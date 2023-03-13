تأهيل شارع النجفي

(الزمان) تتابع عودة رصيف الكتب في الموصل

الموصل – حمدية الراشدي

نشأ رصيف الكتب الذي يقام على رصيف جامعة الموصل في المجموعة الثقافية مساء كل يوم جمعة الذي يمتد من باب رئاسة الجامعة الى ملعب الجامعة ..

وهذا الرصيف جاء بعد تدمير سوق شارع النجفي في أيمن الموصل من قبل عصابات داعش الارهابية .

نقطة اعلامية

ومن الجدير بالذكر ان هذا المكان (رصيف جامعة الموصل) كان نقطة اعلامية لداعش يبث فيه العنف والتطرف والكراهية ..

وبعد تحرير محافظة نينوى من الارهاب قدم احد الشباب مشروع الى وكالة الهجرة الدولية IOM بالعراق وبدعم من دولة اليابان انشاء هذا الفضاء العلمي وتأهيل الرصيف واصبح ملتقى للادباء والمثقفين والفنانين والرسامين حتى صار المكان بديلا عن الشارع النجفي يُبث منه خطاب المحبة والسلام والتعايش السلمي والتسامح بين افراد المجتمع..

– تُعرض فيه الكتب بانواعها واللوحات الفنية وتقام فيها نشاطات ثقافية وموسيقية وغنائية ومعارض فنية ومسرحيات ومسابقات ترفيهية..

– وبهذا عاد الكتاب الورقي الى الواجهة الذي يتميز بانه اكثر سحرا وفكرا اضافة الى المصادر الاخرى كالفيسبوك وگوگل والملتقيات المشابهة له ..

– وعلى هامش زيارة الزمان لهذا الرصيف الثقافي اجرينا لقاءا مع الشاب صلاح الوراق القائم على انشطة الرصيف وافاد قائلا:

انطلقت مبادرة رصيف الكتب بعد تحرير الموصل 2017 على يد مجموعة من الشباب الموصلي عوضا عن غياب شارع الكتب (شارع النجفي)..

مبينا بان (الرصيف فضاء مفتوح على رصيف جامعة الموصل لبيع وتبادل الكتب وعرض الاعمال اليدوية والفنية والمسرحية واقامة الجلسات الحوارية). أما عن الجهات المتعاونة مع الرصيف فقد اوضح الوراق : تم التعاون عبر سنوات مع الكثير من الجهات مثل جامعة الموصل ومديرية تربية نينوى وبلدية الموصل بالاضافة الى جامعة كراتس النمساوية وجامعة دورتموند الالمانية والكثير من المؤسسات والمنظمات والفرق المحلية والعالمية .. وأهم من يرتاد الرصيف فقد اشار الورّاق :

مساحة للاطياف

يرتاد رصيف الكتب المثقفين والادباء والمسؤولين والاطفال والنساء فهو مساحة لكل الاطياف والاجناس .. ومن افرازات هذا الرصيف لفت الورّاق الى خروج منتدى عودة شارع النجفي من رحم رصيف الكتب وبهذا يكون اول منتدى ثقافي في شارع الكتب والمكتبات لاعادة شارع النجفي واحياء مساره ثقافيا وتراثيا ومساعدة اصحاب الاملاك والمحلات في نيل حقوقهم وتذليل الصعاب وربطهم بالجهات التي تعنى بشأنهم وحل مشاكلهم وعودة الحياة اليه من جديد بعد تأهيله بإعتباره أقدم مرتع ثقافي وتاريخي وسوق الكتب في أيمن الموصل .