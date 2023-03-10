بغداد توفد فريقاً وبيروت تحقّق بالإعتداء على طلبة عراقيين والملحقية تلتزم الصمت

(الزمان) تفتح ملف الدراسة في لبنان وتتلقّى شكاوى بشأن معادلة الشهادة والأقساط

بيروت – وجدان شبارو

تلقت (الزمان) رسائل وشكاوى من عشرات طلبة الدراسات العليا العراقيين في الجامعات اللبنانية ،اعربوا خلالها عن استياءهم جراء تأخر معادلة شهادات الثانوية والبكالوريوس منذ اكثر من عام ،وطالبوا الحكومة بمفاتحة نظيرتها اللبنانية لاتخاذ اجراءات فعلية بشأن مشكلة الشهادات ومتابعة الجامعات التي تحاول استغلال الطلبة وزيادة اقساط الدراسة. واكد الطلبة لـ (الزمان) امس ان (مشكلة معادلة الشهادات مزمنة ويعاني اغلب الطلبة من هذا الامر بسبب الإضرابات الطويلة في قطاع التعليم بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعوق شؤونهم ومعاملاتهم الإدارية، ولاسيّما تلك المرتبطة بمعادلة الشهادات وتصديقها، الأمر الذي يدفعهم إلى التوجّه إلى مقرّ الوزارة في بيروت بمجرد ما تفتح أبوابها، لإنجاز معاملاتهم، لكنّهم يجدون أنفسهم أمام غياب في التنظيم والمعاملة السيئة)، مؤكدين ان (التأخير في معادلة شهادات الثانوية والبكالوريوس يسري علينا فقط ،حتى زيادة الاجور الدراسية تشمل العراقيين دون غيرهم من الجنسيات الاخرى وكأن الامر مقصودا)، واضافوا انه (برغم المناشدات المستمرة الا ان الملحقية الثقافية في السفارة العراقية لدى بيروت تلتزم الصمت ولم تأخذ على عاتقها حل مشاكل الطلبة العراقيين، عبر الزام الجامعات اللبنانية بعدم زيادة اقساط الدراسة على اعتبار ان الطالب الذي باشر بالدوام بُلغ باجر الوحدة الدراسية ،لكن فوجئنا بزيادة الاقساط ورفع رسم التسجيل للكورس من 50 دولارا الى 310 دولارات ،اضافة الى جعل كورس الرسالة بالدولار وبمبلغ مقطوع الف و700 دولار) ،على حد قولهم. مطالبين الحكومة بـ (مفاتحة نظيرتها اللبنانية لبيان اسباب تأخير المعادلة، وكذلك اتخاذ موقف رسمي بشأن ما تعرض له الطلبة اثناء تسليم شهاداتهم الثانوية ،اضافة الى ارسال فريق حكومي متخصص لاجراء تحقيق بذلك واتخاذ توصيات ملزمة تحفظ كرامة الطلبة الدارسين هناك)، واشاروا الى ان (الطلبة يتعرضون للاستغلال نتيجة تجاهل الملحقية لملفهم الدراسي في هذا البلد ، وان عملها يقتصر على الامر الاداري فقط دون اتخاذ اجراءات حقيقية تسهم في معالجة الاشكاليات التي نتعرض لها والتي تتمثل بمضايقات ومساومة مقابل معادلة شهاداتهم ،ولاسيما ان الكثير ممن اكملوا مناقشة الرسالة ينتظرون الحصول على شهادات البكالوريوس، لكن دون انفراجة منذ اشهر)، واستطردوا بالقول ان (اغلب الجامعات فرضت على الطلبة مبلغ 300 دولار تحت عنوان براءة الذمة ، وكما معروف ان الطالب يدفع اي مبلغ في حال كان بذمته كتب او امور اخرى ، لكن ما يحصل لا نجد له تفسيراً وسط صمت الملحقية والسفارة العراقية دون اتخاذ موقف تجاه ما يحدث من تحميل الطلبة اجور ونفقات لا تمت صلة بالواقع الدراسي) على حد تعبيرهم. وعم الغضب اوساط الطلبة الذين ينتظرون تسلم شهادت الثانوية للحصول على المعادلة بعد الاعتداء عليهم من قبل الامن اللبناني ،الامر الذي اثار ردود افعال على مواقع التواصل بعد تداول مقطع فيديو يظهر حجم المعاناة التي يواجهها الطلبة العراقيين في لبنان. ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، بتشكيل لجنة وزارية للتوجه إلى لبنان بهدف متابعة شؤون الطلبة العراقيين. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (العبودي وجه بتشكيل لجنة وزارية عليا للتوجه إلى لبنان، لغرض متابعة شؤون الطلبة العراقيين والوقوف على إجراءات التعامل معهم في المؤسسات اللبنانية المختصة). وفي تطور ، اعرب العبودي في تغريدة على توتير عن (شكره لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على اهتمامه بالطلبة العراقيين وتسهيل امورهم،حيث اتفقنا على مزيد من التعاون بين البلدين).

وكان ميقاتي ،قد استقبل عددا من الطلبة العراقيين ،وجدد تأكيد عدم قبول الاعتداء عليهم. واضاف بيان امس ان (ميقاتي جدد رفض الاعتداء على الطلبة العراقيين، واوعز بتسهيل معادلة شهاداتهم). وأعلنت السفارة اللبنانية لدى بغداد، فتح تحقيق بحادثة التدافع مع طلاب عراقيين. وقالت السفارة في بيان تابعته (الزمان) امس ان (التدافع والتعرض للطلاب والطالبات أمام مبنى التربية والتعليم العالي في بيروت وبينهم طلاب عراقيون أعزاء، هو أمر مرفوض وبات موضع متابعة وتحقيق على أعلى المستويات من قبل الوزراء والمديرين المعنيين)،وأضافت انه (تعبيرا عن الاهتمام الرسمي عالي المستوى، تبلغت السفارة من رئيس الوزراء ، عبر وزير العمل اللبناني بأنه سيستقبل الطلاب العراقيين في مكتبه، تأكيدًا على حفظ كرامتهم ورعايتهم).