(الزمان) تحتفي بتوقيع كتابي سنوات الحبر وقرن على الصحافة الرياضية

بغداد – ابتهال العربي

اشاد اكاديميون وادباء وصحفيون بجهود (الزمان) في ارساء تقاليد ثقافية تعزز ثقة الجمهور بالمحتوى الوطني وتكرس خصوصية المطبوع الصحفي في اثراء الحياة العامة خلال احتفالية (الزمان) بتوقيع كتابي الصحفيين رباح آل جعفر وهشام السلمان ،التي اقيمت وسط حضور نخبوي نوعي امس الجمعة. وثمنوا مبادرات رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز في رعاية ودعم الادباء والمثقفين في داخل العراق وخارجه. ورحب رئيس التحرير أحمد عبد المجيد خلال افتتاح الاحتفالية بالحاضرين، وقال (سعيدون بوجودكم تحت سقف (الزمان) التي تحبونها وتحبكم ونحن نحتفي باثنين من كتابها البارزين اللذين انجزا اصداران مهمان بعنوان سنوات الحبر ، قرن على الصحافة الرياضية)، واضاف ان (هذا التقليد دأبت عليه الجريدة منذ سنوات للاحتفال بكتابها ومبدعيها الذين يصدرون مؤلفات جديدة، ونأمل ان نستمر بذلك ،حتى يتم ارساء شيئا يفيد الثقافة ويعزز حضورها بين الجمهور). وابدى آل جعفر (سروره وهو موجود تحت سقف هذه المؤسسة العريقة التي دأبت باستمرار مثلما ذكر رئيس التحرير على ان تجمع كل النتاجات الابداعية)، فيما قال السلمان (افتخر بالوقوف بين هذه القامات الكبيرة من الصحافة العامة للاعلان عن كتابي ،واود الاشارة باعتزاز كبير الى دعم رئيس التحرير ،وهذه حقيقة لا اجامل فيها،فهذه هي المرة الرابعة التي يتم الاحتفاء بمنجزاتي من قبل الزمان). تفاصيل ص10