(الزمان ) تستطلع تركيا في أعياد رأس السنة (4-4)

وسائط النقل الجماعية هي الأفضل للوصول إلى أورطا كوي والجانب الآسيوي

اسطنبول – حمدي العطار

استخدمت الدول الرأسمالية مفهوم القوة الناعمة في الحرب الباردة ضد الشيوعية والدول الاشتراكية ويبدو انها نجحت في ذلك، واول ما دعا الى تبني القوة الناعمة جنبا الى جنب مع القوة العسكرية والاقتصادية هو (جوزيف ناي) ونصح الانظمة الى الابتعاد على التهديد او الابتزاز واللجوء الى (الاقناع) وحينما انهارت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية حاولت (الصين) المحافظة على نظامها بالاستفادة من مفهوم القوة الناعمة! ونحن بعد 2003 تلمسنا مفعول القوة الناعمة التي تتمسك فيها تركيا لنشر نفوذها الاقليمي فكان الاهتمام كبيرا بالدرما التلفزيونية واقامة الموالات والسياحة كلها من المجالات الثقافية التي يكون لها تأثير على الرأي العام،تحس ان تركيا تعمل في الافق المفتوح بالاستعانة بالتاريخ والجغرافيا والثقافة لتجذب السياح من كل دول العالم ،وخاصة من الدول العربية وعلى الاخص من الكروبات السياحية في العراق.

اورطا كوي

نحن اليوم في ظل تزايد الامطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر قررنا استخدام وسائل النقل الجماعية،وهي المترو والترام والباص،وتتصف هذه الوسائل بسرعة الوصول وكذلك برخص اجور النقل،لكنها لا تستخدم النقود الورقية بل النقود الالكترونية،وما على السائح الا شراء كارت من الات الموجودة في محطات المترو،ومن الضروري ان يكون لديك خط نت لأدخال برنامج يرشدك الى الاماكن التي ترغب في الذهاب اليها، نحن اليوم ركبنا المترو ثم الترام ومن بعدها الباص متوجهين الى منطقة (بشكتاش) والتي تقع على مضيق البسفور،هدفنا الوصول الى (القرية الوسطى) وباللغة التركية (اورطا كوي) وهذا المكان يطل على مضيق البسفور ويكون تقريبا تحت الجسر المعلق (البسفور) والذي يطلق عليه اليوم (جسر شهداء 15 تموز)، وهناك يقع على ضفة البحر قصر دولمة بهشة والتي امتد فيها النسيج المعماري بأتجاه منطقة البسفور لبناء جامع المجيدية الكبير واطلق عليه جامع (اورطا كوي) وامر لسلطان عبد المجيد عام 1853 م الى بناء هذا المسجد ونفذ البناء من قبل المعماري (نيكوغوس باليان)، وقد تعرض الجامع الى العديد من الحوادث ففي عام 1894 دمرت اجزاء منه بسبب الزلازال، وفي سنة 1984 تعرض الى الحريق .كما انه كان مهدد ان يتأثر المبنى بسبب المياه!

في منطقة العديد من المقاهي التي لا بد ان تنجذي اليها لشرب السحلب الذي له مفعول قوي ضد نزلة البرد!

تم التقاط العديد من الصور بالقرب من الجامع وكذلك للمنطقة التي تكون الاكثر ازدحاما في فصل الصيف لأنها تجمع بين جمال الطبيعة البحرية وعظمة التاريخ والاحساس الفني الجميل في المعمار!

لمدة اسبوع لم نحظى بمشاهدة الشمس وكان البرد والمطر هما عناوين نقاش وحديث الناس وتأثيرهما واضح على الناس هنا في ارتداء الملابس الثقيلة والمشي اصبح هرولة،وشراب (السحلب) للتدفئة هو المشروب الاكثر طلبا،نغادر اسطنبول وتوقعات عن الانواء تشير الى سقوط الثلوج غدا!

اسطنبول الاسيوية

معظم السياح وخاصة الكروبات السياحية العراقية تركز نشاطها وبرامجها على الجانب الاوربي لأسطنبول وعلى الرغم من وجود الكثير من المراكز التاريخية والتراثية والاسواق القديمة والقصور العثمانية والاثار البيزنطية في الجانب الاوربي الا ان الجانب الاسيوي الذي كان يمثل لوحده اسطنبول قبل فتح القسطنطينية من قبل محمد الفاتح يجعل منها من المدن السياحية ايضا!وادخلت بعض الكروبات السياحية مناطق تمثل السياحة الطبيعية في الجانب الاسيوية لكنها لا تمثل نسبة كبيرة من الاهتمام.

قلعة الاناضول

نحن اليوم قصدنا الجانب الاسيوي وقررنا ان نقضي اليوم الاخير في هذا الجانب،انطلقت بنا (العبارة )والاجرة للعبور من الاوربي الى الاسيوي بمبلغ 3 ليرة فقط اقل من دولار واحد! تستطيع ان تصعد الى الطابق العلوي المكشوف من العبارة وتلتقط الصور وخلفك الجانب الاسيوي وامامك الجانب الاوربي والعكس ممكن! كان بودنا رؤية الاثار في الجانب الاسيوي خاصة (قلاع الاناضول) ولكن يبدو ان عدم الاهتمام ينسحب ايضا على الجانب التركي مررنا على قلعة الاناضول وهو مبنى عسكري تم بناوءه على سواحل مضيق البوسفور من قبل الاتراك وامر ببنائها السلطان بيزيد الاول سنة 1395 في ملتقى وادي جوكصو والمضيق لتكون اقرب نقطة لبن طرفي المضيق الاوربي والاسيوي !وعبثا حاولنا العثور على باقي القلاع حتى رجعنا خائبين لأن لا احد يعرف اصلا اين تقع هذه الحصون!

شارع بغداد

قصدنا اجمل واهم واطول شارع في اسطنبول وهو (شارع بغداد) وهذا الشارع لا يقل جمالا عن شارع الاستقلال في منطقة التقسيم في الجانب الاوربي،تشير الوثائق الى ان اسم الشارع تاريخيا يعود الى العهد العثماني،حينما استولى السلطان (مراد الرابع) على بغداد في القرن السابع عشر، وكان هذا الشارع يستخدم للتجارة ولأغراض العسكرية لذلك اطلقت عليه هذه التسمية تزامنا مع احتلال الدولة العثمانية لبغداد!

الشارع واسع جدا بارصفة عريضة على الجانبين وممر واحد للسيارات ،تنتشر فيه المحلات الانيقة التي تبيع الماركات العالمية وكذلك هناك المقاهي الجميلة والمطاعم المزدحمة، شاهدنا محلات لبيع فساتين الاعراس ،ويعد المكان المناسب لأجراء الاحتفالات في الاعياد السنوية وعيد راس السنة حيث ما زالت مظاهر الاحتفال براس السنة موجودة وقد التقطنا العديد من الصور التذكارية. كما ان شارع بغداد هو المكان الامثل لحضور مباريات كرة القدم للدوري التركي وكذلك المسابقات العالمية والدوري الاوربي.

شارع بغداد يذكرنا بمدينة بغداد ايام الزمن الجميل،ويمكن ان تمكث في شارع بغداد من الصباح حتى اخر الليل ويمر الوقت سريعا بالاطلاع على واجهات المحلات الرائعة للملابس والاكسسوارت والاجهزة ومحلات الحلويات والكرزات متنقلا بين مقهى ومطعم وكافيه من دون الشعور بالتعب او ملل.انتهت الرحلة وكأنها حلم سرعان ما ينتهي لنعود الى الواقع ،مع الاسف الذي لا يمكن مقارنة الاحلام بالكوابيس،ومرة اخرى نترك اسطنبول ونحن نتأمل العودة اليها لتكملة باقي الاماكن السياحية التي لم يسمح لنا الوقت والبرد والمطر في الذهاب اليها!