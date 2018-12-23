(الزمان) تستذكر أوضاع مسيحيي العراق أتنا عام 2018 (الجزء الأول)

وجوه تغادر المشهد السياسي والإنتخابات تسفر عن مفاجأت غير مسبوقة

سامر الياس سعيد

دابت جريدة الزمان في سلسلة اضاءاتها للعام الموشك على الرحيل ان تلتفت لاوضاع مسيحيي العراق خلال العام الذي لم تتبق على ايامه سوى اوراق معدودة وتنشر الجريدة في ضمن اضاءاتها ابرز الاخبار التي شهدها العام في الجزء الاول الذي يغطي مطلع العام حتى شهر حزيران(يونيو ) على ان تستكمل الجزء الثاني بقراءة الاحداث من شهر تموز (يوليو ) حتى نهاية العام :

الاول من كانون الثاني

اقيم امس وبمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية قداسا الهيا في كنيسة مار كوركيس في تللسقف ترأسه الاب سالار بوداغ راعي الكنيسة ومشاركة الاب ستيفن عصام عزبو . وتميز القداس بحضور غفير من المؤمنين من تللسقف وباقوفة والمهجرين الساكنين فيها من قرى سهل نينوى باطنايا وتلكيف . وفي موعظته اشار الاب سالار الى ( ان من معاني اننا نعيش مسيحيتنا تكون عندما نحب الاخرين ونفدي انفسنا من اجل الاخرين وان يكون لنا روحية لتقبل الاخرين وفي زمن يكون الاخر يحتاجني بالصميم ،وعندما نقول نحن مسيحيين يجب فعلا ان نعيش مسيحييتنا والا فان كل شيء باطل .) وشارك في الصلوات شمامسة وشماسات من بلدات سهل نينوى فيما انشدت الجوقة اناشيد وتراتيل خاصة بالمناسبة

2 كانون الثاني

في هذا اليوم نشر موقع مسيحي مشاهدات مراسله في مدينة الموصل ازاء زيارته لكنيسة عذراء فاطمة حيث قال ثمانية اعوام مرت على زيارتي الاولى للكنيسة وبالتحديد في منتصف اب (اغسطس ) من عام 2009 حيث زرت كنيسة عذراء فاطمة التابعة لطائفة السريان الكاثوليك والتي انشئت في ستينات القرن المنصرم وكانت زيارتي تلك على خلفية ما تعرضت له الكنيسة المذكورةفي هذا التاريخ من اضرار نتيجة انفجار سيارة مفخخة استهدفت حسينية تابعة للشيعة كانت تقابل الكنيسة بمنطقة الفيصلية بالجانب الايسر من مدينة الموصل.واعادتني زيارتي الجديدة للكنيسة في اليوم الاول من عام 2018 لتقرير كنت قد نشرته بموقع(عنكاوا كوم )حول الزيارة الاولى للكنيسة وما استطعت توثيقه من صور انشرها هنا الى جانب الصور التي استطعت توثيقها لوضعية الكنيسة بعد ان خربها تنظيم الدولة الاسلامية ابان سيطرته للمدينة منذ صيف عام 2014 وحتى تحرير الجانب الايسر ومنطقة الفيصلية بمطلع العام الحالي.وساقارن بين التقريرين سواء ذلك الذي نشرته في عام 2009 وما استطعت مشاهدته عبر زيارتي الاخيرة ففي الزيارة الاولى كتبت اننا قبل ولوجنا فرع الكنيسة كانت مجموعة من عناصر الشرطة تحرس المكان بعد ان اقفلت جوانبه بعوارض كونكريتية،طرحت علينا بعض الأسئلة بغية التعرف على هويتنا،زيارتنا للكنيسة رغم تأخرها(وقع انفجار السيارة المفخخة بنهاية تموز (يوليو ) من ذلك العام ) ارتدت طابع الاطمئنان على العائلة التي تسكن فيها،والتي اصيب بعض أفرادها من الأطفال بحالة من الهلع فضلا عن جروح طفيفة بساق احد أفراد العائلة وهو طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

اما زيارتي الاخيرة فاثرت ان ادخل لفرع الكنيسة الذي طالما رفعت راسي اثناء تجوالي بمدينة الموصل قبل تهجيرنا لارى ذلك الصليب الذي يعلو طابقها العلوي مثبتا على ما يشبه الكرة الارضية وتحته لافتة بخلفية بيضاء مدون عليها كنيسة عذراء فاطمة اما بصمات عناصر داعش فقد نزعوا الصليب وابقوا الكرة الارضية ومن ثم لطخوا اللافتة البيضاء دون ان يتمكنوا من اخفاء العبارة الموضحة لعنوان الكنيسة ودلالتها وعلى الواجهة الرئيسية الخاصة بالكنيسة استغل صاحب محل الجملة الخاص ببيع المشروبات الغازية المقابل تماما للكنيسة تلك الواجهة بكتابة اعلانه الخاص بمحله دون شعور بحرمة وقدسية الكنيسة واعتقدت للوهلة الاولى ان الاعلان انما يمثل الكنيسة فحسب وتحدثت مع صاحب المحل فاخبرني بان الكنيسة تسكنها عدة عوائل نازحة ولزيادة المعلومات قال لي يمكنك الحديث معهم فطرقت باب الكنيسة وسمعت وراء الباب صوتا نسائيا يامر ابنة بارتداء حجاب لان ثمة غرباء يطرقون الباب وحينما فتحت السيدة الباب وجدتها امراة قروية اخبرتني بان المكان تسكنه اربع عوائل نازحة من منطقة السلامية جنوب شرق مدينة الموصل اثر العمليات العسكرية التي جرت بمنطقتهم قبل اشهر .. اخبرتها بمهمتي فوافقت على التقاط صور فتفاجأت بان تنظيم الدولة الاسلامية كان قد ازال تماما جدار رئيسيا للكنيسة ووسع مدخله بشكل مبالغ ربما لكي يقوم بتفريغ محتويات الكنيسة من موجوداتها بصورة يسيرة ولفت انتباهي قيام الامراة القروية بمهمة انضاج بضعة ارغفة من الخبز بتنور ارتات وضعه بموضع المذبح فيما انتشرت مجموعة من الاطفال في صحن الكنيسة الفارغ تماما من محتوياتها حيث سلبها التنظيم اما غرف الكنيسة المقابلة فوضعت على مداخلها قطع قماش لتخفي من يقطن بتلك الغرف والمحافظة على خصوصياتهم مما ينبيء بوجود عدة عوائل تقطن المكان وفي احداها ناداني احد الشبان ممن استعلم عن هويتي وهو مضطجع على سرير معانيا من اصابة مما اثار في داخلي تساؤلات لم اجد اجابة لها ..

6 كانون الثاني

اصدرت البطريركية الكلدانية توضيحا لاستفسارات عدد من الأشخاص حول عدم مشاركة غبطة ابينا البطريرك مار لويس روفائيل ساكو في لقاء عدد من رؤساء الطوائف المسيحية لدولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وعليه نوضح ما يلي:

كان غبطة البطريرك ساكو قد طلب خطيا من مكتب رئيس الوزراء تحديد موعد لمقابلة دولة رئيس الوزراء. ولقد تم تحديد موعد في صباح السبت 23/12/2017 لكن غبطته كان قد غادر الى الموصل في نفس النهار. وحــــــدد تاريـــــــــخ آخر في صبـــــــاح الاثـــــــنين المــــــــقبل 8/1/2018.

3/1/2018 امــا لــــقاء الأربــــعاء لرؤساء الطوائف، فقد بادر الى تنظيمه السيد جورج باكوس،مستشار رئيس الوزراء على حدِّ قوله لنا لكي يتمكن رؤساء الطوائف المسيحية من تقديم التهاني لدولة رئيس الوزراء بمناسبة الانتصار العظيم على داعش وطرح طلباتهم الخاصة.

أكثر من مرّة عبّر البطريرك ساكو عن أن كل كنيسة هي حرة في قراراتها ولها خصوصيتها ومن حقها ان تقابل أي مسؤول في الدولة او في العالم لمناقشة ما تراه نافعا لها. والكنيسة الكلدانية تشد على يد كل من يسعى للتخفيف عن معاناة المهجرين في ترميم بيوتهم وعودتهم الى بلداتهم والدفاع عن حقوقهم. الكنيسة الكلدانية منسحبة منذ عامين من هذا المجلس لقناعتها بانه لا يتلاءم مع الواقع الجديد. وكانت قد قدمت اقتراحا لتغيير اسم المجلس بمجلس رؤساء الكنائس في العراق وليس الطوائف،وكذلك مراجعة هيكلية المجلس ونظامه الداخلي،خصوصا ان المجلس هو اتفاق بين رؤساء الكنائس ولا يرتبط باي مفهوم كنسي أو لاهوتي،انما الهدف منه توحيد الخطاب والمواقف تجاه تحديات تخص الجميع. وهذا لم يحصل

12 كانون الثاني

وصلت ادارة ترامب الى اتفاق مع وكالة التنمية الدولية التابعة للامم المتحدة لتوفير المزيد من التمويل للأقليات الدينية والاثنية في العراق،وكان نائب الرئيس الامريكي مايك بنس هو الذي حفز هذه المساعدات،وفقا لما ذكرته شبكة فوكس نيوز.

وذكرت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة يوم الاثنين ان مبلغ قدره 55 مليون دولار من مبلغ كلي قدره 75 مليون دولار ستذهب من مرفق تمويل الاستقرار التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي الى الاقليات في مناطق شمال العراق التي حررت من داعش.وجاءت هذه الصفقة بعد اكثر من شهرين من اعلان بنس ان الولايات المتحدة ستوقف تمويل برامج الاغاثة التابعة للأمم المتحدة والتي وصفها بـ “الغير فعالة”.

وفي خطاب القاه في شهر تشرين الاول في حفل عشاء التضامن السنوي للدفاع عن المسيحيين في الشرق الاوسط،شجب بنس ما قال انه فشل الوكالات التابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدة الفعالة للأقليات الدينية – وخاصة المسيحيين – في العراق.وبحسب “ذا هيل” قال بنس حينها “تلك الايام ولت وانتهت””اصدقائنا المسيحيين وكل من يتعرض للاضطهاد في الشرق الاوسط يجب ان لا يعتمدوا على مؤسسات متعددة في الوقت الذي تستطيع امريكا مساعدتهم بشكل مباشر”وذكرت وكالة فوكس نيوز ان دعوة بنس للتغيير والانتقاد لعمل الامم المتحدة اثارت تحركا جديدا،بما في ذلك زيارة استغرقت خمسة ايام الى منطقة المعاناة من قبل مستشار الوكالة الامريكية للتنمية الدولية توم ستال،وهو اعلى موظف في الخدمة الخارجية.وأعقبت هذه الزيارة اجتماعات في البيت الابيض وفي مبنى الكابيتول هيل،والتي اضافت الكثير الى حزمة المساعدات.وقالت فوكس نيوز انه بالإضافة الى الـ 150 مليون دولار،تم اضافة ما بين 10 – 10.5 مليون دولار اضافي للدعم الانساني العاجل وتم ارسالها الى المجتمعات المحاصرة.

13 كانون الثاني

قال الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، في بيان أن “السيد نيجرفان البارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان استقبل صباح اليوم الجمعة بشكل رسمي من قبل قداسة البابا فرنسيس”.وأضاف: “في اجتماع ثنائي قدم قداسة البابا شكره للزيارة وعبر عن ارتياحه للاجتماع مع السيد نيجرفان البارزاني مرة ثانية، كما وشكر حكومة وشعب إقليم كوردستان لاستضافتهم النازحين بشكل عام والمسيحيين على وجه الخصوص الذين تشردوا إلى إقليم كوردستان نتيجة الحرب على إرهابيي داعش”.وتابع أن “قداسة البابا عبر عن أمله في أن تستمر حالة التعايش والسلم والوئام الموجودة في إقليم كوردستان للأبد متمنياً الاستقرار والسلام لشعوب المنطقة ولكوردستان وكافة مكوناتها على وجه الخصوص قائلاً نبتهل لكم من الرب لكي تنجحوا وتستمروا في التعايش والوئام”.

17 كانون الثاني

نشر موقع (عنكاوا كوم ) اهم التحالفات الانتخابية التي انضمت تحت خيمتها العديد من الاحزاب السياسية العراقية لتخوض الماراثون الانتخابي المزمع اجرائه في ايار (مايو ) المقبل وفيما كان نصيب احزاب شعبنا عدد من التحالفات من بينها تحالف باسم (الكلدان) الذي قدم طلبه لخوض الانتخابات في العاشر من كانون الثاني (يناير ) الجاري وضم كلا من الاتحاد الديمقراطي الكلداني والمجلس القومي الكلداني .

اما بما يتعلق بالتحالف الذي كان مرتقبا بين الاحزاب الثلاثة وهي الحركة الديمقراطية الاشورية وكيان ابناء النهرين اضافة للحزب الوطني الاشوري فقد شهد هذا التحالف قبيل ايام سابقة انسحاب كيان ابناء النهرين ليدخل الاخير الاستحقاق الانتخابي بقائمة خاصة به وفق ما اشار اليه مصدر من الكيان المذكور لموقعنا .

فيما بين رئيس المجلس الشعبي في اتصال هاتفي مع الموقع دخول المجلس للانتخابات بقائمة خاصة به مع اشارة لتعاون مع حركة تجمع السريان دون ان يحدد نوع التعاون في هذا السياق . بينما كان تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي من اوسع التحالفات حيث بلغ عدد الاحزاب والتيارات المنضوية داخل الائتلاف المذكور اكثر من 25 حزبا من ابرزها تيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم . كما ائتلفت الاحزاب الكردية البارزة وهي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني فضلا عن الحزب الشيوعي العراقي الكردستاني داخل قائمة موحدة لخوض الانتخابات المرتقبة باسم قائمة السلام الكوردستانية ..وتزعم السياسي العراقي المعروف اياد علاوي تحالف ائتلاف الوطنية الذي ضم الى جانب حزب علاوي العشرات من الاحزاب والتيارات السياسية من بينها الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتراسها البرلماني صالح المطلك ..

كما دخل الحزب الشيوعي العراقي المشوار الانتخابي ضمن ائتلاف سائرون الذي احتوى ستة احزاب من بينها التجمع الجمهوري العراقي وحزب الترقي والاصلاح والاستقامةوبررت الاحزاب الخاصة بابناء شعبنا عدم اجرائها لتحالفات تضم العديد من الاحزاب والكيانات السياسية لقصر الفترة التي عينتها المفوضية المستقلة للانتخابات باغلاق باب الاعلان عن تلك التحالفات المرتقبة ..

20 كانون الثاني

احتفل صباح السبت غبطة ابينا البطريرك مار لويس روفائيل ساكو بأول قداس الهي في كنيسة قلب يسوع في تلكيف بعد تحريرها من عناصر داعش الارهابية، وقد رافق غبطته في القداس صاحبا السيادة مار توماس ميرم ومار باسيليوس يلدو وعدد من الاباء الكهنة: فريد كينا ، فارس ياقو، سلار بوداغ والراهب شاهر نوري، وحضر الاحتفال السيد عادل مروكي قرياقوز قائممقام قضاء تلكيف والدكتور دريد حكمت، مدير عام زراعة نينوى والعميد فارس عبد الاحد يعقوب منسق محافظة نينوى مع الكنائس وكذلك عدد من الراهبات الدومنيكيات وجمع غفير من اهالي تلكيف.وفي موعظته ذكر غبطة البطريرك اهمية بلدة تلكيف في تاريخ الكنيسة الكلدانية، والتي أنجبت اساقفة ورهبانا وراهبات عديدين، كما تمنى ان يعود اليها اهاليها لتزدهر من جديد. واضاف غبطته بان الكنيسة ستهتم بإعمار البيوت المتضررة وعبينت كاهناً لها منذ الان، وستمنح البطريركية 100.000 الف دولار للجنة الإعمار في تلكيف وانشاء الله سوف يدعم ابناء تلكيف صندوق اصلاح الكنيسة التي كانت تعد اكبر كنيسة في العراق قبل ان تبنى كنيسة قره قوش الكبرى. كذلك نرمم دير الراهبات والمدرسة حتى يرجع الاهالي الى بلدتهم.

2 شباط

اعلن رئيس محكمة التعويضات في نينوى، عن افتتاح مكتب التعويضات بناحية برطلة، وكشف عن نية افتتاح مكاتب مماثلة في سنجار وتلعفر.

يتبع