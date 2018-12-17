(الزمان) تستطلع مدينة السلاطين إسطنبول (5)

منطقة الفاتح سوق شعبي متنوّع وتبقى رمزاً للسلطان الأفضل

اسطنبول – حمدي العطار

كان علينا الاختيار اما الذهاب الى بورصة او الى مدينة الملاهي في اسطنبول، ونحن لم نختر اي من الخيارين! لأن الذهاب الى تلك المناطق مع الكروب (تخسر كثيرا وترى قليلا)،،خاصة وانني قد زرت بورصة مرتين وهي مدينة جميلة في فصل الصيف

!اما الان فلا هو صيف ونتمتع بطبيعتها الخضراء الجميلة هناك والبرودة التي يوفرها الجبل والشلالات والينابيع ولا هي شتاء ويغطي الثلج جبل ادلداغ لممارسة السياحة الشتوية وهي نادرة في الوطن العربي!

بورصة هي عاصمة الدولة العثمانية قبل فتح القسطنطينية من قبل محمد الفاتح ونقل العاصمة الى الجانب الاوربي (اسطنبول) وبرنامج الكروب مع الاسف لا يركز في رحلة البورصة الا على التلفريك واكل المشويات، لذلك من يرغب الذهاب الى البورصة عليه ان يمضي يومين ليوفر لنفسه فرصة زيارة متحف اتاتورك الذي افتتح عام 1973 وكذلك الذهاب الى شلالات سانتابات وينابيع اديلات وفي الشتاء الى جبل ادلداغ،،لذلك قررنا اليوم انا وصديقي ابو سلوان الذهاب الى معرض متخصص بتجهيزات المقاهي والمطاعم وكذلك التقطنا الصور مع السيارات المعروضة القديمة قريبة من المعرض، وايضا الذهاب للتسوق من مول يطلق عليه ((OUT LAT ويعني بلغة التجارة (التصفية) او (الخروج من السوق) وفعلا محلات ال سي قدمت الملابس الممتازة وبأسعار رخيصة جدا.

شارع الفاتح

كان علينا ان نقضي الليل في شارع الفاتح بنكهته الشامية، لأن معظم العاملين في المطاعم والمحلات من النازحين المهاجرين السوريين، فكان لا بد من تناول الفلافل السورية والمقبلات الرائعة،ومن ثم توجهنا الى مسجد محمد الفاتح الذي يضم دار الفتوى والمجمع الديني (كارسامبا) وتعد المنطقة بشوارعها واسواقها من المناطق الحيوية والتاريخية لا تنقطع منها الحركة نهار وليلا!

المسجد بناه محمد الفاتح عام 1462-1470 وهو تحفة معمارية من فن الزخرفة والبناء ،بجانب المسجد توجد مكتبة عظيمة تعرض الكتب القديمة!

وهناك البازار او السوق القديم المسكوف وهو من اكبر الاسواق المغطاة في العالم بني هذا السوق في عهد محمد الفاتح ،يعمل جميع ايام الاسبوع عدا الاحد!

ويضم 60 شارعا ،وفيه تباع كل انواع السلع والبضائع وكذلك الاعشاب والكرزات ،كما يوجد سوق للنساء،وغير بعيد عنه احلى جلسة في مطعم السمك THER OF TOP ويطل هذا المطعم في وقت الغروب خاصة على مسجد احمد آغا لتضرب الالوان البرتقالية على زخرفة الجامع لتشكل لوحة غاية في الجمال.

بعد الانتهاء من التسوق وليس هناك معاناة لأن جميع العاملين في المحلات من السوريين! اتجهنا الى احد محلات بيع القهوة والحلويات،كنت قد طلبت في احد المطاعم كولا (دايت) فرد علي التركي (سكر سزز) اي بدون سكر، فعندما اردت قهوة مرة قلت للعامل التركي قهوة سزز، ضحك وقال بدون سكر(مرة) ونحن بالعراق نعد هذه الكلمة مثل شتيمة (ادب سزز) او (اخلاق سزز) يعني ما عنده اخلاق.

ويبقى الاتراك يتذكرون محمد الفاتح بكل احترام لأنه نقلهم الى الجانب الاوربي وجعلهم يطلون على مضيق البسفور والخليج ،ويفتخرون بإن الفاتح وجيشه عبر السور العظيم للرومان وقهر الجيش الروماني لتكون تركيا من الامبراطوريات المؤثرة في التاريخ ولها وجود قوي في الحاضر والمستقبل

يتبع