها باسمي شخصياً كرئيس للمجلس موجهة الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود البارزاني مباشرة بعد ان اخذنا تعهداً من ممثل حزبه بأن الرسالة ليست للنشر انما لاقناع السيد البارزاني بسلامة اجراءات المفوضية لكنهم اخلوا بالعهد بنشر الرسالة في جريدة التأخي ، بعد ايام مع بيان مكتبهم السياسي…”

الحقيقة ان بعض اشارات الدكتور عبد الحسين الهنداوي في رسالته حول تلك المرحلة مختلف عليها بين بعض اعضاء مجلس المفوضين ، وكما اتذكر فان معظم الاعضاء وفي اتصالات هامشية رفضوا الاشارة إلى أنَّ ما حصل من تزوير يقع على عاتق المفوضية واجراءاتها، كما انهم رغبوا باصدار بيان واضح حول التزوير الذي حصل في قضاء ديانا 226 وعلى غرار ما حصل في ربيعه مثلاً ، ولكن البعض القليل من اعضاء المجلس كانوا متخوفين من رد الفعل الكردي، فلم يصدر بيان واضح يذكر “بالاسم” اين حصل التزوير مثلما ذكر وبالاسم ان تزويراً حصل في منطقة “ربيعه” وقبلها فخامة الرئيس الشيخ غازي الياور مبتسماً.

يبدو ان العهد الذي قطعه الوفد الكردي للدكتور هنداوي رئيس المجلس لم يحترم ففي اليوم التالي نشرت جريدة التآخي(1) الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي الكردستاني وبمانشيت كبير رسالة الهنداوي وبيان للمكتب السياسي للحزب حول الموضوع.

احتج عدد من اعضاء مجلس المفوضين عندما اطلعوا على الرسالة التي أرسلها رئيس المجلس الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني من جريدة التآخي ، وحصلت نقاشات عميقة معتبرين ان ذلك اخلال بالانظمة ومخالفة لاستقلالية المفوضية، كما تم الاعتراض على ما جاء فيها حول وجود خلل في عمل المفوضية و”الاعراب عن الاسف العميق لاضطرارها الى استبعاد صناديق تحتوي على اصوات عدد كبير جداً من المقترعات والمقترعين الحقيقيين الخ”…

لقد توصلت تلك النقاشات الى حقائق منها ان “الخلل” موجود في مكتب المفوضية في “ديانا” وهو حاصل نتيجة طبيعة تلك المنطقة وفرض مسؤولين معنيين تابعين للاحزاب هناك للعمل في مكاتب المفوضية وهذا الامر ادى الى ان يكون هؤلاء مخلصين لاحزابهم حتى “بالتزوير” الذي حصل.

اجتماع صاخب

لقد اكد الدكتور عبد الحسين في ذلك الاجتماع الصاخب لمجلس المفوضين يوم 18/2/2005 ان الرسالة كانت خاصة جداً وليست للنشر بل “لتهدئة” رئيس الحزب، ولكن “الاخوة” في الحزب اخلوا بالعهد…

بعد نشر البيان وعلى ذات صفحة التآخي الاولى وفي ذات التاريخ(2) اصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بياناً اعلن فيه القبول بنتائج الانتخابات(!!).

لم يفت على المكتب السياسي للحزب المذكور في بيانه، ورغم اقراص التهدئة التي تضمنتها رسالة الدكتور هنداوي ، الا ان يهاجم المفوضية بعنف وبشدة لتبرير التزوير الذي حصل في اربيل-ديانا 226 ومما جاء فيه “لقد شعرنا منذ تأسيس المفوضية بان هناك افراداً منحازين (1) حاولوا قدر امكاناتهم وضع العراقيل امام ناخبي كوردستان حتى وصل الحد الى حرمان عشرات الالاف من الناخبين الكورد في سنجار وشيخان وضواحي الموصل من التصويت وهذا ما ادى الى اهدار اكثر من (200) الف صوت لشعب كوردستان( 2).

بعد الانتهاء من المشكلة وبشكل مؤقت، وبعد ان تم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات واصل مجلس المفوضين تحقيقاته بشأن هذا الموضوع مع المسؤولين عن مراكز المفوضية في تلك المناطق والمناطق الاخرى.

استدعت المفوضية في شهر نيسان-ابريل 2005 مدير مكتب محافظة اربيل للانتخابات السيد كمال غمبار واجرت معه ومع عدد من المسؤولين هناك تحقيقاً عما حصل في المركز 226 ديانا والمناطق الاخرى ومما اشار اليه ان (70) الف عائلة وصلت من ايران ولم يتم تسجيلها وتم احتسابها على قوات البيشمركة حيث أعطوا الحق (من؟) للتصويت في اي مكان.

واشير في ذلك الاجتماع الى ان التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والاتحاد الكردستاني كان على اشده في تلك الايام لأن كل واحد كان يود ان يسجل الى جانبه اكبر عدد من الاكراد لينال شعبية العمل والحصول على المواقع اكثر من الآخر.

واشار طاقم مركز المفوضية في اربيل وجميعهم من الاكراد ان العمل في المنطقة الكردية يعني العمل تحت سلطة قوية وان معلمي المدارس الذين اصبحوا يعملون في الانتخابات هم من المسجلين في احد الحزبين الكرديين وهذا يعني خضوعهم لاوامر الحزب وليس لرئيس المفوضية في كوردستان او مجلس المفوضين في بغداد. وعند سؤال رئيس المركز عن كيفية تصويت حوالي 160 الف شخص ومن اين جاء هؤلاء: قال السيد غمبار: لم تكن في الصناديق استمارة (71) التي تبين عدد المصوتين لكل قائمة وهذا يعني ان تلك الصناديق لم تمر على المفوضية في اربيل . ولم يجب السيد غمبار اثر سؤاله عما اذا كان هو قد اعطـى الايعاز الى اي ناخب بالتسجيل والانتخاب في ذات اليوم ولم يتمكن مجلس المفوضين معرفة الكثير من التفاصيل عن كيفية وصول حوالي (160) الف ورقة اقتراع الى تلك المنطقة التي كانت لا تحتاج الى اكثر من (48) الف ورقة اقتراع. على اساس ان سجل الناخبين يحتوي على 43 الف اسم ويحتاج الى ذات الرقم من اوراق الانتخاب وتضع المفوضية دوماً 10 بالمئة من اوراق الاقتراع تسميها المفوضية خزين استراتيجي.

في الاجتماع اللاحق الذي عقده مجلس المفوضين بتاريخ 28/4/ 2005 مع السيد كمال غمبار مدير المكتب الانتخابي لمحافظة اربيل لم يتمكن مجلس المفوضين من الوصول الى رأي حول كيفية حصول التزوير الذي اكتشفه خبراء الامم المتحدة إذ كان السيد غمبار غامضاً في اجاباته. في 20/6/2005 عقد مجلس المفوضين اجتماعاً اخر مع السيد كمال غمبار الذي ذكر في اجاباته ان شروطاً فرضت عليه لتشغيل المعلمين في المراكز الانتخابية وهؤلاء كانوا بمعظمهم اعضاء في الاحزاب الكردية بمعنى كانوا مسيسين واشار الى ان محمود محمد مجيد كان مسؤولاً عن مركز ديانا 226 وهو يعمل اصلاً مشرف تربية وقدم استقالته ليعمل في المفوضية علماً بانه اتخذ الكثير من الاجراءات التي لم تكن تتوافق مع انظمة وتعليمات المفوضية.

وقال ايضاً ان القطاع ديانا-226 كان فيه (17) مركز انتخابي (سوران-ديانا-كلاله ومناطق واسعة وحدودية) وفيها تداخل لا يمكن للمرء معرفة اين حدود هذه المنطقة واين تلك ، اما صناديق تلك المراكز الانتخابية فلم يكن فيها استمارة (71) التي تبين مجموع اصوات كل كيان سياسي مشارك في الانتخابات او المجموع العام للاصوات في كل صندوق واشار ايضاً الى ان المنطقة كان فيها (1591) محطة اقتراع ولم نستطع السيطرة عليها بالكامل لذا حصل ما حصل.

تحقيقات واستنتاجات

لقد توصل ذلك الاجتماع الى استنتاجات عديدة منها ان وصول قوائم اقتراع تزيد عن (160) الف ورقة الى مركز ديانا 226 وسجله الانتخابي لا يزيد عن (43) الف مقترع عملية مخطط لها مسبقاً وقد تكون هذه الاوراق الاقتراعية تابعة لقرى سهل نينوى وقد اكد السيد “خسرو” المسؤول عن القسم اللوجستي في مكتب اربيل والذي كان يحضر الاجتماع التحقيقي بقوله “لا ندري من اين جاءت اوراق الاقتراع الزائدة لأن المفوضية –المكتب الوطني في بغداد- يرسل اعداد اوراق الاقتراع حسب سجل كل مركز زائد خزين استراتيجي يبلغ 10 بالمئة كأحتياطيات”.

ازاء التحقيقات التي اجراها مجلس المفوضين بشأن ما حصل في قطاع ديانا المركز 226 وقبل ذلك الغاء الصناديق المزورة، قام الحزب الديمقراطي الكردستاني المكتب السياسي (مكتب الانتخابات) بتوجيه ثلاث مذكرات الى مجلس المفوضين وفي يوم واحد هو المصادف 28/5/2005.

ففي مذكرته رقم (16) حول “ضرورة اصلاح المفوضية”(؟!) شعر الحزب “بقلق كبير” حيال عدم الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ابداها حول الاسلوب المنحاز وغير الموضوعي “لبعض” اعضاء المفوضية والذي كان يغلب فيه الطابع السياسي المنحاز على الطابع المهني المستقل(؟!).

ورأى الحزب ان من حقه الدستوري “الاسراع في اطلاع القيادة رسمياً وبشكل خاص على الهيكلية الادارية الكاملة للمفوضية و اسلوب تقسيم العمل والروتين الاداري والاشارة بالتحديد الى المسؤولين عن الادخال الخاطئ الفظيع(؟!) للمعلومات الشخصية للناخبين في العملية الانتخابية الماضية والتي تركزت بشكل كبير وخاص في محافظة (هه ولير) (اربيل)”… الخ.

وقال الحزب ايضاً “نصر على ابداء ملاحظاتنا السابقة في وجود قرائن قوية حول سوء النية والتعمد في ادخال المعلومات الشخصية للناخبين بشكل خاطئ(؟!) الى الكومبيوتر في العملية الانتخابية السابقة”… الخ.

في مذكرته الثانية الرقم (17) والمؤرخة ايضاً في 28/5/2005 قال الحزب الديمقراطي الكردستاني (المكتب السياسي-مكتب الانتخابات) هناك نقص خطير في شفافية وتداول المعلومات لدى المفوضية العليا ومكاتبها في المحافظات ولا زالت المعلومات والارقام الخاصة بكيفية سير عملية التصويت في المراكز المختلفة ونتائجها في طي الكتمان وتصر المفوضية ومكاتبها على اخفائها في ظاهرة شاذة وغريبة عن الحياة الديمقراطية والمجتمعات المتحضرة”… الخ.

المذكرة رقم (18) والمؤرخة ايضاً في 28/5/2005 اكدت ضرورة اصلاح ملاك المفوضية، كما اكدت الانحياز السياسي السافر(!!!؟ ) لعدد من اعضاء المفوضية العليا واعضاء مكاتب المحافظات وتدخلهم الواضح في الشؤون السياسية ولمصلحة كيانات سياسية معينة.

واقترحت المذكرة.. طرح الثقة في جميع اعضاء المفوضية امام الجمعية الوطنية للعراق الفيدرالي، وطرح الثقة بمدراء مكاتب المفوضية في كل من محافظة دهوك وهه ولير وسليمانية وكركوك امام برلمان اقليم كوردستان، واعادة النظر في هيكلية المفوضية العليا وتوسيعها بما ينسجم مع المهام الموكولة على ان لا يقل التمثيل الجغرافي لاقليم كوردستان في هذه المفوضية عن ثلاثة اعضاء الخ.. درس مجلس المفوضين المذكرات المشار اليها اعلاه والتي لا تختلف كثيراً في معناها ومغزاها وحتى في كلماتها وجملها القاسية كـ(نقص خطير في شفافية المعلومات) او (الانحياز السياسي السافر لعدد من اعضاء المفوضية) واعتبر المجلس ان هذه المذكرات ، التي اريد بها التخويف ليس الا ، ليست الا محاولة للتغطية على ما حصل في اربيل وبالخصوص (ديانا المركز 226).

هذا وقد قرر المجلس عدم الرد عليها لانها لاتحتوي ما يستحق الرد ، واكتفى بالرسالة السابقة التي كان قد ارسلها مجلس المفوضين للقيادة الكردستانية والتي شرح فيها بالتفصيل والارقام والوقائع ما حصل من تزوير وترك الحكم على عمل مجلس المفوضين واعماله للتاريخ الذي سينصف بلا شك من سار على طريق الصواب. بقي امر لا بد من الاشارة اليه في هذا المجال وهو ان الائتلاف الكردستاني، ومنذ ذلك الوقت، قرر بالتعاون مع بعض الائتلافات الاخرى التي اعتقدت انها متضررة من افعال مجلس المفوضين الحيادية والشفافة ، تغيير هذه المجموعة في الوقت الذي يسمح لها بذلك وفعلاً تكللت تلك الجهود بالنجاح عندما اخرج جميع اعضاء مجلس المفوضين المستقل تماما عن الاحزاب من تحت جنح الامم المتحدة واحيل جميع الاعضاء عدا المفوضة السيدة حمدية الحسيني ، على التقاعد ووضعت المفوضية الجديدة تحت جنح مجلس النواب الذي اتى بتشكيله حزبية خالصة كمجلس جديد للمفوضين .

مثلما هي كركوك مشكلة مستعصية على الصعيد الوطني ومدار خلاف بين العرب والاكراد، كانت ايضاً من اكبر المشاكل بالنسبة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلسها الاول الذي بذل الجهود المخلصة لتكون الانتخابات في هذه المدينة اسوة بالمحافظات العراقية الاخرى متوافقة مع المعايير الدولية وممثلة لكافة اطياف الشعب العراقي الممثل فيها بعيداً عن الصراعات السياسية والمطالبات بانتماء كركوك الى هذا الجزء من العراق او ذاك.

بدأت بوادر ازمة تشكيل مكتب المفوضية في كركوك تظهر للعيان منذ البداية اي بعد ما يقارب الشهرين من تأسيس المفوضية وبدء عملها، فقد بدا واضحاً وجود نوازع لدى الكثيرين للسيطرة على كافة الامور في هذه المحافظة لاهداف واجندات خاصة، لذلك قرر مجلس المفوضين في بداية شهر ايلول من عام 2005 تشكيل اول وفد لزيارة كركوك واقليم كوردستان لاطلاع المسؤولين في تلك المنطقة على اعمال المفوضية وايضاً معرفة ما يحصل هناك حتى لا تتعارض القرارات التي سيتخذها بشأن التشكيلات الادارية المتعلقة بتأسيس مكتب المفوضية في كركوك بالذات مع الواقع القائم هناك. لمس وفد المفوضية، اثناء الاجتماعات التي عقدها مع محافظ كركوك المحامي عبد الرحمن مصطفى فتاح وعدد من مسؤولي المدينة وجود نوع من الرغبة “بان يقوم مجلس محافظة كركوك باختيار مدير وموظفي المفوضية عند تشكيله” وهو امر لم يقبله وفد المفوضية شارحاً ان مثل هذا الامر يمس باستقلاليتها ويعتبر تدخلاً في شؤونها.تبدأ قصة الصراعات للسيطرة على مكتب المفوضية في كركوك وهو جزء من صراع اكبر للسيطرة على المدينة من قبل احد مكوناتها، بعد قيام المكتب الوطني للمفوضية في بغداد بتعيين السيد يحيى عاصي الحديدي مديراً لمكتب المفوضية هناك وفقاً للمعايير المطبقة على جميع المحافظات حيــــــث تسلمت المفوضية في 6 / تشرين الثاني (نوفمبر) /2004 مذكرة موقعة من الدكتور كمال كركوكي من المجموعة الكوردية(1) في مجلس محافظة كركوك يتهم فيها مدير مكتب المفوضية بانه “ينتمي الى التجمع العربي الوطني” وادعت المذكرة ان المدير المذكور “ينحاز سياسياً… ومن المستفيدين من زمن نظام صدام على حساب الكورد”.في تقرير رفعه السيد صفوت رشيد صدقي العضو الكردي في مجلس المفوضين بتاريخ 9/11/2004 وبعد عودة وفد المفوضية من زيارته لمدينة كركوك واجتماعه بمجلسها اشار فيه الى ما ذهب اليه الدكتور كركوكي من وجود اتهامات بشأن مدير مكتب المفوضية اعقبه السيد تحسين كهية رئيس مجلس محافظة كركوك الذي شكا من عدم علم المجلس بكيفية تعيين مدير مكتب المفوضية والموظفين الاخرين غير مدرك ان “المفوضية مؤسسة مستقلة تعين من تراه مناسباً ولا داعي لأخذ رأي مجلس المحافظة او الحكومة برمتها في مثل هذه الامور الادارية.واشار التقرير المذكور ايضاً الى الصراعات داخل مجلس المحافظة ، فنائب المحافظ تحدث عن مدير مكتب المفوضية وفي ذات الاجتماع فوصفه بأنه “انسان صادق وعادل مادحاً شخصه واخلاقياته”.اما احد اعضاء المجلس من التركمان فقال مناقضاً الدكتور كركوكي ان مدير مكتب المفوضية كان زميلاً له في المحاماة ولم يكن بعثياً… وايضاً تكلم احد رجال الدين (من الكورد) فقال ان مدير المكتب كان مستقلاً وان ما قيل عنه مجرد اتهامات لا اساس لها من الصحة وهكذا فعل عضو اخر في المجلس واسمه احمد عسكري.

بناء على التقرير المذكور استدعى مجلس المفوضين السيد يحيى عاصي الحديدي للاستفسار منه عن الاتهامات الموجهة ضده فأنكر كل ما يقال ويدعى من قبل الجانب الكردي بانه كان احد ازلام النظام السابق بل جاء بأدلة انه كان محارباً وعائلته من النظام السابق وان جوهر المشكلة مع الاكراد هو رفضه تنفيذ مطاليبهم التي تتعارض مع تعليمات المفوضية.

اثرت الحالة الشاذة والتناحر بين الاحزاب والفئات الاجتماعية في كركوك على اداء المفوضية التي باتت شيئاً فشيئاً وبعد استقالة مديرها تعكس اراء ذلك الشارع الذي تتقاذفه الصراعات والاتهامات المتبادلة فالجانب الكردي في المحافظة يصر على تنفيذ المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي وضعت تحت رقم (140) عند كتابة دستور العراق اما الاحزاب والفئات الاخرى فكانت تتهم الجانب الكردي بتسجيل الاف من المواطنين في سجلات نفوس المدينة باعتبارهم من المرحلين في حين ان هؤلاء لم يكونوا اصلاً من ابناء كركوك.

برزت في تلك الآونة نغمة تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك واستثناء ذلك من الانظمة والقوانين التي تصدرها المفوضية.

رسالة الكرد

ففي 1/12/2004 وجه السيد جلال الطالباني والسيد مسعود البارزاني من صلاح الدين رسالة موقعة باسميهما الى رئيس الجمهورية غازي الياور واعضاء هيئة الرئاسة والى الدكتور اياد علاوي رئيس مجلس الوزراء والى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات.

قالت الرسالة “شعوراً بالمسؤولية العالية من شعبنا الكردي على تأمين المستلزمات الاساسية لأرساء اسس وطيدة لعراق جديد، ديمقراطي، فيدرالي، تعددي موحد، وللحفاظ على وحدة نسيج المجتمع العراقي، وحرصنا دائماً على ايجاد ضوابط وطنية تحقق ذلك، ولدرء اي ضرر بوحدة الشعب العراقي، لقد اكدنا دائماً على تمسكنا بكردستانية كركوك واصرارنا على اعتبارها جزءاً من كردستان العراق. لكننا عبرنا بكل الوسائل ايضاً على تطمين كل الاطراف بأننا سنبذل كل الجهد لايجاد حل توافقي يجسد التطلع المشترك لتحويل كركوك الى مدينة للتآخي والوحدة الوطنية، كما وافقنا على الضوابط التي اقرت في قانون ادارة الدولة لإنهاء كل اشكال التعريب والتهجير والتغيير السكاني لهذه المدينة الكردستانية التاريخية.

وحرصاً على تجنب اي نتائج سلبية طارئة نؤكد على ضرورة تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك لحين تصفية الاثار التي نجمت عن نهج النظام الدكتاتوري في كركوك وتنفيذ المادة (58) من قانون ادارة الدولة وتطبيع الاوضاع في كركوك. (انتهت رسالة الزعيمين الكرديين).

وردت هذه المطالبة وغيرها في رسائل وبرقيات الى المفوضية بالاضافة لحملة اعلامية واسعة تتضمن مطالبات غير ممكنة التحقيق ومنها تأجيل الانتخابات في كركوك علماً بأن هذا الامر من المستحيلات اذ يفترض ان تتم في كافة انحاء العراق وفي يوم واحد وفقاً لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، لذلك اصدر مجلس المفوضين بياناً اعلن فيه للشعب العراقي والمنظمات الرسمية وكافة القوى السياسية وكذلك للمجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة جهوزية المفوضية لاجراء الانتخابات المقررة في 30 / انون الثاني-يناير /2005 في موعدها المحدد دون اي تغيير مؤكدا في هذه المناسبة ان هذه الاستعدادات تشمل كافة مناطق البلاد بدون استثناء (1). بعد هذا البيان والتأكيدات الاخرى التي صدرت عن المفوضية بعدم امكانية تأجيل انتخابات اية محافظة مهما كلف الامر، اثيرت في كركوك مسألة وجود حوالي 72 الف ناخب لم يتم تسجيلهم في سجل الناخبين وهؤلاء هم احد ركائز الاحزاب الكردية التي هددت في حال عدم تسجيلهم بمقاطعة انتخابات مجلس محافظة كركوك اي بمعنى اوضح حصول فوضى وملامح حرب اهلية مصغرة في تلك المدينة.

يتبع