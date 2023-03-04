(الزمان) تقدم نصائح والمصابون يعرضون معاناتهم

أطباء يحذّرون من الإفراط في السمنة ومواطنون يعدون السكري مرض العصر

بغداد – فائز جواد

اتفق عدد من المواطنين على ان السمنة وداء السكري مكملان لبعضهما وقالوا في احاديث لـ (الزمان ) ان ( من اهم اسباب تفشي مرض السكري هي السمنة المفرطة التي تساعد على الاصابة بالسكري )، واكد المواطن ابا زيد 75 عاما ( نحن لانختلف على ان السمنة المفرطة هي الغذاء المهم لمرض السكري والضغط وان الافراط في السمنة وعدم اهتمام الشخص بالمحافظة على وزنه من خلال تناول مختلف الاطعمة الدسمة والنشوية المتخمة بالاملاح والدهون المشبعة هي من اهم الاسباب التي تصيبنا بداء السكري الخطير ) .

امراض عضوية

واضاف ( عدم الحركة وممارسة الرياضة فضلا عن الافراط بالماكولات غير الصحية هي من اهم اسباب اصابتنا بمرض السكري الذي يقودنا الى مختلف الامراض العضوية و الجسدية والنفسية واصابتنا بمرض الضغط الذي لايقل خطورة عن مرض السكري ) وقال ( يقينا الاهتمام بممارسة الرياضة اليومية الخفيفة والاعتدال بانواع الاطعمة الصحية هي كفيلة بالتخلص من مرض السكري الذي اصبح مرض العصر ).

وقالت المواطنة ام زيد (ان مرض السكري هاجمني وتسبب باصابتي بارتفاع الضغط وذلك نتيجة الاكل المفرط واضطرني لتناول الادوية الخاصة بالضغط وارى ان ظهور المرض هو نتيجة اهمالي ممارسة الرياضة وعدم الاهتمام بزيادة وزني وتناول الاطعمة الغنية بالدهون والنشويات والافرط بتناول وجبات اضافية تزيد عن حدها جميعها ادت الى اصابتي بمرض السكري في وقت ارى بعض قريباتي يمارسن الرياضة الخفيفة والاعتدال بالماكولات مما شجع على انقاص وزنهن وبالتالي اختفت بوادر اصابتهن بمرض السكري لذى لؤكد ان زيادة الوزن هي من اهم اسباب الاصابة بمرض السكري اللعين الذي قضى على الكثير من احلامنا ومنها الاحتفاظ باوزان مثالية تبعدنا من الخطر بالاصابة بمرض السكري والضغط الذي يودي بحياة الانسان اذا ما لم يهتم بصحته وعافيته ).

وقال المتقاعد عقيل المسلماوي 74 عاما ( ان الاطباء واصحاب الاختصاص ينصحون دوما بعدم الزيادة في الوزن وبالتالي يعني عدم الافراط بتناول الحلويات والصمون والنشويات التي جميعها تؤدي الى الاصابة بمرض السكري والاهم عدم ترك ممارسة التمارين الرياضية السويدية داخل البيت والمحافظة على زيادة الوزن ومراقبة الوزن. كل ذلك من شانه ان يقضي على بوادر ارتفاع السكري الذي صار مرض العصر واودى بحياة العديد من المصابين وارى ان بوادر اقامة الندوات والنقاشات والمؤتمرات الطبية مهم جدا لتثقيفنا وتوعيتنا من الاصابة بمرض العصر السكري واشكر كل الاطباء والمختصين الذي يساهمون باقامة مؤتمرات تثقيفية وتربوية وتعليمية تسهم بالقضاء على مرض العصر السكري ومنها مبادرة (احم نفسك من السكري) والتي توضح ان اسباب السكري هي :تفشي السمنة بالمجتمع، ولكون السمنة احد اهم عوامل الخطورة للاصابة بالسكري، ولانه معروف ومثبت عالميا ان نصف المصابين حقيقيا بالسكري غير مشخصين حاليا لا يعلمون باصابتهم)مضيفا (تهدف المبادرة لنشر الوعي حول مرض السكري ومخاطر السمنة ، والتحري عن نسبة شيوع المرض بشكل خفي (غير ظاهر) بين العراقيين )، وهذا ما اكده الطبيب مقداد الخزاعي ،وضمن فعاليات المبادرة تم مساء الجمعة 24 شباط اخذ عينة عشوائية ( 200) شـخص من رواد احد المراز التجارية بـــــــــبغداد حيث تم اجراء الفـــــــــحوصات والتشخيص مجانا3.