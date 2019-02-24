(الزمان) تستطلع دبي المدينة الأكثر إثارة سياحياً (3)

مترو بدون سائق وبيت نايف مركز للتسوّق والترفيه

دبي- حمدي العطار

في الاونة الاخيرة اختلط بشكل كبير فن الراوية مع أدب الرحلات، ومن قبل ذلك تحول العديد من الشعراء الى روائيين،وهؤلاء انفسهم دخلوا في مجال أدب الرحلات،بينما الكثير كان يعترض أن يرتبط الادب بالتحقيقات او الاستطلاعات التي تتكلم عن الرحلات،مع انني رصدت ان لكثير من الشعراء – الروائيين وهم يتجولون في دول العالم على الاغلب لأنهم اصبحوا يقيمون في بلدان غير وطنهم او انهم يمارسون العمل او السياحة ويعبرون عن طبائع تلك الشعوب التي يعيشون معها ويرصدون التقاليد والعادات والهموم السياسية والمشاكل الاجتماعية والهموم الثقافية والحياة العاطفية ، يجدون انفسهم قد دخلوا فيما يسمى (أدب الرحلات) كما ان المسابقات التي ازدادت في بعض الدول العربية في (الامارات- المغرب- والعراق) جعل بعض الروائيين يشاركون في تلك المسابقات عن طريق تقديم رواية بثوب (ادب الرحلات) وفعلا فاز بعضهم بالجائزة الاولى في تلك المسابقات وبذلك شجع الاخرون الذين يمكن ان يكتبوا عن المجتمعات الاخرى وان يستفيدوا من تأثير الرحلات او الاقامة في الخارج على نتاجاتهم الادبية ،كما ان (الرحلة) ومنذ سنة 1910 قد اثرت على ذهنية (الاديب) وسبق الجميع الكاتب والاديب ”أمين الريحاني” حينما كتب (الريحانيات) في جزئين ورحبت الاوساط الادبية بهذا النوع من الكتابة الادبية في مجال الرحلات، وأصبح الريحاني اول اديب معاصر ورحالة مشهور حتى قام برحلة الى الدول العربية سنة 1922-1923 ونشر كتابه المشهور (ملوك العرب) ولا ننسى ابدا الكاتب والصحفي المصري (انيس منصور) وهو يتجول في كل دول العالم ليكتب اعظم كتاب في ادب الرحلات ()،وكذلك عشرات الروايات التي يكون السرد فيها حيث تقيم الشخصية المحورية في الرواية قد لا تتسع المناسبة لذكرهم! وخلاصة القول فإن(الرحلة قد تثمر عن عمل ادبي) كما ان (الادب قد يبعث الرغبة في الرحلة)!

مترو دبي

كان خط سيرنا اليوم هو الذهاب الى مول الامارات ،وفي دبي مول ينافس الاخر، فبعد زيارة مول دبي لمرتين كان لا بد من زيارة مول الامارات،وبما اننا نسكن في فيلا روتانا وامام الفندق محطة مترو دبي، قررنا ركوب مترو دبي اولا للتجربة لأنه مشهور بدقة المواعيد ونظافته وحسن تنظيمه وكذلك لتلافي الازدحام وتخفيض الوقت المستغرق والمساهمة في نظافة البيئة وتقليل التلوث! اليس هذه الاسباب كلها من جعل معظم دول العالم تملك اكثر من مترو ولا اعلم متى سوف يكون في العاصمة بغداد مترو! الله اعلم!ومن المعروف ان مترو دبي هو مترو آلي يسير بدون سائق، أفتتح سنة 2009 بلغت قيمته 15.5 مليار درهم اماراتي ،يستخدم المترو 3 مليون شخص في السنة ،والمترو من صناعة اتحاد الشركات اليابانية، بدقائق خاطفة كنا نستقل المترو حتى نصل الى مول الامارات.

مول الامارات

لا يمكن ان تتجول وتحيط بمول الامارات وتغطي كل المحلات والمرافق والمطاعم والمقاهي في يوم واحد، في مول الامارات هناك 50 علامة تجارية ،كما يضم الحديقة الثلجية،ومسرح دبي الاجتماعي،ومركز الفنون،ودور السينما المتعددة، وفرع كارفور و90 مطعم ومقهى.

سوق نايف والبيت القديم

وفرت ثورة الاتصالات سلاح ذو حدين لأدب الرحلات،فهي من جهة وفرت كل المعلومات عن كل الدول والشعوب فلم يعد هناك ما يسمى في ادب الرحلات (عالم العجائب) او المفاجأت والغرائب! ولم يعد المسافر ذلك الرحالة المغامر الذي يكتشف الاشياء ويتحدث عنها،كما انها من جانب آخر قد تعطي الرحالة الدعم المعلوماتي الذي كان يتعب نفسه كثيرا للحصول على المعلومة واستخدامها في التحليل والتوثيق ودمجها في الخيل وصياغة الاسلوب الفني الذي يتضمن حقل ادب الرحلات،، ومما لا ضير فيه ان يبحث الرحالة ويتقصى على محاولة بعض الشعوب احياء تراثها المهدد بالاختفاء جراء الطفرات النوعية في مجال التطور والتقدم! سوق نايف والبيت القديم في دبي نماذج من السياحة التي تهدف الى احياء التراث بالمنتج السياحي!

سوق نايف

يمكن اعتبار دبي مركز التسوق العالمي،فبالاضافة الى العديد من الموالات فيها هناك اسواق شعبية ومن اقدم هذه الاسواق هو سوق نايف الذي كان سابقا سوقا للجمال ،الان اصبح من اشهر الاسواق وفيه اكثر من 100 محل ومنصة عرض وتباع فيه الاقمشة والبضائع الجلدية والالكترونيات والسجاد والاثاث المنزلي والاكسسوارات والعبايات ، كما هناك سوق للهدايا التذكارية ،ويتميز سوق نايف بالتنوع وبالاسعار الرخيصة ،وزبائن السوق من جميع الجنسيات لذلك يمكنك ان تجد السلع التايلندية والهندية والصينية وهو مكان مناسب لجميع الجنسيات وبأسعار تنافسية كما يمتاز مساءا بالحيوية وبالبيع بالمقايضة!سمي السوق بسوق نايف نسبة الى أسم قلعة الديرة المعروفة بقلعة (نايف) كان يطلق عليه بسوق الصناديق لتزاحم محلاته والتصاقها ببعضها ،وبعد ان تعرض للحريق سنة 2008 وادى الى اتلاف 35 محلا تجاريا وتم اعادة تأهيله وتعميره من جديد اطلق عليه (سوق العنقاء)

وفي هذا السوق يوجد اعظم سوق ذهب وكذلك سوق للسمك وسوق للحرير،سوق للبخور،سوق للبهارات!

ونحن ننهي التسوق من سوق نايف وقيام بجولة في سوق الذهب والاكتفاء بالتقاط الصور مع اضخم الحلي الذهبية !،توجهنا لتناول وجبة الغدا في المطعم التراثي (البيت القديم) !

مطعم البيت القديم

اصل المطعم كان بيت للمواطن “عبد الله بن جمـعان” شيده سنة 1909 ويقع البيت القديم في منطقة الرأس في ديرة ،هذا المواطن كان يملك سفنا للغوص،وعمل حارسا شخصيا للشيخ “راشد بن سعيد آل مكتوم”

ثم تم تعينه أول مسؤول في بلدية دبي سنة 1954 خضع البيت لأعادة تأهيل من قبل رجل الاعمال (مجيد سعدي) ليكون مطعم للمأكولات الشعبية تفوح منه رائحة الماضي وعبق التاريخ،وفي كل زاويا من البناء والصور والنماذج الموجودة تذكرك بماضي وتاريخ الامارات، وعلى سفينة كنموذج وضعت في الصالة الصيفية كتب عليها (التطور مستمر والتاريخ مستقر)،انتشرت في البيت القديم واركانه قطع الاثاث والاواني الادوات القديمة واللوحات الزيتية التي تنتمي الى البيئة الامارتية! العاملين في المطعم – كما يذكر المشرف- وكما هو واضح من هويتهم الاجنبية والعربية يجيدون 15 لغة منها (الهندية والانكليزية والايطالية والصينية والاسبانية الخ) اما الوجبات فتنتمي الى ثقافات متنوعة كان المجتمع الامارتي على علاقة بها في رحلات الغوص والتجارة.

يتبع