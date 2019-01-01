(الزمان): تستطلع إسطنبول مدينة السلاطين (7)

آيا صوفيا من كنيسة إلى مسجد إلى متحف

اسطنبول – حمدي العطار

آيا صوفيا تعني (الحكمة المقدسة) يتميز هذا البناء بجماليته للتعبير عن ثلاثة مراحل تاريخية ،الاولى (مسيحية ) والثانية (اسلامية) والثالثة (علمانية) لتستمر لحد الان محافظة على اثار كل هذه المراحل، وهذا يدل بإن العلمانية هي من تحافظ على الاثار التاريخية الدينية بينما تشير المحاولات إن الانظمة الدينية عبر التاريخ لألغاء الخصوصيات بل تحويلها الى رموز الدين الذي يسطير على الحكم!

ومن خلال تفحص مكونات الاثار الموجودة في موقع ايا صوفيا تدل ان البيزنطيين قاموا ببناء آيا صوفيا ما بين عام 526-532 في عهد الامبراطور (جستينان) والتي استمرت 916 سنة على الرغم من تعرضها الى الحريق،وتم التقط صور لشكل الكنيسة في تلك المدة وكانت اسطنبول تسمى (القسطنطينية).

الحديث النبوي

السلطان محمد الفاتح وانطلاقا من حديث النبي محمد والتي علقت بالقرب من باب المتحف بلوحة كتب عليها “لتفتح القسطنطينية فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش” ومن ايحاء هذه النبؤة او الحديث صمم السلطان محمد الفاتح على قهر البيزنطيين وفتح القسطنطينية سنة 1453 ليتم تحويلها من الكنسية الى المسجد،وهذا يتطلب تحويل كل الرموز المسيحية الى رموز اسلامية او الغاء من لا يتحول!ولم يكن هذا الموجود حاليا واضحا لو لا قرار اتاتورك عام 1934 بتحويل مسجد ايا صوفيا الى متحف تاريخي وبذلك اعادة ما يمكن اعادته من الرموز المسيحية وابقاء الاضافات على المبنى للرموز الاسلامية.

تفاصيل الرموز

تم تصوير القبة التي تطل على البسفور وتقابل المسجد الازرق “مسجد السلطان احمد” وبنفس الوقت سجلنا

ما تم عمله لأعادة الامور الى نصابها، فمثلا حينما تحولت الكنيسة الى مسجد تم رفع (الصليب) ووضع (الهلال) وقمنا بتصوير الهلال،تحت الشبابيك هناك محاولة لأخفاء الصلبان المنقوشة بعضها تم اخفاؤها والبعض الاخر موجود ايضا،فسيفساء للسيدة مريم والنبي عيسى محاولة تم اخفاؤها وقد تم اعادة ظهورها، النواقيس في الكنيسة الاربعة تحولت الى منائر،بقيت المنائر ولكن بعض النواقيس قمنا بتصويرها ملقاة في بوابة المتحف، صليب موجود على الباب تم تغيير شكله ،الجرات الكبيرات التي كانت تملأ بالخمر ايام الكنيسة اصبحت تملأ بالعصير لتوزيعها في المسجد على الصائمين،، مكان تنصيب الامبراطور، خلفه وضع المنبر للخطيب منحرف عن صورة السيدة مريم والنبي عيسى، الثريات التي امامنا كانت توضع فوقها للانارة الشموع لعدم وجد الكهرباء، اعمدة عديدة من صناعة لبنان ومصر.وهناك موقع مرتفع لصلاة السلاطين والامراء ولا يصلون مع الناس حتى لا يغدرهم احد بضربة خنجر من الخلف!

الطابق العلوي

في الطابق العلوي ستجد كل انواع الزخرفة الاسلامية واعمال الفسيفساء المسيحية،مثل كلمة (الله) و(محمد) واسماء الخلفاء الراشدين والامام علي والحسن والحسين.

عند خروجنا من البوابة لفت نظرنا المرآة للتنبيه التي تظهر صورة السيدة مريم و النبي عيسى، كثيرة هي الشواهد التي تم اعادتها في زمن اتاتورك للتعبير عن تاريخ الكنسية كما تحافظ على الحقبة التي كانت فيها مسجد من زمن محمد الفاتح الى عهد اتاتورك.

كما مـــــــنع اتاتــــــــــورك الاذان في مسجد آيا صـــــــــوفيا منذ عــام 1934 ولكن في عام 2012 وبمناسبة ذكــــــــرى فتـــــــــــــــح القسطنطـــــــينية رفـــــــع الاذان في آيا صـــــــوفيا بعد 68 سنـــــــة من منـــــــعه!

يتبع