بإنتظار ثورة الزنج بعد يابو بلم عشاري

(الزمان) تتجوّل في مناطق البصرة القديمة وتلتقي بأيقونة الشعر الغنائي علي العضب – البصرة – حمدي العطار

تنشط ذاكرتنا حينما نزور مدينة الطفولة والصبا والمراهقة والشباب ولم تستطع كل هذه المسافات وبريق وجاذبية بغداد العاصمة وجمال الدول العربية والاجنبية ان تحتل ذلك الجزء الأصيل من الذاكرة التي تشكلت في البصرة. فتجارب الحب والسياسة والأدب قد كانت من هنا. وكلما زرنا البصرة تشتعل تلك الذكريات وتومض في فضاء الفكر ويعتصر القلب. كانت الجولة اليوم في منطقة العشار على الرغم من زخات المطر.

سمبوسة ابو عباس

كنت حريصا على رؤية أماكن محددة. مطعم سمبوسة ابو عباس اولا. وصور إلى جامع (المقام العالي) وهو من المساجد التراثية الذي يتجاوز بناؤه 400سنة والمعلومات غير الواقع لان تاريخيا هذا الجامع كان قد شيده السلطان العثماني وسمي جامع المقام العالي. لكن اهل البصرة مع مرور الوقت أصبح عندهم المقام (مقام) و العالي أصبح (علي) ويقصدون الإمام علي بن موسى الرضا، ومع مرور الزمن ايضا أصبح مقام (الأمير) وهذا يسمى فرض أمر الواقع. بالقرب من جامع المقام كان هناك نهر العشار والداكير حيث ترسو المراكب سابقا لتفريغ البضائع والسلع وكانت تفرض الدولة ضريبة مقدارها (العشر) ويقع مكتب التحصيل خلف الجامع ومع مرور الزمن والقدرة العجيبة لأهالي البصرة في التأويل والتحويل تصبح نسبة الرسوم العشر إلى ما يسمى الان (العشار)

السياب وسوق الهنود

التحق بي صديقي قاسم حنون لنكمل جولتنا في شارع الوطن وكورنيش شط العرب والإهمال لهذا الساحل الذي يمكن أن يكون الأجمل لكن الجميع لا يرغب في خلق الجمال بالبصرة. السياب المسكين على الرغم من تبرع وزارة النفط لانقاذه لا يزال النصب يشعر بالحرمان ونقص العاطفة حتى اسمه على النصب متساقط.من ثم كانت لنا زيارة إلى سوق الهنود وهو السوق الذي اكتسب اسمه من استغلال الهنود لبيع سلعهم في هذا السوق بعد احتلال بريطانيا للعراق وتوافد التجار اليه لعرض التوابل والبخور ونوَمي البصرة وتمر الهند. اليوم سوق الهند جرى عليه تغيير في الشكل والمضمون بعد أن انتهى ذلك الزمن التي كانت محلات البهارات والفلفل الهندي الحار تحتل نهاية السوق وعندما نصل بالقرب منها لا بد أن نعطس. وأصبح سوق المغايز. وتعني بالتركية سوق المحلات. وأطلق عليه في مرحلة آخرى سوق الصيادلة لكثرة الأطباء والصيدليات.

التجمع الثقافي

اخذني صديقي قاسم إلى حيث تعقد الجلسات الثقافية وتوقيع الإصدارات الجديدة للأدباء والشعراء والروائيين (التجمع الثقافي العراقي) وفي هذا المكان تستنشق عبق الثقافة والاصالة وانت تتطلع في صور محمود عبد الوهاب ومظفر النواب وقاسم علوان وعامر موسى الربيعي واخرون من عظماء الأدب والشعر البصري.كانت جولة مع التاريخ والأدب والشعر وعالم الذكريات.

من الصبخة

الأصدقاء مختلفون كما هي الأماكن. امس تحدثنا عن منطقة العشار وجولتنا مع الصديق قاسم حنون. اليوم نتحدث عن منطقة الصبخة وجولتنا مع الصديق او كما يحلو له ان يكون الرفيق حميد خليل.

كان لا بد من المرور على مقهى في السيمر يطلق عليه (مقهى الشيوعيين) واذا بي التقي بأهم لاعب لكرة السلة في البصرة (علي داري) كان هذا اللاعب يقف عبر سياج متوسطة التقدم ويرمي الكرة فتدخل بالسلة ومع الأسف مثلما فقد علي ساقه بسبب المرض لم اهتد إلى رؤية سياج مدرستي (متوسطة التقدم) بسبب بناء دور لبعض المتجاوزين أمام المدرسة لصعوبة حل مشكلة أزمة السكن في البصرة. لكن مروري من هناك جعلني التقى بصديقي (ضياء) الذي كان يكنى بالصاروخ. تبادلنا الذكربات واسترجعت مقالا كنت قد كتبت عنه تحت عنوان (شنو صار انقلاب) اللازمة التي يكررها كلما تعجب الآخرون ،وفي يوم سحب السجادة وسقطت الصوبة النفطية وكادت تسبب الحريق. صرخت شقيقتهم خائفة التفت عليها قائلا : شنو صار انقلاب. ‘رد شقيقه قائلا خلي يصير انقلاب احسن مما يحترق بيتنا.

قصر الثقافة

كان لنا مرور على قصر الثقافة والفنون في البصرة وهي تابعة إلى وزارة الثقافة / مديريةالعلاقات الثقافية تعرفنا على نشاطات هذا الصرح الثقافي وطموحاته وتفاصيل أخرى تخص الدعم من خلال اجراء لقاء مع مدير قصر الثقافة والفنون (عبد الحق مظفر) سوف ينشر نص اللقاء في جريدة الزمان.

كان لا بد من تصوير (حمام النساء) وما الت اليه اليوم ثم الدربونة التي يقع فيها بيتنا او الذي كان. بيتنا وامامه كانت شناشيل تقيم فيها يهودية وجيران من الصابئة وغير بعيد عنا مسيحيين ولاجئين من فلسطين.

استرجعت ذكرياتي في لعبة كرة القدم وباقي الألعاب التي تعتمد على الركض وتبدو لي الازقة قد. أصبحت اقل اتساعا لكنها قد خضعت إلى التحسين والتبليط كما أن نهر البصرة قد أصبح فيه ماء جار كما هو نهر العشار عدا بعض الأماكن في النهر ما زالت مكباً للفضلات والمياه الثقيلة. مع الصديق ابو وميض كان لنا مع كل دربونة ضيقة ذكريات عن الحزب او العلاقات العاطفية السرية. ومنطقة المعرفي ومدرسة الموفقية الابتدائية حقا كانت جولة تشبه الحلم.

بصرتنه ما عذبت محب

اليوم لا بد أن نتكلم عن أيقونة الشعر الغنائي الشاعر الإنسان الوطني (على العضب) عند زيارتنا له للسؤال عن حالته الصحية واقترحت عليه أن اناشد المسؤولين لرعايته وتوفير الدعم المادي لعلاجه رفض فورا قائلا بأنه لا يريد لنفسه اي شي الا ان يرى النور عمله (ثورة الزنج ) وهو دراما لمدة ساعة و نصف كتبت منذ عشر سنوات واكمل د. حميد البصري وهو الموسيقي والفنان الذي تحدى الدكتاتور والان مقيم في هولندا وعلى الجهات المختصة ان تتصل به لتوفير مستلزمات إكمال انتاج هذا العمل خاصة وان البصري قد كتب (النوطة) الموسيقية وهي ألحان تمثل الموروث الثقافي والتي تفجر ذكرى ثورة الزنج كما اقترح ان يسند الاخراج إلى د. كريم عبود ود. عبد الله عبد على السالم والعمل جاهز ومن الظلم ان لا يرى النور لحد الان، أكرر شخصيا لا أريد اي شيء مادي ومن المعروف ان الشاعر علي العضب على مدى عمره الأدبي لم يفكر ابدا بما يحصل عليه مقابل ما يقدمه. وقد قدم أوبريت بيادر الخير والمطرقة وعشرأت الاغاني منها ( يا بو بلم عشارب، ما جنك هذاك انت، الله شحلات العمر يا سمره، كهرب يخلال عجيراوي ومكبعة وكذلك (سنمضي) واخذ ينشد بصعوبة هذه القصيدة الأخيرة لتعرضه قبل فترة إلى (جلطة) أثرت على حركة يديه والنطق بصعوبة وهو مقعد على كرسي متحرك وبحزن ينطق (سنمضي.. سنمضي إلى ما نريد وطن حر وشعب سعيد/سنمضي جميعا نساءا ورجالا ونحفر حتى أعلى الجبل/كسرنا القيود،، واختنق بعبرة البكاء فلم نريد أن نكون سببا في زيادة الألم.

غادرنا بيت علي العضب ودمعة في عيون رفاقي (قاسم وحميد والحارث) على هذا العملاق الذي عرفته البصرة شامخا في مجال النضال والصلابة والثبات على المبدا. وشاعر قدم للحركة الفنية اجمل الاغاني الوطنية والعاطفية الراقية كنت اردد مع نفسي كلمات قصيدته (تلمينه يا دنيا تلمينه / شما يطول البعد تلمينه) ترى الا يستحق هذا الإنسان لما قدمه للعراق ان نحقق امنيته الوحيدة في إخراج عمله (ثورة الزنج) ليكحل عينه بهذا العمل الرائع قبل فوات الأوان حتى نثبت نبوءته في أن البصرة ما عذبت محب، اننا نناشد وزير الثقافة للاستجابة السريعة لنداء العضب وكلنا ثقة بأن الوزير سيكون عند حسن ظن هذا الشاعر الذي يذوب في حب مدينته البصرة وبلده العراق.