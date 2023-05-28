(الزمان) تحاور الشاعر الكبير كريم العراقي: – عمر علي حيدر

حولت سرير المرض إلى أمل ورصيدي من محبة الناس لم يحصل عليه آخر

يحدثك بشكل رقيق وأسلوب رشيق، فيطوي بأجنحته أكثر من طريق، فالحوار مع كريم العراقي تحليق، حديثه دقيق، وخلاصة رحيق، يلتقط فيه الدر والعقيق، يأخذك تارة إلى الألم السحيق، إلى الوطن، والجار، والصديق، إلى المنافي والضيق، والمرض اللصيق، ومواقف كالغصة بالريق، ثم يغير الوجهة فيبحر في ماضينا العريق، لينتشلك كغريق، فتلتقط أنفاسك، تبتسم، تتفاءل، تفيق، تشع روحك كبريق.

الشاعر الكبير كريم العراقي، الحمد لله على السلامة، مرحبا بكم على مائدة (الزمان)، في جعبتنا عشرة أسئلة، (راح للعشرة أعدلك) هل أنت جاهز؟

{ واحد: كريم العراقي، العراقي كريم، معادلة إلى أي طرف منها تميل؟

أجبت هذا السؤال في قصيدة أقول فيها:

حملتُ اسمَ العراقِ رقى ومجداً/وأحمِلُهُ ويحمِلُني لِواكا/ يُريدون انطفاءك يا مُنيرُ/فتزدهرُ النجومُ على سماكا/دعونا اللهَ فارتفعتْ سياجاً/ صلاةُ الأمهاتِ على ثراكا/كنوزُ الأرضِ تعجَزُ أن تُساوي/ رغيفَ العزِ تحمِلُه يداكا/إذا ضاعَ العراُق فلا حياةٌ/ولا شمسٌ ولا قمرٌ هناكا/ رعاكَ اللهُ ياوطني رعاكا/ إلى أين التفتُّ معي أراكا/ حملتُ اسمَ العراقِ رقى ومجداً/وأحمِلُه ويحمِلُني لِواكا.

{ اثنين: أين أنت؟ أنت أين؟، بماذا تفضل أن نبدأ، بك، أو بالمكان؟

كم صعب هذا السؤال؟، إبدأ فيَّ، فالمكان بداخلي أينما كنت، وأقول في ذلك:

متى الحقائب تلقى من أيادينا/ وتستدل على نور ليالينا؟/ متى الوجوه تلاقي من يعانقها/ ممن تبقى سليما من أهالينا؟/ متى المصابيح تضحك في شوارعنا/ ونشهد العيد عيدا في أراضينا؟/ متى يغادر داء الرعب صبيتنا/ ومن التناحر رب الكون يشفينا؟/ قل للمقادير ان جارت وإن فتكت/ لكم نهضنا كبارا من مآسينا؟/ فلا المقابر نابت عن حدائقنا/ ولا القذائف أنستنا أغانينا.

.. أنا المكان حيثما كنت.

{ تلاثة: كيف تجد نفسك: غائب أو مغيب؟، حاضر أو محظور؟

تشاء الأقدار أن لا أغِيب، ولا أُغَيَّب، ولو مددت أشرعتي، وابحرت في ذاكرتي صوب الشهر العاشر من عام 1972? وبالذات إلى (جنّه جنّه والله يا وطنه) و(ياشميسه)، حتى وقتنا الحاضر، لم أغب، لذلك تراني أبحر هنا وهناك، فإن افتقدتني في القصيدة تجدني في المسرح، وإن لم تجدني هناك فستقابلني في السينما، وأزيدك معلومة، وهي أني بعد عودة من رحلة إلى السويد أسهمت في أغنية رياضية تزامنت مع ظرف عصيب كان يمر به العراقي في العام 2007 فحوله شباب العراق إلى حدث سعيد بفوزهم بكأس آسيا، وهي أغنية (شفتو لاعب بالملاعب يلعب وإيده على جرحه، هذا لاعبنا العراقي من المآسي جاب فرحه)، ولقيت صدى كبيراً، وإنجازاً لي أضيف لأغنية (يبو رجل الذهب) وهي من أشهر الأغاني الرياضية التي كانت تهز الملاعب العراقية بعد فوز منتخبنا الوطني بكاس الخليج التي أقيمت في العراق عام 1979 وغناها الفنان الكبير سعدون جابر. وأجد بعد ذلك والحمد لله، أنه لا غيبتني السجون، ولا الحروب، ولا الاحتلال، ولا حتى المرض الذي يرافقني منذ خمسة أعوام، وسعيد انا بهذا الحضور الذي ساعدتني عليه الظروف، وساعدني عليه كذلك شيء بداخلي اقوى بكثير مما يحيط بي من الم.

{ أربعة: أيكما في صراع مع الآخر، أنت مع المرض، أو المرض معك؟

ما كنت أتمنى أن اصارع المرض، خاصة مرض مثل مرضي، لكنه مثل العدو الغاشم المحتل اختارني وقدري أن اصارعه، فصارعته بمعنوياتي وقدراتي، قدراتي الروحية عظيمة، وأنا مؤمن بها، لكن أخشى أن يكون جسدي أقل من قدراتي، لكني اقويه بمعنوياتي وحبي للناس، وقلت في ذلك:

أُشَرِّقُ أن أُغَرِّبُ أم أطيرُ / فشعري والهموم هم السريرُ/ وآلافاً من الأبيات ابني/ لها يَأوى المُعَذِّبُ والفقيرُ/ وبيتي غيمة فإذا غفوتُ/ إطاح بغفوتي المطر الغزيرُ/ فمن حقل إلى جبل لبحرٍ/ ومن خطرٍ إلى خطرٍ اسيرُ/ عشقت مسيرتي وبها قنعتُ/ وأعرف أن مسلكها خطيرُ/ فخير الشعر ما عبر المنافي/ وردده المُهَجَّرُ والأسيرُ/ وخير الشعر ما غناه شعب/ به نصر له وله نصيرُ/ أخي السياب والحلاج عمي/ وبشار بن برد ابي البصيرُ/ لو أن الشعر يبتعه ثراءٌ/ بنى قبلي الفرزدقُ أو جريرُ/ وما الشعراء إلا قلب أمٍّ / لصرخة كل طفل يستدير/ ملأنا الأرض أزهاراً وحبّاً/ وفي أعماقنا همٌّ كبيرُ/ ونقضي العمر نكراناً ونفياً/ وبعد الموتِ أعلاماً نصيرُ/

واختار أحيانا مداعبة المرض، أو بالأحرى، لكي أتناسى، فأخرج به من حلبة الصراع إلى الكوميديا، فاقولُ:

أمراضي صاروا أصدقائي/ إجباري غصباً مو بيديّه/ سكر كآبة ضغط قولون/ صداع نصفي حساسية/ اصرف عليهم افسحهم/ من صيدلية لصيدلية/ اشرب دوه ينامون فوراً/ يرجعون أنشط وره شويه/ أريد اموت وما يقبلون/ حقراء عيشتهم عليه!!

وقد أنجزت خلال المرض مجموعة قصائد اسميتها (على سرير الأمل) ومن ضمنها مشاركتي التي أفخر بها في برنامج (الناس للناس) أو (قلبي اطمأن) التي كان مطلعها:

الناس للناس أجيال وأزمان، بعض لبعض معين أينما كانوا/ وإنما الناس فوق الأرض عائلةٌ، وهل يعيش بغير الناس إنسان؟.

وكذلك قصيدتي التي سبقت أيام العملية الجراحية (لا تشك للناس جرحاً انت صاحبه)

وهكذا هو صراع مستمر، ولاغير الأمل إن كان قوي وكبير، وإن كان الجسد ما يخذل، فيكون قريب على الروح بهذا الزخم من التحدي وأملي كبير بالشفاء.

{ خمسة: عشت الحروب داخل العراق، وعشتها خارجه، أيهما أشد؟

الحرب هي الحرب، كلها شدة، لكن الأشد كانت في العراق، على الجبهات، في المدن، لأنك قريب من المصير الواحد، شعبك من حولك، مئات الأصدقاء الذين فرقت الحروب بيني وبينهم، والأصحاب، والجيران، تشعر بخطوات الموت من حولك في كل انطلاقة صاروخ، أو انفجار قنبلة، أذكر مرة أني كنت أكتب أغنية للعراق فدوَّت صفارات الإنذار، فذهبت لأقرب ملجأ عني، وهناك كتبت:

آه يا عرب/ يا اخي يا ابن العرب/ عجبي كل العجب/ما الذى أبدل سيف الثائرين/ بحطام من قصب؟/ ما الذى باع اللسان العربي/ بلسان من خشب؟/ آه يا شعبي/ آه يا عراق/ نحن فى أقسى الظروف/ لم ينبع اسم العرب/ أبلغوا عني هيئة الامم/ علها تصنع راداراً جديد/ يرصد الحب/ ويخترق الوريد/ يرصد صوت أبي حين يصلي/ ويلاحق دمع أمي فى الدعاء/ أي كذب وادعاء يا دعاة الطائفية؟/ أتبيدون عراقاً كان مهد البشرية؟/ أتعيدون ابن سينا للعصور الحجرية؟/ أرحلوا، ارحلوا/ ارحلي يا همجية.

وخارج العراق يتورم قلبك ألماً حينما تسمع وتشاهد أخبار الحرب، لكن ليس بقوة ما في الداخل، ولا يمكن أن توصف.

{ ستة: تتبغدد علينا، واحنه من بغداد !، متى تتعرقن علينا؟

البغددة والعرقنة لهما مدلول واحد في الواقع، بمجرد أن تذكر بغداد يأتي في بالك كل محافظات العراق، بل تاريخ العراق كله، وحضارته، وبمناسبة (تتبغدد علينه) فأنا فخور بها بشكل كبير لاسباب عدة، أولاً لأنها كتبت بلون المربع الشعبي، وهو لون أوشك على الأفول فنياً، وثانياً لأنها جرت مجرى الأمثال فصارت مثلاً شعبياً متداولاً في محافظات العراق، بل تعدت الحدود، حتى أن عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية آنذاك، وخلال مؤتمر صحفي كبير عن العراق حضرته وسائل إعلام مختلفة، قال لصحفي عراقي يعمل في قناة البغدادية بعد أن أكثر من الأسئلة: (ماتتبغددش علينه!).

وبالمناسبة سأكشف لك معلومة أوردها للمرة الأولى، هي أن هناك مقطع محذوف من الأغنية، لا مجال لذكر السبب الآن، وهذا المقطع هو:

ديني ما أغيره ولا القومية/ وروح اسأل الحلوة المعجبة بيه/ أنا الجذري قوي وروحي عراقية/ عمر ولا علي لو عيسى لو آزاد/ تتبغدد علينه واحنه من بغداد؟

وهذه الأغنية أخذت ما تستحقه من الإنتشار، وهي تحمل رسالة ضمنية بمناسبة انهيار حدودنا بعد الاحتلال، ودخول كل من هب ودب، ومن عجائب الدهر أن مثل هؤلاء اليوم يتبغددون علينه، واحنه من بغداد !

{ سبعة: الشمس شمسي والعراق عراقي ما غير الدخلاء من أخلاقي، كلمات من هو الجدير بقولها؟

كل عراقي جدير بقولها، وحينما كتبتها للمرة الأولى في بغداد كانت مؤلفة من ثمانية أبيات فقط، ولكني كلما قرأتها اضفت لها حتى صارت إلى الآن ثمانية وعشرين بيتاً، واقترح الكثيرون أن تتحول إلى نشيد وطني، لكن هذا المقترح تعرقل لظروف فنية لا مجال لذكرها الآن أيضاً، تقول كلماتها:

الشمس شمسي والعراق عراقي/ ما غير الدخلاء من أخلاقي/ وأنا الجميل السومري البابلي/ كانت يدي قيثارة العشاق/ هربت طيوري حين ضاع امانها /فكأنني شجر بلا أوراق/لكنما همس العراق بمسمعي/ يفني الأسى وجبين عزك باقي/هذا عراقي لا تموت جذوره/ولأنبياء الله فيه سواقي..

والبيت الأخير أورده للمرة الأولى، والزيادة على هذه القصيدة مستمرة!

{ ثمانية: أنت شاعر تفعيلة وعمودي، مسرحي وغنائي، شعبي وفصيح!، ماهو ميدانك المفضل؟

أنا أميل مع نفسي، الفكرة هي التي تأخذني إلى مجالها فأذهب معها، فعندما تأتيني لا أدري أين ستنتهي، مسرحي، غنائي، تفعيلة، شعبي؟، وهي التي تقودني، وأنا أمشي وراءها، فإن مشت بشكل عفوي جميل فهو من أكثر الأسباب المريحة عندي، وإن سارت عكست ما أردت ألغيها، ويذكرني هذا السؤال بموقف مع إحدى قصائدي.

فبعد نجاح قصيدتي (دللول) التي كتبت في ظل ظروف عراقية بالغة الصعوبة، لم أكن أعرف جذورها التاريخية إلى أن باشرت بعمل (ملحمة جلجامش الشعرية) فوجدتها من غناء الأمهات السومريات اللواتي كن يهدهدن ابنائهن في الأسِرّة بها، ويقلن فيها: دللول يا ابني الوحيد القوي الجميل، نم هادئاً، نم هانئاً، ثم أحببت أن أتوسع في الموضوع بعد أن رأيت إعجاب الناس بها، بل تمرنت على أن أؤديها بصوتي، وقادني العمل على هذه القصيدة إلى أن اتوصل إلى هذا الوزن الشعبي (نعي الأمهات) فأخذته في خمسين ترنيمة اسميتها (ليش يا ابن آدم؟)، وادعوا النقاد الشعبيين للإهتمام بها كنوذج للاصالة الشعرية الشعبية العراقية.وتوسعت في القصيدة من مفهوم الطفل إلى مفهوم العراق الكبير، ومما قلت:

يانار كلبي نار سعفه/نوبن تشب ونوبه تطفه/ كطعوني من نخلتي بالسيف/ وعلى جمري سجاني تدفّه/ النار اصيح وأهلي طرشان/ صرخة غريب بحضن منفى/ الراعي باع الغنم للذيب/ والنهر جاع وأكل جرفه/ يا صدك ما اصدك بعد بيك/ بطل ودور غير حرفه/ دللول دللول/ غالي الوطن يمه/ ودللول تفرج يبه شمارادت تطول/دللول.

ومنها

أخذ الحذر دنياك غابه/ الكل صادح ونابح احسابه/ لاتحسب ان الذيب طربان/ لو صاح وي صوت الرابابه/ كلمن يغني على ليلاه/ والمعنى في مخلبه ونابه/ احمي الغزالة وسيج الدار/ مادام جيرانك ذيابهم / دللول يالوطن يمه دللول/ تفرج يبه شمارادت تطول/دللول.

{ تسعة: بعد الحب، وبعد العِشرَه، الزمن أتغير لو أحنا بينه عيوب وبينه أخطاء؟

نحن بشر، غير معصومين، والزمن هو الزمن، لكن النفوس أشكال والوان، والنجاح يثير الآخرين، وهو سبب لبحثهم عن عيوبك وأخطائك، ومن (بعض) ما حدث معي، أن بعض (المتشاعرين) ولا أقول شعراء، نسبوا إلي قصيدة (دكيت بابك يا وطن) وهي منتحلة وكاذبة، وليست بالشعر، وإنما سلسلة شتائم بلساني لمسؤولين كثيرين، والكل يعرف أن هذا ليس أسلوبي في الشعر، نعم، أنا أقوم بالتشخيص، لكني لا اشتم، وأنا بريء من هذه الإنتحالات الكاذبة، ومن منبر (الزمان ) أعلن براءتي منها جملة وتفصيلاً.

وآخرون يبحثون عن زلات، وليتهم يفلحون، وقد نشر أحدهم موضوعا طويلا عريضا قال فيه اننا نلنا جوازات عدة لم نتباه بها، وها هو كريم العراقي بعد حصوله على الجواز السويدي يقول انه كريم السويدي!، وكل ما في الأمر أن هذا الشخص لا يدري أن لقبي (السويعدي) يكتب في الجواز (السويدي) بسبب عدم إمكانية لفظ العين!. وتعلمت أن لا التفت لهذه المواقف، فالمحبون اضعاف، وهم يتولون الإجابة عندي، وطالما فعلوا.

{ عشرة: في أيام الحصار “تذكر كلما صليت ليلا ملايينا تلوك الصخر خبزاً”، في أيامنا هذه، ماذا نتذكر؟

كتبت هذه القصيدة التي نالت جائزة اليونسيف لمن هم خارج العراق في أيام الحصار السوداء، الأيام التي تساقط فيها آلاف الأطفال والشيوخ لنقص الدواء والطعام، واستطعت أن أصور فيها أوجاع العراق والعراقيين آنذاك، فاهتزت ضمائر الشرفاء وانعكست صداها بموسم حصاد عظيم شكل مصدر فخر لي، فحين قدمناها في الأسبوع الأول من تأليفها، في دبي، سمعها حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فحرك سفينة من الأغذية والأدوية لأطفال العراق، كاسراً هذا الحصار، ومتحديا له.

أما ماذا يتعين أن نتذكر الآن؟، فالخطاب ليس لمن هم خارج العراق، وإنما لمن هم في داخله، فقد استبيح العراق، وساهم بعض أبنائه في معاونة أعدائه على جلده، تدميره، فالخطاب الأن مختلف، وأشد مرارة، وأكثر لوعة، ولدي الكثير مما أقول عنه في قصيدة (البهلول) وهي غير منشورة بدايتها:

ها يابه شكال البهلول؟/لا أمريكا تحل أزمتنا ولا إيران ولا اسنطبول/ وحدك عن وضعك مسؤول.

{ أكملنا اسئلتنا، ونعطيك الآن فرصة: أكتب سؤالاً وأجبه!

ماذا أضافت لي محبة الناس؟، هذا سؤالي، وجوابه: أجزم أن محبة الناس التي احاطتني ما مرت على شاعر قبلي، في العراق وخارجه في بلدانا العربية، واتمثل دائما بقول ابي فراس الحمداني: (الحمد لله حمدا دائما ابدا/ اعطاني الله مالم يعطه أحدا)، ومن الأمثله، أنه حين كرمني الأستاذ سعد البزاز بقلادة الإبداع، قال: اختلف العراقيون في كثير من المجالات، لكنهم اتفقوا على حب كريم العراقي، واسماني (كريم العراق).

كل هذه المحبة التي احاطتني كانت بمثابة علاج لي، يرافقني ليل نهار ضد محنة المرض الذي اعانيه، وتوجت المحبة بأن أصدر بلدي في بغداد طوابع بريدية تذكارية باسمي وهو فخر ووسام لا انساه مدى عمري.

تركت كريم العراقي وفي جعبتي بقية من متى: أولها: متى ستعود إلى الوطن؟، وآخرها: متى سنرى هذا العنوان (الأعمال الكاملة لكريم العراقي)؟.

تنشر للمرة الأولى

((1))

قبلة على جبين اليونسيف

حكماء ذبحتهم السكتة وحكام ذبحوا شعب كامل

وشهداء ضاعت عوائلهم ونبلاء ماتوا بالمزابل

وآلاف نزحوا للصحاري وما نجوا من سيل القنابل

بين الظلم والرعب والجوع شتتوقع اجيب الحوامل؟

اليونسيف أم تحضن الأطفال جيبوا بطل يقتل القاتل!.

((2))

الأماني

على شاطئ دجلة وكنا صبيان من ورق سوينه مراكب

كتبنه عليها اسامينه ومهن تمَّناها ومناصب

شاكر طبيب وحسن رسام وآزاد قاضي وفهد كاتب

ومشت المراكب والنهر هاج والريح جابت مطر غاضب

غركت مراكبنه ورجعنا نتحدى ونسوي مراكب.