الزغبي تطرح أغنية يلا باي

بيروت – الزمان

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أولى أغاني ألبوم المطربة اللبنانية نوال الزغبي، (الهيت) وهي أغنية (يلا باي)، عبر تطبيق الموسيقي ديزر، قبل أيام قليلة من طرح الألبوم كاملًا.وكانت الشركة ، قد طرحت (6 بروموهات) كليبات لنوال الزغبي، من ألبومها الجديد، الكليب الأول يحمل اسم (الجمال له ناسه)، أما الثاني فيحمل اسم (صبح صبح)، أما الثالث فهو (محاية)، والرابع هو هيت الألبوم (كده باي)، والخامس يحمل اسم (مش خايفة)، أما السادس فهو كليب (كده باي)، ولم تكشف روتانا إن كان الكليبات سيتم طرحها قبل الألبوم للترويج له، أم سيتم طرحها بالتزامن مع الألبوم في عيد الحب.ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة باللهجة العراقية، ومن بين هذه الأغاني: (الجمال له ناسه) و (اللي براسي عملته) و (جوا قلبه). ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت الزغبي في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري