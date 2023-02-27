مواطنون يصارعون الإنتظار على أمل شراء الدولار بالسعر الرسمي

(الزمان) تستقصي منافذ بيع العملة في المصارف الأهلية وترصد العجائب

بغداد – الزمان

تقصت جريدة (الزمان) امس ،منافذ بيع العملة في المصارف الاهلية ببغداد ،ورصدت العجائب في عملية منح الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر لاغراض العلاج او الدراسة ، الذين اعربوا عن استيائهم الشديد بعد الانتظار لساعات دون انفراجة.وتجولت (الزمان) بين اربعة مصارف اهلية وصيرفات خولها البنك المركزي ببيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي ،ووجدت ان (الية البيع وتسجيل الراغبين بالسفر او ممن حددهم البنك بالشمول ضمن الحصة الشهرية البالغة 7 الاف و500 دولار ، ان اغلبها لا تصرف الا لعشرة اشخاص فقط ، مسوغين ذلك الى اغلاق المنصة من قبل المركزي). واستفسرت (الزمان) خلال جولتها من المواطنين الذين ينتظرون وصول دورهم للدخول الى المصرف ،وقالوا (خرجنا في ساعات الصباح الباكر على امل الحصول على الدولار للسفر الى الخارج ،لكننا فؤجئنا باجراءات عجيبة من قبل هذه المصارف ،حيث يقول المصرف س ان التسجيل يكون عبر ملء المعلومات وبعدها بعشرة تنتظرون تسلم الحصة الشهرية ،اما المصرف ص فيقوم بادخال عشرة اشخاص ومن ثم يغلق ابوابه بوجه المواطنين ،مسوغا ذلك الى اغلاق المنصة من قبل البنك المركزي ،في حين ان الصيرفات الاخرى لا تستقبلنا ولديها تعليمات مختلفة )، وتساءل المواطنون (اين تذهب الحصص التي تتسلمها تلك المصارف والصيرفات من نافذة مزاد العملة؟)، واكدوا ان (اغلب تجار العملة يتسلمون حصص المواطنين بالاتفاق مع هذه البنوك ،ونطالب البنك المركزي والجهات الرقابية الى التعامل بجدية مع الشكاوى وان لا يمهل هذا الملف ،كون هذه المنافذ تستحوذ على حقوق الاخرين وترسل يوميا قوائم باسماء وهمية او جرى تسجيل اصحابها لكنهم لم يمنحوا هذه المبالغ ،وهكذا الحال يسري تباعا للايام الاخرى وبنفس اجراءات النصب والاحتيال)، على حد تعبيرهم. واستدرك المواطنون (اذا يبيع البنك المركزي كذا مليون دولار يوميا ،فأين تذهب العملة اذا لم يحصل المواطن على حصته الشهرية التي حددت بموجب حزمة اجراءات اطلقتها ادارة البنك قبل ايام)، مطالبين الحكومة بـ (الايعاز الى اجهزتها الرقابية ومفارز الامن الوطني لمتابعة هذه المصارف التي تهيمن على العملة دون صرفها للمواطنين الراغبين بالسفر لغرض العلاج او الدراسة)، وقالوا ان (هناك بعض الاشخاص يتسللون من بين الواقفين ويدخلون بشكل مباشر الى المصارف،ومن ثم يحصلون على الحصة المقررة دون عناء او مشقة ،حيث يبدو ان هناك ترتيب مسبق جرى مع هؤلاء ،والا كيف يفسر ذلك ونحن ننتظر ساعات دون نتائج)، مشددين على (ضرورة انهاء ما وصفوه بالمهازل التي تحصل داخل هذه المصارف والتي تمتنع عن تزويد المواطنين بالدولار ،متجاهلة تعليمات المركزي للهيمنة على العملة والمتاجرة بها دون حسيب او رقيب)، وجدد المواطنون (الدعوة الى البنك بحصر صرف العملة عبر المصارف الحكومية فقط ،للحد من عمليات المضاربة التي ما زالت تؤثر على سعر الصرف في الاسواق نتيجة شح الدولار في الاسواق وعدم تلبية حاجة المواطن الذي غلب عليه اليأس من الانتظار لساعات دون الحصول على حاجته من العملة ،مما يدفعه ذلك الى شراء الدولار ن اصحاب الصيرفات وبسعر 150 الف دينار لكل مئة دولار)، واضافوا ان (اجراءات البنك لم تسهم بتحقيق الاستقرار في الاسواق ،حتى بعد تخفيض سعر الصرف الى 1320 اذ ما زال التصريف بفارق 20 الف دينار عن السعر الرسمي).

واستقرت أسعار صرف الدولار، في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار البيع 152 الف و500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 152 الف دينار لكل 100 دولار. وقرر البنك في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار ، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1300 دينار لكل دولار وبيعه 1310 دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع من المصارف الى المستفيد النهائي بسعر 1320).