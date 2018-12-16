تحضيرات لعقد المؤتمر الأول للصحافة الإحترافية ببغداد

(الزمان) تشارك بورشة إعداد المدربين الدوليين في أربيل

اربيل – الزمان

شاركت جريدة (الزمان) بورشة اعداد المدربين الدوليين والتي اقامتها الاكاديمية الالمانية للاعلام لمدة يومين في محافظة اربيل ،حيث تضمنت الورشة مناقشة الاحتياجات والاساليب المتطورة التي يمكن ان تسهم بتطوير المهارات الصحفية واعداد جيل جديد من المدربين العراقيين وفق المعايير الدولية ،فضلا عن بحث ابرز المعوقات وكيفية ايجاد الحلول لها في المستقبل القريب. وقال دولفان برواري احد المشاركين في الورشة ان (الورشة تأتي ضمن برانمج الاكاديمية الالمانية للاعلام بشكل عام والتي تقدم ورشتين خلال السنة تهدف لتدريب الصحفيين والعمل على تحفيز قدراتهم لكسب مهارات جديدة تسهم بخلق جيل جديد من المدربين العراقيين وفق المعايير الدولية التي بالامكان التخلي عن الاستعانة بالخبرات الاجنبية)،من جهتها ،قالت المتدربة اسراء العطار ان (الورشة تسهم بأكتساب خبرات وتقنيات جديدة فضلا عن التعرف على مهارات اخرى من خلال النقاشات الجانبية مع المتدربين والمدربين والتي تخص مجال العمل الذي نمارسه ضمن مؤسساتنا).

واضافت ان (موضوع التدريب يشكل جانب حيوي ويدخل في مجال الصحافة والمجالات الاخرى ينعكس بشـــــــكل ايجابي على تطوير الاداء بشكل افضل من السابق).

ودعا المتدرب صباح الاتروشي الى ضرورة مواصلة عقد تلك الورشات من اجل تطوير امكانية الصحفــــــــيين ومزامنة الحــــــــداثة في التـــــــقنيات والمهارات الدولية .

وقال ان (استمرار عقد الورشات من قبل مدربين دوليين يسهم برفع قدرة الصحفي ويســـــاعد ايضا على اعداد مدربين محترفين قادرين على مواكبة التطورات العالمية في المجالات المختلفة).

بدوره ،رأى المتدرب حيدر ابراهيم ان (الورشة تعد مثمرة وشهدت نوع من التفاعل بين الحاضرين عن طريق تلاقح الافكار ذات التأثير على المجتمع وكيفية العمل على تحسين المهارات وتدريب الاخرين بطريقة احترافية ومهنية).

صحافة احترافية

في غضون ذلك تلقت (الزمان) دعوة للمشاركة بالمؤتمر الأول للصحافة الاحــــترافية والذي يُعقد في فندق بغداد للمدة بين 18 – 21 المقبلين ،ويُعقد المؤتمر تحت عنوان (الصحافة الاحترافية،التحديات وسبل التطوير)،بدعم من منظمة دعم الاعلام الدولي أي ،ام ،اس والذي يتضمن سلسلة جلسات عامة وأخرى حوارية وثلاث ورش تدريبية وجوائز لأفضل التحقيقات والتقارير والقصص الصحفية (الفيتشر).

وسيكون المؤتمر ضمن اشراف منظمة نيريج للصحافة الاستقصائية وبمشاركة نخبة من ابرز الصحفيين و أساتذة من كليات الاعلام لبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه الصحفيين من اجل تقديم صحافة احترافية عميقة ومؤثرة تلتزم التقصي والدقة والموضوعية والحياد والتوازن.

وتتضمن الجلسة الأولى (الوكالات الاخبارية وأبرز المشاكل وتحدي المنافسة وكذلك تحدي التمويل الذي يعرقل ولادة اعلام حر ومحترف بالاضافة الى التحديات التي تواجه كليات الاعلام لتطوير امكانات طلابها والتحديات أمام الاعلام التلفزيوني و ضعف الفضائيات الاخبارية وكذلك واقع الأطر الادارية والتحديات أمام النقابات).

اخبار كاذبة

اما الجلسة الثانية فتناولت تحديات بيئة العمل تتضمن تحدي الأخبار الكاذبة والمُحرفة والسوشيال ميديــــــــا وظاهرة الجيوش الألكترونـــــــية فضلا عن تحديات بيئة العــــمل المعقدة والخــــــــطرة- الموصل و التحديات القانونية في حق الحصول على المعلومات والعقوبات).

ما ستتضمن الجلسات الاخرى مناقشة واقع الاقليـــــــات والتجارب الميدانية والتوصيات لتطوير العمل الصحفي بالاضافة الى انتاج المواد الصحفية في الجامعـــــات المؤثرة في الرأي العام.