الزلازل أرحم من الفساد – نوزاد حسن

الاسبوع الماضي كانت تجربة الهزة الارتداية القوية بعض الشيء سببا في جعلي افكر بان بلدا كالعراق لا يتعرض لكوارث طبيعية,ولا اعاصير ولا براكين,ولا زلازل بمعنى اننا نعيش في جغرافيا نظيفة غير خطرة.ومع ان هذه النعمة غير موجودة في كثير من البلدان الا اننا وقعنا في مشكلة اخطر بكثير من كل غضب الطبيعة المتمثل في زلازلها او اعاصيرها او براكينها.مشكلتنا في خبث السياسة والاعيبها.ولو ان العراق كان يتعرض كتركيا او ايران لزلازل فلنا انت نتخيل صورة البلد كيف ستكون. لم نستفد من خلو بلدنا كل ما ذكرت من حوادث طبيعية لاننا جربنا وعشنا التجارب السياسية المريرة التي حطمت يقيننا باي تغيير محتمل. اكتشفنا ان الزلزال ارحم وارق من الفساد.تحطيم الزلازل نفهمه كبشر ونضعه في خانة القضاء والقدر ولكن الفساد لا تفسير له الا انه استخفاف بالبشر.ومن هنا لن يكون الفاسد شخصا عاديا في المجتمع انه حالة خطرة,هو بعبارة ادق مكروب لا بد من معالجته والقضاء عليه. لكن لنتخيل وباء يترك دون وضع حد له,ما الذي سيحدث بعد تركه.هكذا هو الفساد في البلد.انه سور لا يمكن تدميره يحتمي خلفه الاف في حين ينتظر الملايين اسقاطه دون جدوى. حين تهتز الارض تحت اقدامنا في هزة ارتدادية فهذا شيء مخيف لكنه ليس شيئا منفرا.لذا نشاهد دوما رد فعل ضحايا الزلازل واهاليهم كيف يبكون باستسلام لا حقد فيه على الطبيعة ابدا.هذا الاستسلام العفوي لا نجده حين نستمع الى فاسد غادرنا بملايينه المهربة او ما زال يجلس بالقرب منا دون ان نعثر على دليل ادانته. المهم ان براكين السياسة تقتل فينا نور العقل وهدوءه الجميل.وفي النهاية سنظل ننتقد الحالة القائمة دون ان نفوز بثمرة طيبة.وعلى هذا الاساس فاني اعجب كيف فاتت السياسيون نعمة الصلح مع غضب الطبيعة فعملوا على اصلاح وضع البلد والناس وانشغلوا بصراع لن ينتهي الا بالتخلي عن طريقة التفكير القائمة اليوم وهي ان يكون المنصب مدخلا للمكاسب التي يحرص هذا او ذاك على الحصول عليها.