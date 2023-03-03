المباشرة بحملة تنظيف كبرى وإلزام الفنادق بتسعيرة موحدة

(الزمان) تستطلع إستعدادات تأمين إحياء الزيارة الشعبانية في كربلاء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

استطلعت (الزمان) ،استعدادات الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية لتأمين احياء الزيارة الشعبانية في محافظة كربلاء. وقال مسؤول التخطيط والمتابعة في مديرية ماء المحافظة احمد ياسين العيساوي لـ (الزمان) امس انه (تم تأهيل المشاريع والمجمعات المائية والمحطات استعدادا لزيارة شعبان ،لضمان الحصول على مياه الشرب للزائريين)، واضاف انه (تم تهيئة 50 حوضية لتوزيع المياه بين المواكب والهيئات الحسينية كما تم توفير مواد التصفية والتعقيم للمشاريع والمجمعات المائية).

موارد مائية

واشار الى (التنسيق مع الموارد المائية لغرض ديمومة ووصول الماء الخام الى المشاريع والمجمعات لمعالجة شح المياه ولضمان تشغيلها بأقصى طاقة خلال الزيارة)، وتابع ان (خدمة نقل الزوار تتضمن تخصيص 20 مركبة سعه سبعة لنقل الوافدين من جميع المحاور ،كما تم استنفار ملاكات المديرية تحسبا لاي طارئ)، واشار الى (المباشرة بحملة كبرى لتنظيف شوارع المدينة بعد انتهاء الزيارة بالتنسيق مع مديرية بلدية كربلاء).بدوره، قال مسؤول اعلام مديرية مجاري كربلاء غالب عساف لت (الزمان) امس ان (المديرية باشرت بخطتها التي تتضمن صيانة الشبكات والمحطات والاليات وتجهيز الوقود على مشاريع التصفية بالإضافة الى القطاع الاعلامي في توثيق البيانات ،كما باشرت الملاكات الهندسية والفنية بالآلات التخصصية وفيها حملات تنظيف وتسليك خطوط وشبكات المجاري في مركز المدينة والأقضية والنواحي)، واضاف ان (ملاكات المديرية قامت بتأهيل وتنظيف وصيانة المنهولات والفتحات الجانبية الثقيلة وشبكات الامطار في مركز المدينة القديمة والشوارع الرئيسة ،استعدادا لاستقبال الزيارة)، مؤكدا ان (الحملة يشارك فيها 400 عامل فضلاعن 140 اليه تخصصية مختلفة الانواع). واكد قائممقام المركز حسين المنكوشي لـ(الزمان) امس ان (هناك مؤتمرا للخطة الأمنية تمت المصادقة عليه، ولاسيما ما يخص القطوعات خلال الزيارة)، واشار الى (تخصيص ستة الاف مركبة للنقل الخاص وتهيئة ساحات محور بغداد وطريق المبزل من منطقة حي العباس عليه السلام)، موضحاً ان (الحدود البرية ستكون مفتوحة لجميع الدول المجاورة ،بينما ستبقى الحدود مفتوحة مع ايران خلال الزيارة الشعبانية)، وتوقع ان (تشهد كربلاء زيارة طائفة البهرة قبل عشرة ايام ويصل اعدادهم بحدود 5 الاف زائر)، مرجحا ان (يصل عدد الزوار بحدود خمسة ملايين زائر خلال الزيارة الشعبانية). من جانبه ، قال مدير سياحة كربلاء علاوي جبار الدعمي انه (تم تقسيم المحافظة الى ثلاثة اقسام بالإضافة الى تشكيل لجان لمتابعة المرافق السياحية والخدمات التي تقدمها للزوار محليا وخارجيا)، واوضح الدعمي لـ (الزمان) امس ان (هناك لجنة متابعة عمل الشركات السياحية ووعمليات حجز الفنادق واستقبالهم)، مشيرا الى (وجود توجيها الى اصحاب الفنادق من خلال رابط الفنادق والمطاعم السياحية يلزمهم بالتسعير المحدة وعدم استغلال الزيارة برفع اجور السكن مراعاة لظروف الزائرين)، ولفت الى (تهيئة 517 فندقا موزعة بين الوحدات السياحية من الدرجة الاولى الى الرابعة وستكون الاسعار حسب العرض والطلب ومستوى الزوار واعدادهم)، مؤكدا (التنسيق مع الدفاع المدني في كربلاء لتلافي اي حادث يحصل كما ان هناك طرقا خاصه للمركبات والدفاع المدني).

منتجات نفطية

فيما اوضح مسؤول الاعلام والعلاقات في مديرية المنتجات النفطية في كربلاء حسين علي جاسم لـ (الزمان) امس انه (تم تامين خزين كافي للمحافظة من المنتجات النفطية خلال الزيارة تضمنت كميات من زيت الغاز والبانزين والنفط الابيض والغاز السائل بما يتناسب مع حجم الزيارة)،مؤكدا (مفاتحة الشركة العامة للمنتجات النفطية في بغداد لتلبيه احتياجات الزيارة مع زيادة حصة الدوائر الحكومية والمشاركة في خطه الزيارة)، واضاف انه (تم تجهيز المخابز والافران التابعة للمواكب والهيئات الحسينية من النفط الابيض كما سيتم استنفار كافه ملاكات المديرية بالانتشار والعمل بين المواقع المنتشرة ضمن الرقعة الجغرافية ،وذكلك نصب محطات متنقلة بين جميع المحاور لضمان العمل على مدار اليوم)، وتابع ان (اعداد الفرق الجوالة يبلغ اكثر من 329 وكيل للغاز ،كما سيتم تخصيص مركبات للزائرين مجاناً).