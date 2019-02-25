(الزمان) تنفرد بنشر فصول من أول كتاب يكشف إنتخابات الزمن الصعب (16)

حالة غير طبيعية تفرض زيارة حزبية للمفوضية

فريد ايار

اقادت الى اكتشاف تعمد حشو صناديق الاقتراع باوراق التصويت والتلاعب باستمارات رقم 71 الخاصة ببيانات الناخبين اذ تبين ان بعض الارقام زورت بشكل صارخ وفي عدد كبير منها.

ونتيجة لذلك قرر مجلس المفوضية جلب تلك الصناديق الى المكتب الوطني في بغداد لفحصها واذ بالخبراء يكتشفون مخالفات كبيرة اخرى منها ان تلك الصناديق لم تكن نظامية اذ لا تحتوي كما هو مطلوب على نسخ من الاستمارات 62 و63 و71 والمواد الحساسة الاخرى والتي كانت ستفسح بالمجال للقيام بمقارنة نظامية للاصوات المفرزة مع الاصوات المعاد عدها في المركز الوطني. هذا الحال جعل من المستحيل تشخيص مصدر عدد من صناديق الاقتراع والى اي مركز او محطة اقتراع تنتسب.

بعد فحص الصناديق التي جرى جلبها ، ظهر أنَّ عدداً كبيرا منها تم التلاعب به بشكل فاضح اذ تم التأكد من ان اوراق الاقتراع في تلك الصناديق لم يستخدمها مقترعون حقيقيون اذ لم تكن مطوية، كما انها كانت مؤشرة بشكل اعتباطي وبجرة قلم مريبة وباستخدام نفس الاداة، وكانت عموماً معبأة بشكلها الاولي قبل التصويت فيما كان قسم منها ملصقاً ببعضه البعض مع نفس رقم التسلسل الطباعي بينما المفروض ان يتم فصل اوراق الاقتراع عن بعضها لو انها صرفت للناخبين بشكل اصولي. لكن في نفس الوقت وجدت المفوضية أنَّ قسماً من هذه الصناديق كان سليم المظهر ويحتوي على اوراق اقتراع حقيقية استخدمها ناخبون حقيقيون. هذه الصناديق تم اعتمادها رسمياً.

اما الصناديق غير النظامية، ونتيجة لضخامة الخروقات التي تعرضت لها، فقد كان من المستحيل على مجلس المفوضية قبول اعتمادها وهذا ادى مع عميق الاسف الى استبعاد اصوات مقترعين حقيقيين ادلوا فيها باصواتهم ربما. وبداهة فان احتساب اصوات الصناديق الاصولية وتسجيلها وحدها يعني بطبيعة الحال اعتماد نتائج اقل بكثيرمن عدد المصوتين المسجلين لذلك القطاع. لقد كانت قوائم الناخبين المسجلين تحتوي على اسماء اكثر من 43000 ناخب يضاف اليهم اصوات مراقبي الانتخابات ووكالاء الكيانات السياسية واعداد غفيرة من قوات البيشمركة العاملين في معسكر مجاور، الامر الذي يرفع عدد الناخبين المفترضين الذين يحق لهم الاقتراع الى نحو ضعف عدد الناخبين المسجلين.

ورغم جهود المفوضية وحرصها على احترام اصوات المقترعين الحقيقيين، فقد كان من المستحيل حسب الاجراءات القانونية والمعايير الدولية فصل الاصوات الصالحة عن الاوراق الباطلة في كل صندوق.

مخالفات جسيمة

واذ تعتقد المفوضية بان مرتكبي هذه المخالفات الجسيمة اساءوا الى قواعد السلوك التي وقعوا عليها وتحملهم مسؤولية الاعتداء على حقوق الناخبين في القطاع المذكور فانها تعرب عن اسفها العميق لاضطرارها الى استبعاد اصوات تعود الى مقترعين حقيقيين.

واخيراً نود اعلامكم بان هذه الاجابة تعد قراراً صادراً عن مجلس المفوضين الامر الذي يمنحكم بموجب القانون حق استئنافه امام الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية في حال عدم قناعتكم بحيثياته، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام”. التوقيع مجلس المفوضين (1).

كان الشارع العراقي يوم 16/2/2005 يغلي مبدياً رغبته في معرفة النتائج النهائية لأول عملية “ديمقراطية تجري في العراق”، ومحملاً المفوضية التأخير في اعلان النتائج متسائلاً عن مغزى هذا التأخير ومتخوفاً، وفقاً لنظرية المؤامرة كما ذكرنا ذلك سابقاً، من انه لصالح فئات او احزاب معينة.

زيارة خزبية

فـي ذلك اليوم حضر الى مقر المفوضية في المنطقة الخضراء السيد روز شاويس نائب رئيس الجمهورية والسيد هوشيار زيباري وزير الخارجية، استقبلنا السيد شاويس الذي يتصرف كرجل دولة والوزير هوشيار زيباري المبتسم دائماً ، مبدين الترحيب الكامل بمقدمهما، وقد بدأت الحديث ، اذ كان رئيس المفوضية غير موجود ، عن علاقة المفوضية بالحزبين الرئيسيين في كردستان القائمة على الود وتقدير ظروف واعمال المفوضية .

قال السيد روز شاويس لم نأت اليكم بصفة رسمية بل كأعضاء في قائمة التحالف الكردستاني ولدينا اعتراضات بخصوص اهمال بعض صناديق الانتخابات (الشيخان – حمدانية) وكذلك قلة الاستمارات الموزعة، ثم تحدث عن صناديق قضاء ديانا وقال انها مركز تجمع سكاني كبير ومركز نضالي فيه اكراد ومسيحيون وهو منطقة حدودية فيها امن وبيشمركة وحرس وطني.

ثم تحدث الدكتور محمد احسان الذي كان يرافقهما قائلاً لقد الغت المفوضية 140 الف صوت تقريباً وهذا يؤثر بالدرجة الاولى على نتيجة التحالف الكردستاني والمجلس الوطني الانتقالي العراقي كما يؤثر على نتائج المحافظات وسيخلق حساسية وأموراً سياسية غير مرغوب بها.

وقال ايضا ًان الانتخابات يفترض ان لا تخلق مشاكل وليس هذا هدفها هكذا قال السيد محمد احسان…اما الوزير هوشيار زيباري فقد كان دبلوماسياً اذ ثمن عمل المفوضية في انجاز الانتخابات الذي وصفه بالانجاز الكبير وقال اننا في الحزب كلفنا محمد احسان متابعة هذا الموضوع. عند خروجنا من الاجتماع انتحيت جانباً بالوزير زيباري وقلت له ان السيد محمد احسان يستعمل تعابير قاسية ولا تؤدي للوصول الى اتفاق كقول “هناك خلل في عمل المفوضية” او “ان مجلس المفوضين اخطأ” او “هذا اجحاف” وغير ذلك فابتسم وقال لذلك جئنا نحن اليكم وعلينا ان نتسامح في هذه الامور لأن الجميع في حالة غير طبيعية.

يتبع