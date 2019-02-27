(الزمان) تنفرد بنشر فصول من أول كتاب يكشف إنتخابات الزمن الصعب (18)

تصاعد الشكاوى بين الائتلاف الموحد والقائمة العراقية يدفع المفوضية للتدخل

فريد ايار

قبل بدء العملية الانتخابية في 30/1/2005 باكثر من اسبوعين وصل وفد كردي الى بغداد لبحث موضوع الـ72 الف شخص غير المسجلين في السجل الانتخابي في كركوك وكان ذلك الوفد برئاسة السيد نيجيرفان البارزاني رئيس وزراء اقليم كردستان والسيد كريم سنجاري وزير داخلية الاقليم ومحمد احسان وزير حقوق الانسان واجتمع الى وفد من المفوضية برئاسة الدكتور عبد الحسين الهنداوي لبحث هذا الامر.

طرح الوفد الكردي، الذي اشترك فيه ايضاً الرئيس جلال الطالباني، فكرته وهي ضرورة ايجاد سبيل لتسجيل هؤلاء في سجل الناخبين ليتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة مشيراً الى القناعة المتولدة لديه وهي ان مسألة تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك غير واردة بعد تأكيدات المفوضية.

اثناء المناقشة برزت بعض مسائل قانونية اولها ان الفقرة (5) من القسم الثالث (الطعن في سجل الناخبين) من نظام الفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون تقضي “بعدم قبول الطلبات الجديدة بأضافة اسم الى السجل خلال فترة عرضه وتقديم الطعون الا بناء على قرار من مجلس المفوضين في حالات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للانتخابات”. اما المسألة الاخرى فكانت تتعلق بوضع هؤلاء وعما اذا كانوا مسجلين في سجلات النفوس في كركوك ووفقاً لاحصاء عام 1957.

عضو مجلس المفوضين السيد عز الدين المحمدي الذي شارك في تلك الاجتماعات ، وهو من ابناء كركوك، اقترح ان تنقل سجلات النفوس للعام 1957 والخاصة بمدينة كركوك والموجودة في بغداد ، الى المدينة على ان تسلم الى هيئة قانونية مستقلة وبواسطة قيودها يتم تزويد كل “مرحل” يدعي انه من كركوك بصورة قيد اعتماداً إلى تلك السجلات التي لم يتم التلاعب بها ابداً ، وعلى “المرحل” ان يبرز النسخة الاصلية من سجل قيده عند عملية الاقتراع.

تمت الموافقة على هذه المقترحات وفي 13/1/2005 اي قبل 17 يوماً من بدء العملية الكبرى عقد مجلس المفوضين جلسة في الساعة الثالثة عصراً واجرى تعديلاً على الفقرة (5) من القسم الثالث(1). من نظام رقم (7) حول عرض سجل الناخبين وتقديم الطعون.

في الايام التالية تم على عجل اعداد استمارة سميت فيما بعد (استمارة 11) خاصة بالمرحلين لتسجيل هؤلاء خلال المدة القانونية للعرض والطعن، وقرر المجلس اصدار “بيان توضيحي” دعا فيه الناخبين في محافظة كركوك غير المسجلين من المرحلين والمهجرين العائدين الى تسجيل اسمائهم فوراً في نحو (27) مركزاً تم افتتاحها بشكل استثنائي في المحافظة لفترة امدها تسعة ايام فقط بين 17 و25 من الشهر الجاري (كانون الثاني-يناير 2005).

وقالت المفوضية ان فتح عملية تسجيل الناخبين الذين اضطروا الى الرحيل من ديارهم بسبب الاجراءات القمعية للنظام البائد اجراء ضروري لتمكين الناخبين المؤهلين ممن لم تسنح لهم الفرصة لادراج اسمائهم في سجلات الناخبين خلال الفترة الماضية. واشارت المفوضية في بيانها إلى ان “قرار الحكومة العراقية الاخير السماح باعادة سجلات نفوس المبعدين وفر وثيقة قانونية رسمية تمكن عملية تسجيلهم”.

وذكر بيان المفوضية وكوثائق لازمة لاثبات الاقامة في المحافظة وبالتالي حق التسجيل للتصويت لانتخابات مجلسها سيكون بالاعتماد على صورة قيد النفوس لعام 1957 حصراً ولا يعتد بشهادات مختاري المحلات ومراكز الشرطة لاثبات الاقامة وسوف تدقق قوائم الناخبين لتحقيق مصداقية التسجيل.

من غرائب الامور في حالة كركوك ان بيان المفوضية الذي وافق عليه اعضاء مجلس المفوضين لم يصل كما هو الى مكتب المفوضية في كركوك بل تم تغيير مضمونه اثناء تبليغه من قبل الادارة الانتخابية فتَّم الايعاز بتسجيل المرحلين بالوثائق التي اعلنتها المفوضية سابقاً دون الالتزام بشرط وجود وثيقة 1957 للمواطن الذي يود الاقتراع في كركوك وهو ما تم الاتفاق عليه مع الوفد الكردي قبل ايام.

ولم يعلم لغاية كتابة هذه السطور ما هي الاسباب التي حالت دون وصول البيان الذي نص صراحة على اعتماد وثيقة عام 1957 الى مكتب كركوك الانتخابي .

بعد الانتهاء من العملية الانتخابية في 30/1/2005 وردت الى المفوضية عشرات الشكاوى بشأن كركوك كما ان اعضاء الفريق الدولي التابع للامم المتحدة اكد حصول تزوير في الكثير من مفاصل العملية الانتخابية في المدينة ومنها وجود تضخم في اعداد المسجلين وعدم الالتزام بالقوانين والانظمة التي اصدرتها المفوضية في بغداد بالاضافة إلى تدخل بعض اعضاء مجلس محافظة كركوك في الشؤون الانتخابية ومنها ما اشير الى ان نائب المحافظ طلب من مكتب المفوضية عدم الاخذ بالبيان التوضيحي الذي اصدرته المفوضية في بغداد والقاضي باعتماد تسجيل نفوس عام 1957 وان هذا الامر ، ان صح ، يناقض ما قيل من ان بيان اعتماد وثيقة 1957 لم يصل الى المركز الانتخابي هناك .

اشارت بعض الاحصاءات ان الذين تم تسجيلها على اساس انهم من المرحلين بلغ ما يقارب الـ 70 الفا قبل تعديل النظام رقم 7 المتعلف بالفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون اما بعد تعديله ووفقا للاتفاق فقد تم تسجيل 108 من الذين يفترض انهم من المرحلين ولكن دون تنفيذ شرط ان يكونوا مسجلين في سجلات نفوس عام 1957.

ان الصراعات الموجودة في محافظة كركوك انعكست كما اسلفنا على الانتخابات وعلى تسجيل الناخبين وان النتائج التي صدرت بعد ذلك لا يمكن اعتبارها تعكس الواقع الحقيقي لهذه المحافظة؟

رموز دينية

لم يدر بخلد احد في مجلس المفوضين او خبراء الامم المتحدة الذين يعملون في اصدار الانظمة التي تسهل العمليات الانتخابية ان تثار مسألة استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية بدليل ان هؤلاء الخبراء الذين عملوا في بلدان اخرى مشابهة للعراق لم يجابهوا مثل هذا الامر والا لكانوا قد اتخذوا احتياطاتهم بشأن هذا الموضوع ومنع استعمال الرموز الدينية في العمليات الانتخابية . .

ولا بد من الاشارة الى ان المفوضية كانت قد منعت في النظام رقم (3) لسنة 2004 استعمال الرموز الدينية او اية صور شخصية في شعارات الاحزاب والائتلافات السياسية عند تقديمها طلبات تسجيل الكيانات ، وقد اثار هذا الامر استفسارات من بعض الاحزاب الدينية الا ان اجوبة المفوضية كانت واضحة ومقنعة فالتزمت جميع الكيانات بذلك.

اما النظام رقم (9) الخاص بالحملات الانتخابية والذي اصدرته المفوضية فلم يحتوي على اية مادة تمنع صراحة استعمال الرموز الدينية او الاماكن الدينية كالجوامع والحسينيات والكنائس وغيرها من اماكن العبادة في الحملات الانتخابية.

تتباين الاراء داخل المجتمع العراقي حول استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية فهناك جهات ترى انه من الضروري ترك حرية الاختيارللمقترع بعيداً عن المؤثرات الخارجية التي تؤدي بالمواطن الى الجنوح بعيداً عن الواقعية والمصلحة الوطنية، فيما يوجد رأي مقابل يقول بخطورة استخدام الرموز الدينية ودور العبادة في الانتخابات ذلك لان هذه الدور هي لتوحيد الناس وليس للتنافس السياسي والدعاية السياسية وبناء على ذلك لا بد من الفصل بين الحياة الدينية والزمنية ، فالدين قضية شخصية يسعى اليها المواطن لاشباع رغباته الروحية والوجدانية وهو حر في تأدية شعائره ومكفولة في الدستور، لكن الحياة الزمنية يجب ان يحسب لها حساب معين لغرض تحسينها ضمن خطط مدروسة وواقعية تتطلب ادارة وحكّاماً اكفاء وليس رجال دين يلقون خطباً عن الحياة الاخرى.

وعلى الجانب الاخر يصرح عدد من قادة الاحزاب الدينية ومنهم قادة في المجلس الاسلامي الاعلى بقولهم: “نحن كيانات دينية والرموز الدينية جزء من هويتنا ونريد الناخب ان يعرف هويتنا”(1).

تباين آراء

لقد اعتبر بعض من ناقش هذا الامر أنَّ استعمال الرموز الدينية هو تعتيم على الوعي الانتخابي واستغلال المقترعين دينياً فيما قال اخرون: ان الناخبين الاذكياء لن يصوتوا للمرشحين الذين يستعملون الدين كبضاعة سياسية، بل سيصوتون لمن يقدم لهم افضل البرامج لمصلحة البلد…

من بين جميع هذه الاراء المتباينة يمكن الاستنتاج ان رجال الدين من كافة المذاهب والاديان لهم الحق في تشجيع الناس للتصويت ، ولكن ليس الاجبار او الاكراه كما يجب عدم استخدام الدين للتخويف او للتحريض على العنف ، فان قال رجل الدين “انه يجب التصويت الى القائمة الفلانية والا فانك ترتكب خطيئة او “سوف تطرد من الدين” او اي شيء بهذه القوة يمكن اعتباره اجباراً(2).

وردت الى المفوضية، قبل اجراء انتخابات الثلاثين من كانون الثاني 2005 وقبل بدء الكيانات السياسية حملاتها الانتخابية، العديد من الشكاوى بان قائمة الائتلاف العراقي الموحد تخالف نظام الحملات الانتخابية رقم (9) الذي اصدره مجلس المفوضين، وان الماكنة الانتخابية لهذا الائتلاف تعمل على استغلال الرموز الدينية للترويج للقائمة، كما انها تستعمل الاماكن الدينية والحسينيات في سبيل الاعلان عن قائمتها رقم (169) وشعارها (الشمعة).

لم تكن معظم تلك الشكاوى والطعون موثقة بشكل يسمح للمفوضية البت فيها بشكل حاسم علماً بأن النظام رقم (9) لسنة 2004) الحملات الانتخابية) لم يكن واضحاً في هذه المسألة واعتمد دوماً على قواعد السلوك. ان معظم تلك الشكاوى ولا سيما التي وردت قبل يوم الانتخابات والمركزة على “استغلال الرموز الدينية” وردت من القائمة العراقية برئاسة الدكتور اياد علاوي المنافسة لقائمة الائتلاف العراقي في بعض مناطقها على الاقل.

في رسالة بعث بها ممثل القائمة العراقية ( (3قال فيها ان تعيين القائمين على الحملة الانتخابية بمحافظة البصرة هم من القائمة (169) وانه تم استغلال مناسبة عيد الاضحى لتكون خطبة العيد في اغلب مساجد البصرة والحسينيات تقريعاً للقائمة العراقية (285) ودعوة لانتخاب القائمة (169).

وفي رسالة اخرى من القائمة ذاتها ذكرت “ان اولئك المسيئين يصرون على الادعاء بدعم سماحة السيد علي السيستاني للقائمة (169) في حين لم يثبت شيء من هذا الدعم فضلاً عن ان هذا الادعاء يتنافى ومكانة السيد السيستاني وهي مخالفة واضحة وصريحة لتعليمات وتوصيات وقواعد العمل المعتمدة من قبل المفوضية العليا للانتخابات.

وفي رسالة ثالثة مؤرخة في 18/ كانون الثاني (يناير) اورد ممثل القائمة العراقية (285) امثلة منها:

– وردت عبارات على بعض الصحف العراقية ومنها صحيفة المؤتمر العدد 725 في 15/1/2005 تقول (السيد السيستاني يدعم ويبارك علناً القائمة 169).

– ورد في منشور اعلامي (كل من لا يصوت لقائمة الائتلاف العراقي الموحد فليهيئ جواباً لله تعالى يوم القيامة) المرجع الديني الاعلى سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله).

تم نشر وتوزيع ملصقات واعلانات من قبل قائمة الائتلاف العراقي الموحد في بغداد والمحافظات الاخرى تحمل صور السيد السيستاني وعبارات مكتوب عليها (تؤيد المباركة والتأييد لقائمة الائتلاف العراقي).

استمرار الشكاوى

بدوره بعث “التجمع الجمهوري العراقي”(1) برسالة الى المفوضية اشار فيها الى عدد مما اعتبره مخالفات لقوانين وانظمة المفوضية العليا ومنها:

-استخدام اساليب الترويج الاعلامي غير المشروع في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية للقائمة (169) فهم يشبهون التصويت لهذه القائمة ببيعة (الغدير) مثال ذلك الحديث الذي بثته قناة الفرات الفضائية للسيد عبد العزيز الحكيم الساعة العاشرة مساءً والذي اعلن فيه رسيماً مباركة وتأييد المرجعية للقائمة (169).

– تسخير الجوامع والحسينيات والجامعات للترويج وحث الناس على التصويت للقائمة 169.

-تدعيم الحملة ببيان غير دقيق، يدعون فيه بأنه صادر من المرجعية، يؤكد على ضرورة الالتزام بالقائمة (169) ومباركة المرجعية لهذه القائمة ضمناً على ان انتخاب غيرهم من القوائم هو انسياق وراء الاهواء والرغبات والاباطيل المضللة والاشارة بان المرجعية لا تبارك لها فحسب بل تمتنع في التصويت لغيرها من القوائم.

– التأكيد على ان انتخاب القائمة (169) واجب شرعي ووطني واخلاقي وان خسارة هذه القائمة هي خسارة الدين والدنيا.

– التأكيد على ان انتخاب القائمة (169) هو مرضاة الله وان انتخاب غيرها هو ما يرضي الطامعين والمخادعين والكذابين.

كما ورد من مكتب القائمة الانتخابية (255) اعلان صادر عن الائتلاف العراقي الموحد (مركز الامام المهدي المنتظر- عج –الثقافي) موجه الى ابناء المثنى الغيارى على دينهم ومذهبهم.

يقول الاعلان:

-هناك قائمة وطنية يغلب عليها الطابع الشيعي اشرفت على تشكيلها لجنة سداسية من مكتب سماحة السيد السيستاني (ادامه الله) تسمى (قائمة الائتلاف العراقي الموحد).

-المرجعية تدعم هذه القائمة وبقوة وتراهن على انها القائمة الوحيدة التي تحافظ على اسلامية العراق الجريح… اما لماذا لم يصرح سماحة السيد في دعمه لهذه القائمة او في بيان مخطوط فان سماحته يرى انه في التصريح هناك اعتبارات اخرى يمكن تجاوزها ولكن يتم تثقيف الناس عن طريق وكلاء سماحته في كل المناطق.

-ان ما صدر من حازم الشعلان بأن القائمة ايرانية وغيرها فهذه حرب اعلامية الغاية منها ارباك الشارع الشيعي ولا يمنع ان يكون في القائمة حزب سياسي كان في ايران او غيره.

-ان ما صدر من الاعلام (العراقية وغيرها من الفضائيات) بان سماحة السيد لا يدعم قائمة ،فهذه حرب اعلامية فنرجو عدم الاعتداد باخبار الفضائيات لأنها تحارب العراق وتحاول ان تربك الشارع… فاتصالكم مباشرة بوكلاء سماحة السيد ، فهم ينقلون لكم كل شيء بأمانة.

المرجعية باركت هذه القائمة لكنها لا تجبر الناس على التصويت لها لكنها تحملهم المسؤولية امام الله اذا صوتوا لغيرها وحصل اخلال في مستقبل العراق او حصل تلاعب بمادة تؤثر على ثوابت الدين الاسلامي.

-عندما يطلب منك شيخ العشيرة او سيد المنطقة او صديق او وجيه التصويت ضد القائمة تذكر الظلم الذي تعرض له المذهب وتذكر المجازر التي ترتكب الآن ضد المذهب.

-اعلم يا اخي المواطن مناصرتك لقائمة المرجعية هي بيعة جديدة للامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) فاتركوا الذين يبيعون الدين والمذهب بحفنة نقود والتفوا حول مرجعياتكم فإنّها الملاذ الآمن وخلاصكم من البؤس والظلم.

من الجانب المقابل، اي من قائمة الائتلاف العراقي، وردت ضد القائمة العراقية عدة شكاوى تركز موضوعها على استعمال الممتلكات الحكومية في خدمة القائمة العراقية.

فقد بعث المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق برسالة للمفوضية ضمنها شكوى ضد القائمة العراقية مفادها(1) ان دوريات الحرس الوطني قامت يوم السبت 15/1/2005 الساعة الواحدة ظهراً بتوزيع منشورات وبوسترات القائمة العراقية في منطقة (بلد) بسيارة حكومية من نوع بيك اب دبل قمارة وفي مناطق متعددة من العراق وخاصة في مناطق بغداد.

هذا يعني –ذكرت الرسالة- استغلال وتوظيف المؤسسات الحكومية وممتلكاتها لخدمة قائمة معينة وهي القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور اياد علاوي ما يشكل خرقاً لتصريحات المفوضية ويؤثر على مصداقية ونزاهة الانتخابات.

رأى مجلس المفوضين في جلسات عديدة ان يتم الاستفسار من الطرف المشكو منه لجلاء الحقيقة وتكوين صورة واضحة عن الامر سيما وانه ليس لدى المفوضية (مخبرين) كما انها ليست جهة تحقيقية بالمعنى الامني للكلمة.

بعث مجلس المفوضين برسالة عاجلة الى الائتلاف العراقي الموحد بخصوص الشكاوى المقدمة ضد قائمته(2) وبعد يومين تسلمت المفوضية الجواب (3) الذي تضمن ما يلي:

أ- المبادئ التي يتبناها الائتلاف في حملته الانتخابية

1- الالتزام الكامل بقواعد السلوك للحملة الانتخابية وجميع الضوابط الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة اضافة الى الالتزام باي بند قانوني يتعلق بالعملية الانتخابية بصورة مباشرة او غير مباشرة.

2- استخدام اساليب الاقناع العقلي والنفسي لحض الناخب او اقناعه للتصويت لصالح قائمتنا 169.

3- لا نتبنى استخدام السلاح الديني (الحرام والحلال، الجنة والنار) في حملتنا الانتخابية وهذا ثابت في جميع ادبياتنا الانتخابية من منشورات، بوسترات، لافتات، وتصريحات اعلامية… الخ.

ب. الردود على الشكاوى اجمالياً

1- جمــــــــيع المرفقات مع الشــــــــكاوى من بوسترات او بيانات لم تصدر عن الائتلاف ولا عن الكــــــــيانات المؤتلفة ولا عن أي مرشح في القائمة وبعضها غير موقــــــــع اصــــلاً ولا نتحمل مسؤولية هكذا نشاطات ونرجح مراجعة الجــــــهات التي اصدرت هذه البيانات في حالة وجود تواقيع.

2- لم نستخدم أي رمز ديني في حملتنا الانتخابية وانما رفعنا صورة لقائد ديني مثل آية الله العظمى السيد علي السيستاني (حي يرزق) وهذا مسموح به ضمن قواعد السلوك كما رفعت قوائم اخرى صورة لقادة مثل سماحة السيد حسين الصدر ورموز وطنية (متوفاة) مثل عبد الكريم قاسم والملك فيصل. مع العلم ان رفع صورة السيد السيستاني الذي هو مرجع ديني للجميع لا يدعو الى الكراهية والعنف كما نصت على ذلك قواعد السلوك.

3- لا يوجد مانع من استخدام الجوامع والحسينيات والجامعات للاغراض الانتخابية ما دامت الوسائل المستخدمة ملتزمة بقواعد السلوك وضوابط الحملة الانتخابية. وقد مارس ذلك الدكتور اياد علاوي في زيارته لجامعة بغداد رغم اعلان السيد وزير التعليم العالي بمنعه للحملة الانتخابية داخل الحرم الجامعي.

4- ادعاء ادبيات الائتلاف بمباركة المرجعية الدينية لقائمة الائتلاف 169 امر مثبت لدى المرجعية الدينية وبامكان من له شك في هذا الامر التأكد من المرجعية بذلك.

5- في قائمة الائتلاف العراقي الموحد اسماء مرشحون ينتمون الى التيار الصدري ويمكن بيان هذه الاسماء في حالة الضرورة القانونية. اما عدم اعتراف بعض شخصيات التيار الصدري بذلك لا ينفي هذا الامر إذ اعترفت بنفس الوقت شخصيات اخرى من التيار الصدري بهذا الامر.

6- لم يمارس الائتلاف ولا أي من الكيانات السياسية المؤتلفة ولا أي من المرشحين في قائمتنا أي لون من الوان الارهاب الديني او الفكري وانما اقتصرت حملتنا على استخدام وسائل الاقناع العقلي والنفسي لحث الناخبين على التصويت لصالح قائمتنا. كما امتنعت ادبيات الائتلاف من استخدام السلاح الديني (الحلال والحرام، الجنة والنار) في الحملة الانتخابية.

7- نؤكد عمل الائتلاف على تدريب جميع العاملين معنا في الحملة الانتخابية للالتزام بقواعد السلوك وضوابط الحملة الانتخابية وعدم التعرض الى لافتات القوائم الاخرى من اجل ضمان مناخ انتخابي سليم تسوده المنافسة الحرة الشريفة والنزيهة.

ج. مـلاحظـــــات

الائتلاف يمثل شرائح واسعة في المجتمع العراقي اذ يشمل 26 حزبا ومنظمة سياسية (17 منها مسجلة ككيان سياسي) وان المرشحين في قائمة الائتـــــــــلاف اغلبيتهم يعتبرون شخصيات سياسية معروفين وذوي نفوذ اجتماعي واسع وعليه للقائمة انصار ومؤيدون يبادرون ذاتياً في دعم القائـــــــمة من خلال متبنياتهم الفكرية والدينية والاجتماعية، وان القائمة لا تمتلك أي سيطرة على هذه الشرائح الواسعة مع العلم ان الائتلاف اصدر نداءً يناشد فيه اعضاء الكيانات المؤتلفة ومرشــــــــحيه وهذه الشرائح التقيد بضوابط الحملة الانتخابية وقواعد السلوك حرصاً على سلامة ونزاهة وشفافية الانتخابات، وكذلك ارسلنا بعضاً من العاملين معنا لرفع بعض اللافتات التي قد تثير الاخرين او يفهم منها مخالفة.

ان استخدام الوسائل الدينية في اقناع الناخبين من قبل الشرائح المذكورة اعلاه يعتـــــــبر ممارســــــــة طبيعية مقبولة في مجتـــــــمعنا المسلم من اجل اقناع الجمهور بأي فكرة سياسية او اجتماعية وهــــــــذه الممارســــــــــة قام بها خطباء المساجــــــــد وائمة الجمعة في انحاء العالم الاسلامي منذ بزوغ الاسلام وهذا الامر ينطبق على الفتاوى الديـــــــنية التي لا تعتبر إكراهاً للإرادة الإنسانية بدليل صدور فتــــــــوى من الــــــسيد علي السيستاني بوجوب المشاركة الانتخابية ولم تحــــــظَ هذه الفــــــــتوى باستجابة كاملة ولم يتعرض من لم يستجب للفـــــــتوى الى أي ضغط او اكراه.

لدى الائتلاف قائمة طويلة بالمخالفات التي مورست من قبل الاطراف الاخرى في الحملة الانتخابية ولكننا ارتأينا عدم الدخول في مساجلات قانونية تعكر الاجواء الانتخابية وبدلاً عن ذلك فضلنا اضفاء اجواء المنافسة الانتخابية الشريفة والنزيهة.

يتبع