الزلازل والبراكين .. أسبابها وطرق المعالجة – قاسم رضا العباسي

الزلزال هو اهتزاز مفاجئ وسريع للارض ببسب تحرك طبقة من الصخور تحت الارض وينشا الزلزال نتيجة انشطة براكين لوجود انزلاقات في طبقات القشرة الارضية وتشقق الارض ونضوب ينابيع وتوجد زلازل تكتونية وبركانية – ومنذ ان خلق الله الارض توجد الهزات الارضية والزلازل حسب الحديث القدسي كانت مدينة الكوفة في هزات مستمرة ولما يأتي النبي ابراهيم ع كانت تخف الهزات بامر الله – وما يعرف داخل الارض توجد نار ملتهبة تقوم بصهر القشرة الارضية وتوجد معادن ومواد كيماويه وحامضيه وقاعديه وفلزات وكبريت وبارود وفحم ويورانيوم وماء وغيرها ومن خلال النار الشديده تنصهر المعادن وتخلط مع بعضها وتنتج تفاعلات كيماوية وغازات وخامات ونفط ةغيرها تضرب القشرة الارضية وتحصل شقوق وثغرات على شكل غرف ومغارات داخل باطن الارض وتحدث هزات ترددية خفيفة ومتوسطة وان مركز الارض توجد حرارة شديدة على شكل دائرة بحيث تتكون جاذبية الارض من خلالها وتحصل في اليوم اكثر من 100هزة في اليوم وتولد شقوق وثغرات في قشرة الارض وتدخل الغازات داخل الشقوق والمغارات وضغط عالي حتى تنفجر وتولد هزات وزلازل و ان هيجان البحر والاعصار والعواصف مثل مثلث برمودا وجنوب شرق اسيا وشرق اليابان واندنوسيا والفلبين وغيرها ناتجة من الزلزال – والحرارة الشديدة تولد النفط والغاز والمعادن وغيرها علما يستخرج يوميا 150 مليون برميل من النفط و120 م3 من الغاز وملايين الاطنان من المعادن والفحم والفوسفات ومياة ومواد اخرى كلها تؤثر على قشرة الارض وتكون فراغ وشقوق ومغارات تؤثر على طبقة الارض وان البرق والرعد يؤثر على طبقات الارض ويساعد على الهزات والزلازل – وان بعض الحيواتات تتنبأ بحدوث الزلازل قبل ساعة وعلى الدول المتقدمة بدل ما ترسل مركبات الى المريخ تقوم ببحوث في باطن الارض ومعرفة سسب الزلازل والبراكين ومن الاسباب التي تساعد على الزلازل والبراكين

1- استخراج النفط والغاز والمعادن والفحم والمياه وغيرها

2- البرق والرعد عندما تضرب الارض وتسبب شقوق وفطور الطبقة السطحية

صواريخ ثقيلة

3- الحروب وخاصة الصواريخ الثقيلة تؤثر على اهتزاز طبقة الارض كما حصل في شمال سوريا وتركيا وقبلها تحرير الموصل وحدثت هزات في اربيل ودهوك والان ننتظرمع اوكرانيا وروسيا الحرب من كثرة ضرب الصواريخ الثقيلة تحدث اهتزاز في طبقة الارض وفطور وبعدها هزات وزلازل والله اعلم رغم روسيا تستخرج الغاز

4- الصواريخ الذي تحمل مركبات الفضاء وتاثرها على طبقة الارض عند الانطلاق

5- القنابل النووية والتجارب الكيمياوية والذرية

البراكين :-هو فتحة في القشرة الارضية ناتج من الحرارة العالية والغازات الساخنة والصخور المنصهرة في اعماق الارض الى سطح الارض تتدفق في الشقوق داخل الارض عبر مناطق ضعف جيولوجي في القشرة – وتحدث نتيجة طبيعة ارض خصبة وترابية وطينية ودائما يحصل خسف الارض وقولة تعالى (ومنهم من خسفنا بهم الارض )وتوجد مواد كيمياوية قابلة للاشتعال مع خلط مواد اخرى ونتيجة الحرارة الغالية تنصهر المواد وتصهر حتى الحجر والصخور وتوجد شقوق ونزلاقات وفطور تخرج المواد من شدة الحرارة والضغط والغازات وان الحرارة العالية تولد النفط والغاز علما يستخرج يوميا 150 مليون برميل من النفط 120م3 من الغاز اضافة الى ملايين الاطنان من المعادن والبارود والفوسفات والفحم والمياة ومواد اخرى –كلها تاثر في باطن الارض وتكون شقوق ومغارات على شكل غرف وفراغ بين طبقات الارض وتسبب الهزات والبراكين والزلازل

كيفية علاج الزلازل و البراكين :- ىحدد موقع الزلازل والبراكين من قبل هيئة الزلازل

1- اذا كان في منطقة مرتفعة يحفر بئر في منخفضة بجانبة بالاف الامـــتار وتنزل انابيب لخروج الغازات ويفضل ارسالها الى مصافي الغاز

2- اذا كان في البحر تحفر ابار في اعماق البحر ويضخ ماء لتبريد باطن الارض وتقليل الحرارة وملئ الفراغات والمغارات بين طبقات الارض

3- يضخ الماء في ابار النفط المتروكة والمنتهية

4- تكون البنايات العالية ذو القاعدة الخرسانية ضعفين من مساحة بناء البرج

5- تكون القاعدة الارضية للبناية العالية من طبقة مطاط وسط بين القاعدة والبناية او تكون من نابض ( سبرنك) زجاج او تكون من حديد قابل للثني والانحناء ( لين)

6- يفضل بناء الدور والبنايات من الخشب وسقف من حديد خفيف حتى لا يؤثرعلىالارض

7- اتباع التقنية في الهندسة والمعمار مشل اليابان والدول المتطورة

وما تشاؤن لا ان يشاء االله رب العالمين