أدباء ومثقفون يودّعون عريان السيد خلف

(الزمان) تنعى سكرتير التحرير صباح الخالدي

بغداد – الزمان

نعت (الزمان) سكرتير تحرير الجريدة الزميل صباح عبد الغفور الخالدي الذي توفي فجر امس اثر مرض مفاجئ، وتعد رحيله خسارة صحفية بالنظر لما يتصف به من كفاءة وخلق مهني واداء متميز. وكان الراحل قد عمل في صحف ومواقع اعلامية عدة اخرها في وكالة الانباء العراقية قبل الغائها في نيسان 2003 وغادر الى سوريا للاقامة لكن حنينه الى بلده دفعه الى العودة عام 2013 والتحاقه بالزمان سكرتيرا لتحريرها. وعرف بنشاطه ومثابرته وانتمائه الصادق للعمل فيها ودفاعه عن حقوق المواطنين وارتباطه بقضاياهم العادلة. واذ تنعى (الزمان) الزميل الخالدي، فانها ستكون وفية اليه والى القضية الوطنية التي كرس قلمه في سبيلها حتى اللحظة الاخيرة.

وفور نشر الخبر على صفحة (الزمان) في فيسبوك تلقت الجريدة سيلا من برقيات التعازي والمكالمات الهاتفية من داخل العراق وخارجه وهي تشاطر (الزمان) احزانها بفقد الراحل.

وقال نجله اسامة ان (مجلس الفاتحة سيقام على روحه الطاهرة اليوم الخميس بدءا من الساعة الثانية ظهرا الى الساعة الرابعة عصرا ولمدة يومين في حسينية الزوية ببغداد).

رحم الله الفقيد والهم عائلته الكريمة واصدقاءه وزملاءه وقراء (الزمان) الصبر والسلوان.

الى ذلك شيع مثقفون وادباء الشاعر عريان السيد خلف صباح امس الاربعاء الى مثواه الاخيربموكب انطلق من مقر الاتحاد العام للادباء والكتاب في بغداد، بعد ان غيبه الموت صباح امس في مدينة الطب. ونعاه الاتحاد ببيان جاء فيه (الذكر الطيب للراحل المبدع الأصيل…ستظل قصائده محفورة في وجدان الوطن…والعزاء كل العزاء للعراق كله). ويعد خلف أحد أقطاب الشعر الشعبي في العراق ولد في قلعة سكر بمحافظة ذي قار عام 1941 وبدأ بنشر قصائده مطلع الستينيات من القرن الماضي، وأصدر ست مجاميع شعرية من بينها (تل الورد) و(صياد الهموم)، وحصل على العديد من الجوائز.وعمل في الصحافة العراقية و التلفزيون و الإذاعة وهو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة الصحافة العالمية وعضو في جمعية الشعراء الشعبين العراقين. وكتب للعديد من المطربين منهم: فؤاد سالم وقحطان العطار وسعدون جابر ورياض أحمد وأمل خضير وعبد فلك.