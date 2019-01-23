للمرة الثانية خلال أسبوعين

(الزمان) تتصدّر الصحف المحلية في إستطلاعات الرأي – بابل – الزمان

تصدرت جريدة (الزمان) للمرة الثانية خلال اسبوعين الصحف المحلية في استطلاعات الرأي في نسب قراءة الصحف، وجاءت النتائج هذه المرة من محافظة بابل حيث اطلقت كلية الامام الكاظم نتائج استطلاعها السنوي وسط حضور شخصيات رسمية ومؤسسات اعلامية في المحافظة. واقامت اقسام الكلية في بابل الثلاثاء مهرجانها الاعلامي السنوي بشأن تقييم اداء وسائل الاعلام تحت شعار (رأي الجمهور الواعي مرآة لتقييم عمل وسائل الاعلام العراقية). والقى معاون عميد الكلية لادارة اقسام محافظة بابل احمد الركابي كلمة قال فيها (أن هذا المهرجان الإعلامي الذي أقامته الكلية هو الأول من نوعه في محافظة بابل، حيث جرى استطلاع للرأي العام عن وسائل الإعلام في المحافظة وفق رؤية أكاديمية علمية ووفق دراسة دقيقة وحيادية، مشيرا إلى أن القنوات الفضائية والإعلاميين الذين أعلن عن فوزهم بالاستطلاع يتحملون مسؤولية كبيرة أمام المجتمع البابلي الذي منحهم الثقة وعليهم أن يكونوا صوتا حقيقيا للشعب ومرآة تعكس قضاياه وتطلعاته) وشكر الركابي في ختام كلمته (فريق العمل القائم على هذه الجهود من أساتذة وطلبة وشكر رئاسة قسم الاعلام وشعبة العلاقات والاعلام وعبر عن شكره للحاضرين والإعلاميين جميعا). وبعد ذلك تم إعلان نتائج الإستطلاع من خلال عرض طريقة الاستبيان للجمهور وعملية الفرز لأعلى نسب مشاهدة واستماع لوسائل الإعلام العراقية، وتمت في هذا الاستبيان اضافة فقرة رأي الجمهور البابلي في صفحات التواصل الاجتماعي الاكثر تأثيرا ومشاهدة في محافظة بابل، وقد حصلت صفحة شباب وبنات شارع اربعين المركز الاول وفي صفحة تقترب من مليون متابع لها فيما حلت صفحة اخبار تربية بابل في المركز الثاني، فيما حلت صفحة يوميات بابلية في المركز الثالث. وفي ختام الحفل وزعت الهدايا للفائزين والمشاركين فيه، الذين أثنوا بدورهم على جهود الكلية في محافظة بابل ودعمها المتواصل للحركة الفكرية والعلمية والنشاطات الإعلامية. وكانت كلية الاعلام بجامعة بغداد قد اطلقت خلال الاسبوع الماضي نتائج استبيانها السنوي بشأن اداء وسائل الاعلام العراقية وحققت (الزمان) نتائج متقدمة تصدرت المشهد الصحفي العراقي.